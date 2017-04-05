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05.04.2017 07:28
Верховный суд Коми сократил арест «пичугинцев» Георгия Попова и Вячеслава Гузиева
Верховный суд Республики Коми рассмотрел апелляционные жалобы Георгия Попова и Вячеслава Гузиева, арестованных по подозрению в участии в организованном преступном сообществе Юрия Пичугина, подозреваемые обжаловали избрание им меры пресечения в виде содержания под стражей. Суд второй инстанции изменил решение Усинского городского суда, ограничив срок ареста 18 апреля — сроком окончания следствия.
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В Верховном суде Коми Георгий Попов, который является директором и единственным владельцем компании ООО «Технотранс», осуществляющей грузовые перевозки, говорил, что произошла какая-то чудовищная ошибка. По словам Попова, он никогда он не имел отношения к пичугинской ОПГ, ни копейки денег он им не передавал, всю жизнь жил честно. По ходатайству защиты были приобщены к материалам дела многочисленные грамоты и благодарственные письма от мэрии Усинска, детских, спортивных и религиозных организаций Попова, полученных за различную оказанную материальную помощь. На зачитывание всех грамот и благодарственных писем у суда ушло минут 15-20, пишет "БНК".

Защитник Попова просил изменить меру пресечения Попову на домашний арест или залог в размере 2 млн рублей.

В судебном заседании стало известно, что на днях Попов приобрел статус обвиняемого, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ (Участие в преступном сообществе).

По версии следствия, Попов и Гузиев, участвовали в незаконном обороте оружия, легализации денежных средств, полученных преступным путем.

В день их задержания сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-следственные действия на подконтрольных членами ОПГ нелегальных нефтехранилищах Усинского района, которые располагались вблизи с буровыми скважинами, где осуществлялась продажа нефтепродуктов в нарушение действующего законодательства.

В преступной группировки были распределены роли для каждого участника: Попов занимался легализацией денежных средств ОПГ, а Гузиев собирал доход от преступной деятельности «пичугинцев».

Комментарии (17)

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  • 123
    05.04.2017, 8:18:08
    9
    Как это " религиозных организаций Попова"?
    • ...
      05.04.2017, 8:43:58
      3
      Приобщены (от кого) (чьи). Коряво, но не смертельно.
  • кхм
    05.04.2017, 8:54:15
    5
    от мэрии Усинска грамоты......
    • ага
      05.04.2017, 8:55:00
      8
      к слову у одного директора УК даже чуть ли не орден имеется от какой то фирмы однодневки...
      • Аноним
        05.04.2017, 9:21:57
        6
        Не будем скрывать - это УК "Гелиос". У них эти ордена висят на видном месте в офисе и на сайте ЖКХ по г.Усинску размещены. И не стыдно.
        • мы
          05.04.2017, 9:27:50
          7
          Так все знают как ордена получают.
          Компания присылает журнал с образцами - выбирай любой, только плати!
  • мы
    05.04.2017, 9:04:57
    6
    УК "Гелиос"
    В прошлом году на отчете фильм показывал как ему что- то вручали
    • Артем
      05.04.2017, 9:20:11
      9
      Даже по какому-то федеральному каналу показывали, что ему вручали медаль или орден, но разве это плохо? Вот плохо выполнять свою работу это плохо, воровать это плохо, а медали и ордена ... посмотрите на разных казаков все в медалях у цыганок даже меньше украшений.
      • Обыватель
        05.04.2017, 9:30:41
        6
        Когда грамоты и медали дают по заслугам - это не плохо. А вот когда в наглую покупают....У этой "фирмы" (кстати, называлась ФППИ или Фонд поддержки предпринимательских инициатив) даже расценки были размещены на сайте. Поэтому купить можно было любую грамоту или медаль с орденом, насколько твой карман и амбиции позволяют. Без проверок и др.мероприятий, подтверждающих право. А потом этот фонд разогнали, возбудив уголовное дело. Кому интересно - найдите и почитайте в интернете.
        • Оооо!
          06.04.2017, 10:11:39
          1
          А я в прошлом году специально заходила на сайт ФППИ, после того, как увидела грамоты в Гелиосе. И да, действительно, Гелиос находится в списках награждённых этой ФППИ. А потом было уголовное дело за мошенничество и незаконное использование государственной аббревиатуры.
  • -_-
    05.04.2017, 9:19:55
    3
    Ну ё-моё, опять на скорую руку писали. В последнем абзаце "В преступной группировкЕ"
    *обиженный мальчик.jpeg*
  • Сорока
    05.04.2017, 9:45:23
    4
    Я нашла:
    http://rustelegraph.ru/news/2016-05-31/Yarmarka-tscheslaviya-kak-v-Rossii-torguyut-prestizhnymi-nagradami-58688/

    http://www.kommersant.ru/doc/3105786

    Было возбуждено уголовное дело. А сайт самой ФППИ заблокирован.
  • усинец
    05.04.2017, 9:45:55
    2
    бассейн
    а где сейчас орудуют парочка Сакериных
  • Алла
    05.04.2017, 11:05:56
    5
    А вчера, говорят,Голяку с сейфом вынесли и тоже было маски- шоу...
    • Алле
      05.04.2017, 12:39:52
      0
      А его разве не с ними задержали? Вроде в тот же приезд.
      • Алло
        08.04.2017, 0:47:01
        0
        говорят , кто про сейф ещё рот откроет в сейфе и закроется
  • Петр
    05.04.2017, 13:30:52
    9
    Попов Георгий без всяких наград и грамот нормальный мужик. Надеюсь, все прояснится в скором времени.
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