05.04.2017 13:31
Изменения в движении транспорта
Госавтоинспекция г. Усинска сообщает, что с 1 апреля 2017 года на регулируемом перекрёстке улиц Возейской – Приполярной изменён режим светофорного объекта.
В настоящий момент организовано трёхфазное регулирование дорожного движения с отдельной фазой для пешеходов:
1 фаза – движение транспортных средств по ул. Возейской (36 секунд);
2 фаза – движение транспортных средств по ул. Приполярной (31 секунда);
3 фаза – движение пешеходов (15 секунд).
ОГИБДД, обращаясь к водителям и пешеходам, просит учесть данные изменения и быть внимательными при движении на данном перекрёстке.
Там давно надо было делать полноценный перекресток и организованные тротуары!
Ура!
Кажется Лейфрид помог?