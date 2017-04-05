Верховный суд Коми сократил арест «пичугинцев» Георгия Попова и Вячеслава Гузиева

Верховный суд Республики Коми рассмотрел апелляционные жалобы Георгия Попова и Вячеслава Гузиева, арестованных по подозрению в участии в организованном преступном сообществе Юрия Пичугина, подозреваемые обжаловали избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд второй инстанции изменил решение Усинского городского суда, ограничив срок ареста 18 апреля — сроком окончания следствия.

В Верховном суде Коми Георгий Попов, который является директором и единственным владельцем компании ООО «Технотранс», осуществляющей грузовые перевозки, говорил, что произошла какая-то чудовищная ошибка. По словам Попова, он никогда он не имел отношения к пичугинской ОПГ, ни копейки денег он им не передавал, всю жизнь жил честно. По ходатайству защиты были приобщены к материалам дела многочисленные грамоты и благодарственные письма от мэрии Усинска, детских, спортивных и религиозных организаций Попова, полученных за различную оказанную материальную помощь. На зачитывание всех грамот и благодарственных писем у суда ушло минут 15-20, пишет "БНК".

Защитник Попова просил изменить меру пресечения Попову на домашний арест или залог в размере 2 млн рублей.

В судебном заседании стало известно, что на днях Попов приобрел статус обвиняемого, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе).

По версии следствия, Попов и Гузиев, участвовали в незаконном обороте оружия, легализации денежных средств, полученных преступным путем.

В день их задержания сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные действия на подконтрольных членами ОПГ нелегальных нефтехранилищах Усинского района, которые располагались вблизи с буровыми скважинами, где осуществлялась продажа нефтепродуктов в нарушение действующего законодательства.

В преступной группировки были распределены роли для каждого участника: Попов занимался легализацией денежных средств ОПГ, а Гузиев собирал доход от преступной деятельности «пичугинцев».