Изменения в движении транспорта

Госавтоинспекция г. Усинска сообщает, что с 1 апреля 2017 года на регулируемом перекрёстке улиц Возейской – Приполярной изменён режим светофорного объекта.

В настоящий момент организовано трёхфазное регулирование дорожного движения с отдельной фазой для пешеходов:

1 фаза – движение транспортных средств по ул. Возейской (36 секунд);

2 фаза – движение транспортных средств по ул. Приполярной (31 секунда);

3 фаза – движение пешеходов (15 секунд).

ОГИБДД, обращаясь к водителям и пешеходам, просит учесть данные изменения и быть внимательными при движении на данном перекрёстке.