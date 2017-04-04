В Коми проживает три миллиардера, и ни одного из них в Усинске

Согласно представленным налоговым декларациям по форме 3-НДФЛ в 2016 году, в республике проживает 7 731 миллионер.

Об этом "Комиинформу" сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по РК. Количество жителей Коми, чье состояние оценивается от 10 до 100 млн. рублей - 113 человек.

25 человек представили 38 деклараций 3-НДФЛ, в которых значились суммы свыше 100 миллионов рублей.

По данным УФНС, есть в республике и обладатели миллиардных состояний. Их трое, в Сыктывкаре и Ухте.

Наибольшее количество миллионеров Коми проживают и работают в Сыктывкаре, Ухте и Усинске.

"В основном миллионеры - это индивидуальные предприниматели, осуществляющие оптовую и розничную торговлю продуктами питания, крупные дистрибьютеры продукции", - пояснили "Комиинформу" в налоговой службе.

(с) Илья Баканов