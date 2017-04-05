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05.04.2017 14:18
Выделены деньги на строительство последнего участка автодороги Нарьян-Мар – Усинск

Это 15-километровый участок трассы со стороны Республики Коми с мостом через реку Харьяха длиной 99 метров, который должен быть введен не позднее конца октября 2017 года.

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Из федерального бюджета Ненецкий округ на эти цели получит 496,2 млн рублей. Стоимость контракта составила 1,5 млрд рублей.

В настоящий момент выполняются работы по устройству земляного полотна, монтажу водопропускных труб, осуществляется строительства капитального моста через реку Харьяха, производится монтаж барьерного ограждения, а также ведутся работы по заготовке и транспортировке сопутствующих и инертных материалов на приобъектные склады.

Комментарии (7)

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  • ***
    05.04.2017, 14:57:07
    4
    Все вкладывают на мерзлую почву? Что будет после того как растает?
  • Гость
    05.04.2017, 14:58:40
    2
    Ну, Нарьян-Марцы, держитесь! Гастарбайтеры и вахтовики и к вам попрут!
    • Эюя
      05.04.2017, 15:40:37
      3
      Что-то зимой по зимнику туда особо много не приезжает. Дорога не создаст указанных вами условий для Нарьян-Мара, зачем вахтовикам ехать в город где все кратно дороже чем в Усинске? РЖД вот на чем приезжают целыми составами!
  • Яя
    05.04.2017, 16:47:24
    1
    А дорога на большую землю как же?
  • 123
    05.04.2017, 21:18:57
    1
    Сначала б от Усинска до Харьяги отремонтировали. Пока доедешь, оба моста отвалятся.
    • 456
      05.04.2017, 21:54:19
      2
      Поэтому у нас тут все вездеходы с тремя мостами =)
  • Тема
    06.04.2017, 2:29:16
    -1
    Усинск
    Пошли они в попу лучше усинскую дорогу открыли Ухта -усинск
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