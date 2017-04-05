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05.04.2017 09:30
В ходе операции "Такси" поймали троих нелегалов
Из них двое - иностранцы.
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В Усинске в ходе мероприятия "Такси" полицейскими установлено трое "предпринимателей", незаконно осуществляющих частный извоз.

При этом двое из них оказались иностранцами, у них выявлены проблемы с регистрацией. Третий нарушитель - гражданин РФ, усинец.

К сожалению, штраф за незаконный частный извоз в России слишком мал, чтобы остановить "нелегалов". Обычно за такое нарушение накладывают штраф 4-5 тысяч рублей.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (22)

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  • Оп-па
    05.04.2017, 9:46:09
    41
    Целых 3х поймали!!! Вот это результат, вот это работа!
    • Эюя
      05.04.2017, 9:49:58
      23
      Наверно просто вызывали такси к зданию полиции, а по приезду проверяли документы.
  • Дядя
    05.04.2017, 9:54:06
    21
    Понаехали, чебуреки!
    • ника
      05.04.2017, 10:16:23
      11
      Некоторые лица такие. будто всю свою сознательную жизнь провел в местах не столь отдаленных!Садишься и не знаешь куда причалишь!
    • дяде
      05.04.2017, 10:38:17
      3
      Я всё та же...ваша поклонница))
      • Дядя
        05.04.2017, 16:57:54
        1
        Целую, удачи
        • БГБ
          05.04.2017, 17:04:13
          0
          А руку и сердце?
          • для БГБ
            05.04.2017, 17:10:43
            3
            Нам и так хорошо))))Пусть руки с сердцами остаются на месте)
          • ой
            05.04.2017, 22:57:37
            1
            Пятку..
  • ник
    05.04.2017, 10:24:04
    6
    Так правильно, пока по базе пробить, пока протокол составить. ..На троих написали, а там уже и на обед пора...
  • леточкин
    05.04.2017, 10:36:33
    7
    "Операция века " ,вот на нулевом рабачих щемить это кайф. А таксистов по городу гонять западло.
    • ник
      05.04.2017, 11:01:49
      6
      Ну это естественно, суммы штрафов то разные
  • Надс
    05.04.2017, 11:13:18
    7
    Троих поймали а остальные знакомые, знакомые знакомых, брат друга и т. д
  • ух ты
    05.04.2017, 11:27:00
    11
    вот рассмешили то!
  • A
    05.04.2017, 13:04:52
    1
    Обычно за такое нарушение накладывают штраф 4-5 тысяч рублей......
    Как это понять НАКЛАДЫВАЮТ !!!???
  • понаехали-это откуда???
    05.04.2017, 13:19:37
    2
    а кто притоны прикрывает, по номерам трудно найти?
    На потолке лифта, однозначно 180-2ух метровыми мужчинами расписаны)
  • ***
    05.04.2017, 15:12:36
    6
    "Таксуют " в основном "нелегалы",кавказцы.Не имеют регистрации,да и место жительство "подвешенное",может быть просто в чьем то гараже.Водительские права имеют своих республик.Нужно брать пример с господина Лукашенко,у него в стране права действительные только Белоруссии,даже "Евро" не признают.У нас же стали таксовать "сосунки"...права купил и вперед! круто!! "я с 16 лет таксую"!может пора все придерживаться нормам наработки опыта.
  • аЛЕКСАНДР
    05.04.2017, 15:34:51
    17
    !!!!
    Ну не смешите народ такими новостями!!!! И не бесите!!!! Подъезжаете к ТОМЛУНУ и загребаете "предпринимателей", незаконно осуществляющих частный извоз" "ведрами"!!!
    А то "ТРОЕ!!!!!"
  • гость
    05.04.2017, 19:07:07
    3
    В лихие 90е таксовка помогала на еду заработать,когда по пол года зарплаты не платили.
    • Местный
      05.04.2017, 22:24:15
      2
      Сейчас не лихие 90-е сейчас просто нелегалов на работу не берут вот и таксуют, а таксуют у нас чебуреки либо меж вахтой отдыхающии либо без работные
  • с
    05.04.2017, 20:12:44
    8
    круто полиция поработала , ух как много задержали, , дайте отпуск на канары, а то устали господа крышевать бородачей!
  • Усинец
    06.04.2017, 10:34:04
    4
    нелегалы
    Когда уже компетентные органы всерьёз возьмутся за наводнивших Усинск нелегалов из Средней Азии??????? Узбеков, таджиков, киргизов (не говоря уже о "друзьях" с Кавказа) - пол города! 90% из них - без регистрации. На нефтепромыслах "Лукойла" 100% водителей на частном транспорте - выходцы из среднеазиатских государств, знающих русский язык в пределах трёх слов - "зарплата", "путёвка". "обед".... А говорят с терроризмом мы боремся с исламским...ну-ну...
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