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05.04.2017 08:30
Состоялся первый авиарейс из Усинска в Тюмень
"Комиавиатранс" в апреле запустил новые рейсы Embraer в Уфу из Сыктывкара и Тюмень из Усинска.
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Авиасообщение между столицами Коми и Башкирии открылось в ночь на 3 апреля. Из Сыктывкара пассажиры полетели в 01.40, приземлились в Уфе – в 03.20. Обратный вылет был назначен на 04.20, прибытие в Сыктывкар – в 06.00. Стоимость билетов в одну сторону на 10 апреля, по информации сайта авиакомпании, составляет 5 157 рублей.

Вылеты из Усинска в Тюмень назначены на 09.00, а прибытие в Сибирь - в 11.00. Обратно самолет будет отправляться в 12.00 и приземляться в Усинске в 14.00. Стоимость билета на рейс Усинск-Тюмень на 12 апреля в одну сторону составляет 5 925 рублей.

Также "Комиавиатранс" с 28 февраля по 8 апреля должен был тестировать рейсы из Москвы в азербайджанский город Ленкорань. В прошлом году рейсы в столицу Азербайджана Баку отменили из-за отсутствия пассажиров. Стоимость билетов до 8 апреля уточнить невозможно, вероятно, по причине того, что их также отменили.

В летнее расписание на 2017 год включены рейсы из Сыктывкара в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Уфу, Екатеринбург, Нарьян-Мар, Котлас, Архангельск.

Из Ухты будут выполняться рейсы в Москву и Санкт-Петербург, из Усинска – в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Пермь, из Санкт-Петербурга – в Белгород, Нижнекамск и Пермь, из Перми – в Нижнекамск, Самару, Челябинск и Тюмень.

"Комиавиатранс" в прошлом году запустил рейсы из Петербурга в Магнитогорск, Нижнекамск, Усинск и Белгород, из Кирова – в Воркуту и Усинск, в Баку – из Сыктывкара, Нижнего Новгорода и Самары, из Сыктывкара – в Ижевск, Тюмень и Челябинск через Пермь, а также по направлению Сочи – Ухта через Сыктывкар.

В этому году самолеты авиакомпании начали летать из Ухты в Санкт-Петербург, но перестали совершать перевозки по направлению из Сыктывкара в Ижевск.

(с) Юлия Николаева, "Комиинформ"

Комментарии (17)

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  • ***
    05.04.2017, 8:43:09
    7
    и сколько пассажиров полетело из Усинска в Тюмень ?
    а вот в Самару от нашей организации 10 человек на этой неделе полетели бы, да рейс отменили...пришлось лететь ютэйром через Москву- дороже на 5 тыс. и целый день у людей потерян
  • все как всегда по своему
    05.04.2017, 8:52:50
    11
    лучше бы из Усинска в Уфу летали.
    • ***
      05.04.2017, 9:04:57
      1
      в Уфу можно через Сыктывкар долететь. Дешевле и быстрее чем через Мск
      • а
        05.04.2017, 11:28:17
        4
        не проще ли было из Усинска? Много тут Тюменцев в Усинске?
  • 100%
    05.04.2017, 9:33:45
    5
    Всем не угодишь...
    Меня бы, например, порадовали рейсы Усинск-Краснодар, а кого-то Усинск-Пенза. Кому-то, вообще, Усинск-Париж подавай )))
  • Fly
    05.04.2017, 10:13:00
    15
    Состоялся первый авиарейс из Усинска в Тюмень.
    Оба пассажира довольны перелетом и просят увеличить количество рейсов в Тюмень из Усинска до 4 в неделю
    • для флея
      05.04.2017, 10:40:32
      7
      зато в туалете очереди не было)))
      • Fly
        05.04.2017, 11:40:58
        3
        С учетом того, как авиакомпании экономят на воде и еде, туалеты скоро не нужны будут...
  • Е.А.
    05.04.2017, 10:42:12
    1
    Рейс Усинск- Тюмень
    Я вот уже на 23 августа купила билеты из Тюмени в Усинск. Теперь думаю, как бы не отменили. Пользуется ли маршрут спросом?
    • WWW
      05.04.2017, 16:39:49
      1
      Думаю, отсутствие ответов на Ваш вопрос, в полной мере демонстрирует картину спроса на этот рейс )))
  • Ау
    05.04.2017, 15:09:06
    6
    Странно, что авиакомпания отменяет на летний период такой удобный рейс усинск-уфа((
  • Она
    05.04.2017, 15:52:11
    4
    Раньше был прямой рейс Усинск-Уфа, а сейчас такой неудобный рейс через Сыктывкар сделали и по времени тоже. А как с детьми лететь по ночам пересадки. Да и одного рейса в неделю не достаточно. Всегда самолёт был загружен.
  • усинка
    05.04.2017, 18:26:57
    3
    Что то нет в расписании на лето рейса Сыктывкар -Анапа? Что забыли или вообще отменили?
  • О__О
    05.04.2017, 19:12:42
    1
    Летел первым рейсом Тюмень-Усинск. Летело 9 человек
    • БГБ
      05.04.2017, 19:26:43
      1
      Уже не знают куда их воткнуть.
      Нищающее население маломобильное. Эти самолеты будут рядом с поездом стоять. Если не упадут от дешманского обслуживания.
  • Саня
    08.04.2017, 7:42:16
    1
    Верните рейс Усинск - Уфа!!!
    • Хоттабыч
      08.04.2017, 7:56:01
      0
      Трах-тибидух-тибидах! Давай на посадку!
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