05.04.2017 09:30
В ходе операции "Такси" поймали троих нелегалов
Из них двое - иностранцы.
В Усинске в ходе мероприятия "Такси" полицейскими установлено трое "предпринимателей", незаконно осуществляющих частный извоз.
При этом двое из них оказались иностранцами, у них выявлены проблемы с регистрацией. Третий нарушитель - гражданин РФ, усинец.
К сожалению, штраф за незаконный частный извоз в России слишком мал, чтобы остановить "нелегалов". Обычно за такое нарушение накладывают штраф 4-5 тысяч рублей.
(с) Усинск.Онлайн
Как это понять НАКЛАДЫВАЮТ !!!???
А то "ТРОЕ!!!!!"