В Усинске началась подготовка к "Бессмертному полку"

Всех жителей нашего города приглашаем присоединиться к этой акции.

Уважаемые жители Усинска! Ежегодно 9 мая на территории МО ГО «Усинск» проводится Всероссийская акция «Бессмертный полк». Всероссийская акция «Бессмертный полк» — некоммерческая, неполитическая, негосударственная гражданская инициатива.

Главная задача акции — это сохранение в каждой семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своих родных, участников Великой Отечественной войны, 09 Мая 2017 года выйдет на улицу города с фотографией солдата, чтобы принять участие в колонне «Бессмертный полк».

Заявку на участие в колонне «Бессмертный полк» можно подать до 30 апреля 2017 года в центр военно-патриотического воспитания «Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска по электронному адресу , указав следующую информацию: Ф.И.О. ветерана, Ф.И.О., контактные данные (тел., e-mail) участника колонны «Бессмертный полк» (указать степень родства с ветераном), информацию о наличии штендера (не требуется/ требуется). Ссылка на электронную регистрации для участия в колонне «Бессмертный полк» в г. Усинске: https://goo.gl/forms/wFpT7Dbn7dnQ04Uy1.

По вопросам формирования колонны «Бессмертный полк» обращаться в центр военно-патриотического воспитания «Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска (Борцова Светлана Геннадьевна, тел. 27875).

Встать в ряды полка может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.

Одна страна — один Полк!

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Порядок проведения Всероссийской акции «Бессмертный полк», посвященной 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., на территории муниципального образования городского округа «Усинск»

Всероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (далее — акция), на территории муниципального образования городского округа «Усинск» пройдет с 01 апреля по 09 мая 2017 года.

Организатором акции на территории муниципального образования городского округа «Усинск» является Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», координатором акции — центр военно-патриотического воспитания «Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска.

В акции могут принять участие все жители муниципального образования городского округа «Усинск».

Для участия в акции «Бессмертный полк» необходимо точное соблюдение Устава полка.

Для участия в шествии колонны «Бессмертный полк» 09 мая 2017 года необходимо в срок до 30 апреля 2017 года подать заявку в центр военно-патриотического воспитания «Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска по электронному адресу или по адресу: г. Усинск, ул. Возейская, 9а, МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска (каб. 106), указав следующую информацию: Ф.И.О. ветерана, Ф.И.О., контактные данные (тел., e-mail) участника колонны «Бессмертный полк» (указать степень родства с ветераном), информацию о наличии штендера (не требуется/ требуется).

Первые 150 человек, подавшие заявку на участие в колонне, по необходимости будут обеспечены штендерами.

При отсутствии штендера, можно самостоятельно изготовить штендер (инструкция по изготовлению штендера прилагается).

В случае отсутствия штендера, участник акции вправе встать в строй колонны «Бессмертного полка» с фотографией любого формата.

По вопросам формирования колонны «Бессмертный полк» обращаться в центр военно-патриотического воспитания «Патриот» МБОУ «СОШ № 5» г. Усинска (Борцова Светлана Геннадьевна, тел. 27875).

Информация о месте и времени построения колонны «Бессмертный полк» будет сообщена дополнительно.

УСТАВ ПОЛКА

«Бессмертный полк» своей главной задачей считает сохранение в каждой российской семье памяти о солдатах Великой Отечественной войны.

Участие в «Бессмертном полку» подразумевает, что каждый, кто помнит и чтит своего ветерана, деда, прадеда, выходит на улицы города с фотографией солдата, чтобы либо принять участие в параде 9 Мая в колонне «Бессмертного полка», либо самостоятельно отдать дань памяти, принеся фотографию к вечному огню, либо иному памятному месту.

«Бессмертный полк» — общественная Некоммерческая, Неполитическая, Негосударственная Гражданская Инициатива. Встать в ряды полка может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. «Бессмертный полк» — объединяет людей. Все что служит иному, для нас неприемлемо.

«Бессмертный полк» — не может быть имиджевой площадкой. Исключено использование любой корпоративной или иной символики во всем, что имеет отношение к «Бессмертному полку».

Координацией и помощью в проведении парада 9 Мая занимается штаб «Бессмертного полка», куда могут входить наряду с организаторами акции 9 Мая 2014 года, организации и граждане, безусловно разделяющие положения Устава и готовые стать организаторами полка в своем регионе.

Изменения и дополнения в Устав могут вноситься только при условии единогласного решения штаба «Бессмертного полка».

Администрация МО ГО "Усинск"