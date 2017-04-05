В ходе операции "Такси" поймали троих нелегалов

Из них двое - иностранцы.

В Усинске в ходе мероприятия "Такси" полицейскими установлено трое "предпринимателей", незаконно осуществляющих частный извоз.

При этом двое из них оказались иностранцами, у них выявлены проблемы с регистрацией. Третий нарушитель - гражданин РФ, усинец.

К сожалению, штраф за незаконный частный извоз в России слишком мал, чтобы остановить "нелегалов". Обычно за такое нарушение накладывают штраф 4-5 тысяч рублей.

(с) Усинск.Онлайн