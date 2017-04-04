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04.04.2017 18:54
В Коми проживает три миллиардера, и ни одного из них в Усинске
Согласно представленным налоговым декларациям по форме 3-НДФЛ в 2016 году, в республике проживает 7 731 миллионер.
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Об этом "Комиинформу" сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по РК. Количество жителей Коми, чье состояние оценивается от 10 до 100 млн. рублей - 113 человек.

25 человек представили 38 деклараций 3-НДФЛ, в которых значились суммы свыше 100 миллионов рублей.

По данным УФНС, есть в республике и обладатели миллиардных состояний. Их трое, в Сыктывкаре и Ухте.

Наибольшее количество миллионеров Коми проживают и работают в Сыктывкаре, Ухте и Усинске.

"В основном миллионеры - это индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и розничную торговлю продуктами питания, крупные дистрибьютеры продукции", - пояснили "Комиинформу" в налоговой службе.

(с) Илья Баканов

Комментарии (13)

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  • Ю-ю
    04.04.2017, 19:08:45
    0
    Меня можно тоже назвать миллионершей, если оценивать состояние с учетом стоимости квартиры ))) Вот если бы еще доходы миллионные были...
  • ох
    04.04.2017, 19:11:42
    3
    А наши миллиардеры прописаны не в Усинске???
    • Ее
      04.04.2017, 19:22:59
      6
      Наши в налоговой грамотно отчитываються
      • ДЛ
        04.04.2017, 20:19:14
        5
        При чем тут налоговая???
        Пишут же "По данным УФСКН" а это - "Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков"....
        Школота УО сегодня просто клея унюхалась видать))))
        • для ДЛ
          05.04.2017, 9:09:04
          0
          Аааа..так вот на чём миллионы свои они сделали))))
  • :)
    04.04.2017, 19:54:41
    2
    Просто Усинские миллиардеры получают зарплату в конвертах.
  • ***
    04.04.2017, 21:30:04
    0
    Ах!!! Какая печалька!...
  • Ер
    04.04.2017, 21:39:08
    3
    Милиардеры зарабатывают на Усинске а живут в других местах
  • Добавить комментарий
    04.04.2017, 21:45:34
    3
    По данным УФНС. Жесть!
  • Ен
    04.04.2017, 21:53:32
    7
    Для УО что ФСКН что ФСБ что ФТС что МВД что ОКВЭД что УК РФ просто набор непонятных букв)))))
    • Ыыыы
      05.04.2017, 10:18:24
      1
      ОКВЭД ))))))))))))))))
  • Иосиф
    04.04.2017, 22:28:37
    24
    Надо как раньше - НКВД , одно название и ни одного миллионера .
  • ОБЕНДЕР
    05.04.2017, 16:36:18
    0
    Дай мильенчик
    Раз в стране бродят денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их очень много. ... Покажите мне только богатого человека.....
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