Охотнадзор Коми разрешил охоту, но напугал птичим гриппом

В Коми стартует весенний охотничий сезон. Усинску для охоты предоставили 10 дней - с 14 мая по 23 мая.
Кроме того, Охотнадзор Коми опубликовал памятку для охотников, рассказывающую об опасности птичьего гриппа, сообщает ИА "Комиинформ".
Памятка. Осторожно, птичий грипп!
Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь диких, синантропных (идущих за человеком) и домашних птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания.
Болеют этой болезнью также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, другие позвоночные и человек. От человека к человеку этот вирус не передается, заразиться им можно только от больной птицы.
Относится к болезням с очень высокой эпидемиологической опасностью, высокой летальностью, способной причинить большой экономический ущерб сельскому и охотничьему хозяйству.
Источник инфекции - мигрирующие птицы (чаще всего дикие утки), они являются основным носителем и переносчиком вируса. Это могут быть больные или переболевшие особи, а также, находящиеся в состоянии инкубационного периода развития болезни. Вирус выделяется ими с истечениями из клюва, помётом и яйцом.
Признаки заболевания у птиц - угнетенное состояние особи, истечение тягучей слизи из клюва, воспаление глаз, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи груди, отек гортани, синюшность видимых слизистых оболочек, лап, загрязненная экскрементами хвостовая часть. Движения больной птицы раскоординированы: запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители.
В целях недопущения распространения инфекции и профилактики заражения человека вирусом гриппа птиц необходимо придерживаться следующих правил:
- не приносить домой дикую водоплавающую птицу для содержания в личном хозяйстве;
- охотиться на летящих птиц, избегать стрельбы по сидящим и плавающим;
- добытую птицу привозить домой только ощипанной и потрошенной;
- перед ощипыванием и потрошением (желательно в перчатках) птицу следует опустить на несколько минут в кипяток или обработать открытым огнем (на костре, паяльной лампой);
- в случае, если охотник добыл птицу с описанными выше симптомами, ее следует сжечь;
- о данном событии или о факте обнаружения павшей птицы обязательно сообщить в ГКУ РК "Охотнадзор" по телефонам в Сыктывкаре – 20-15-30, 20-24-72, или районному охотинспектору;
- при потрошении птицы избегать загрязнения окружающей среды (предметов, деревьев, почвы) кровью, помётом;
- после обработки птицы все биологические отходы следует сжечь на костре или захоронить на глубину, недоступную для диких и бродячих животных; отходами и сырым мясом птицы кормить других животных запрещено;
- при контакте с птицей соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки с мылом; при ощипывании потрошении не прикасаться к лицу;
- при попадании отходов потрошения на одежду, её следует выстирать и просушить на солнце, обувь тщательно помыть.
- при кулинарной обработке птицу следует хорошо проваривать или прожаривать;
- кухонный инвентарь нужно тщательно промыть с мылом и ошпарить;
- в течение сети-десяти дней после контакта с дикой птицей при появлении симптомов гриппа или инфекции глаз следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
***Полученные разрешения на добычу охотресурсов необходимо возвращать по месту получения в течение 20 дней после окончания охоты.
Нарушение правил охоты, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет (ст. 8.37 ч.1. КоАП РФ).
Приказом Минприроды Коми от 31.08. 2016 года № 1424 установлены нормы добычи охотничьих ресурсов.
|
Наименование охотничьего ресурса
|
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов за день охоты (особей) на одного охотника
|
Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов за сезон охоты (особей) на одного охотника
|
Селезни уток
|
5
|
5
|
Гуси*
|
2
|
2
|
Вальдшнеп
|
2
|
5
|
Глухарь** (самцы)
|
1
|
1
|
Тетерев** (самцы)
|
1
|
1
*Кроме видов, занесенных в Красную Книгу РФ и РК.
Комментарии (3)