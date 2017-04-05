Состоялся первый авиарейс из Усинска в Тюмень

"Комиавиатранс" в апреле запустил новые рейсы Embraer в Уфу из Сыктывкара и Тюмень из Усинска.

Авиасообщение между столицами Коми и Башкирии открылось в ночь на 3 апреля. Из Сыктывкара пассажиры полетели в 01.40, приземлились в Уфе – в 03.20. Обратный вылет был назначен на 04.20, прибытие в Сыктывкар – в 06.00. Стоимость билетов в одну сторону на 10 апреля, по информации сайта авиакомпании, составляет 5 157 рублей.

Вылеты из Усинска в Тюмень назначены на 09.00, а прибытие в Сибирь - в 11.00. Обратно самолет будет отправляться в 12.00 и приземляться в Усинске в 14.00. Стоимость билета на рейс Усинск-Тюмень на 12 апреля в одну сторону составляет 5 925 рублей.

Также "Комиавиатранс" с 28 февраля по 8 апреля должен был тестировать рейсы из Москвы в азербайджанский город Ленкорань. В прошлом году рейсы в столицу Азербайджана Баку отменили из-за отсутствия пассажиров. Стоимость билетов до 8 апреля уточнить невозможно, вероятно, по причине того, что их также отменили.

В летнее расписание на 2017 год включены рейсы из Сыктывкара в Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Уфу, Екатеринбург, Нарьян-Мар, Котлас, Архангельск.

Из Ухты будут выполняться рейсы в Москву и Санкт-Петербург, из Усинска – в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Пермь, из Санкт-Петербурга – в Белгород, Нижнекамск и Пермь, из Перми – в Нижнекамск, Самару, Челябинск и Тюмень.

"Комиавиатранс" в прошлом году запустил рейсы из Петербурга в Магнитогорск, Нижнекамск, Усинск и Белгород, из Кирова – в Воркуту и Усинск, в Баку – из Сыктывкара, Нижнего Новгорода и Самары, из Сыктывкара – в Ижевск, Тюмень и Челябинск через Пермь, а также по направлению Сочи – Ухта через Сыктывкар.

В этому году самолеты авиакомпании начали летать из Ухты в Санкт-Петербург, но перестали совершать перевозки по направлению из Сыктывкара в Ижевск.

(с) Юлия Николаева, "Комиинформ"