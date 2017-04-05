Выделены деньги на строительство последнего участка автодороги Нарьян-Мар – Усинск

Это 15-километровый участок трассы со стороны Республики Коми с мостом через реку Харьяха длиной 99 метров, который должен быть введен не позднее конца октября 2017 года.

Из федерального бюджета Ненецкий округ на эти цели получит 496,2 млн рублей. Стоимость контракта составила 1,5 млрд рублей.

В настоящий момент выполняются работы по устройству земляного полотна, монтажу водопропускных труб, осуществляется строительства капитального моста через реку Харьяха, производится монтаж барьерного ограждения, а также ведутся работы по заготовке и транспортировке сопутствующих и инертных материалов на приобъектные склады.