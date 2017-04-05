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05.04.2017 13:31
Изменения в движении транспорта

Госавтоинспекция г. Усинска сообщает, что с 1 апреля 2017 года на регулируемом перекрёстке улиц Возейской – Приполярной изменён режим светофорного объекта.

svetofor.jpg

В настоящий момент организовано трёхфазное регулирование дорожного движения с отдельной фазой для пешеходов:
1 фаза – движение транспортных средств по ул. Возейской (36 секунд);
2 фаза – движение транспортных средств по ул. Приполярной (31 секунда);
3 фаза – движение пешеходов (15 секунд).

ОГИБДД, обращаясь к водителям и пешеходам, просит учесть данные изменения и быть внимательными при движении на данном перекрёстке.

Комментарии (10)

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  • вольдемар
    05.04.2017, 13:43:30
    -7
    там нужно было совсем светофор убрать . любят у нас на ровном месте беспорядок навести, теперь пробки на всю Возейскую
    • Дима
      05.04.2017, 13:48:54
      0
      Да реально они со своими светофорами и пешеходными задрали по городу движение как в желе попал.
  • пешеход
    05.04.2017, 13:58:33
    6
    Нормальная организация дорожного движения!
    Там давно надо было делать полноценный перекресток и организованные тротуары!
    Ура!
    Кажется Лейфрид помог?
    • 123
      05.04.2017, 14:17:03
      5
      А кто это - Лейфрид?
  • тать
    05.04.2017, 14:18:45
    1
    Да, кто такой Лейфрид?
    • 11
      05.04.2017, 14:39:29
      13
      Тот кто официально не попал в список миллиардеров Усинска)))
  • Ол
    05.04.2017, 14:36:21
    5
    Позавчера горела секция зеленым светом пешеходам переходить от ГАИ в сторону площадки осмотра, в то время когда и зеленый потоку, что едет с Возейской прямо, исправили?
  • А
    05.04.2017, 15:02:56
    9
    Когда уже поставят светофоры на 60 лет- Молодежная?! Самый ужасный перекресток в городе!
    • -=***=-
      05.04.2017, 15:14:17
      3
      Да нормальный перекресток- ездить надо уметь! и крутить башкой на 360, чтоб вот такой "умеющий ездить только по светофорам" в бочину не прилетел.. Если там поставить светофор- на 60 лет в час пик пробка до Парковой будет..
  • Нечто
    06.04.2017, 21:06:32
    1
    Перекрестке
    На перекрестке Ул. Молодежная - 60 лет Октября просто необходимо продлить пешеходную зону аллеи, без разрыва на проезжаю часть, навести порядок на стоянке возле санэпидстанции и пустить весь поток по схеме когда делали ремонт теплотрассы. Летом ведь ездили и все было нормально.
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