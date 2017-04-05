Верховный суд Коми сократил арест «пичугинцев» Георгия Попова и Вячеслава Гузиева

В Верховном суде Коми Георгий Попов, который является директором и единственным владельцем компании ООО «Технотранс», осуществляющей грузовые перевозки, говорил, что произошла какая-то чудовищная ошибка. По словам Попова, он никогда он не имел отношения к пичугинской ОПГ, ни копейки денег он им не передавал, всю жизнь жил честно. По ходатайству защиты были приобщены к материалам дела многочисленные грамоты и благодарственные письма от мэрии Усинска, детских, спортивных и религиозных организаций Попова, полученных за различную оказанную материальную помощь. На зачитывание всех грамот и благодарственных писем у суда ушло минут 15-20, пишет "БНК".
Защитник Попова просил изменить меру пресечения Попову на домашний арест или залог в размере 2 млн рублей.
В судебном заседании стало известно, что на днях Попов приобрел статус обвиняемого, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе).
По версии следствия, Попов и Гузиев, участвовали в незаконном обороте оружия, легализации денежных средств, полученных преступным путем.
В день их задержания сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные действия на подконтрольных членами ОПГ нелегальных нефтехранилищах Усинского района, которые располагались вблизи с буровыми скважинами, где осуществлялась продажа нефтепродуктов в нарушение действующего законодательства.
В преступной группировки были распределены роли для каждого участника: Попов занимался легализацией денежных средств ОПГ, а Гузиев собирал доход от преступной деятельности «пичугинцев».
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В прошлом году на отчете фильм показывал как ему что- то вручали
http://rustelegraph.ru/news/2016-05-31/Yarmarka-tscheslaviya-kak-v-Rossii-torguyut-prestizhnymi-nagradami-58688/
http://www.kommersant.ru/doc/3105786
Было возбуждено уголовное дело. А сайт самой ФППИ заблокирован.