Охотнадзор Коми разрешил охоту, но напугал птичим гриппом

В Коми стартует весенний охотничий сезон. Усинску для охоты предоставили 10 дней - с 14 мая по 23 мая.

Кроме того, Охотнадзор Коми опубликовал памятку для охотников, рассказывающую об опасности птичьего гриппа, сообщает ИА "Комиинформ".

Памятка. Осторожно, птичий грипп!

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь диких, синантропных (идущих за человеком) и домашних птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания.

Болеют этой болезнью также свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки, другие позвоночные и человек. От человека к человеку этот вирус не передается, заразиться им можно только от больной птицы.

Относится к болезням с очень высокой эпидемиологической опасностью, высокой летальностью, способной причинить большой экономический ущерб сельскому и охотничьему хозяйству.

Источник инфекции - мигрирующие птицы (чаще всего дикие утки), они являются основным носителем и переносчиком вируса. Это могут быть больные или переболевшие особи, а также, находящиеся в состоянии инкубационного периода развития болезни. Вирус выделяется ими с истечениями из клюва, помётом и яйцом.

Признаки заболевания у птиц - угнетенное состояние особи, истечение тягучей слизи из клюва, воспаление глаз, отеки подкожной клетчатки в области головы, шеи груди, отек гортани, синюшность видимых слизистых оболочек, лап, загрязненная экскрементами хвостовая часть. Движения больной птицы раскоординированы: запрокидывание головы, вращательное движение головой с потряхиванием, искривление шеи, отсутствие реакции на внешние раздражители.

В целях недопущения распространения инфекции и профилактики заражения человека вирусом гриппа птиц необходимо придерживаться следующих правил:

- не приносить домой дикую водоплавающую птицу для содержания в личном хозяйстве;

- охотиться на летящих птиц, избегать стрельбы по сидящим и плавающим;

- добытую птицу привозить домой только ощипанной и потрошенной;

- перед ощипыванием и потрошением (желательно в перчатках) птицу следует опустить на несколько минут в кипяток или обработать открытым огнем (на костре, паяльной лампой);

- в случае, если охотник добыл птицу с описанными выше симптомами, ее следует сжечь;

- о данном событии или о факте обнаружения павшей птицы обязательно сообщить в ГКУ РК "Охотнадзор" по телефонам в Сыктывкаре – 20-15-30, 20-24-72, или районному охотинспектору;

- при потрошении птицы избегать загрязнения окружающей среды (предметов, деревьев, почвы) кровью, помётом;

- после обработки птицы все биологические отходы следует сжечь на костре или захоронить на глубину, недоступную для диких и бродячих животных; отходами и сырым мясом птицы кормить других животных запрещено;

- при контакте с птицей соблюдать правила личной гигиены: чаще мыть руки с мылом; при ощипывании потрошении не прикасаться к лицу;

- при попадании отходов потрошения на одежду, её следует выстирать и просушить на солнце, обувь тщательно помыть.

- при кулинарной обработке птицу следует хорошо проваривать или прожаривать;

- кухонный инвентарь нужно тщательно промыть с мылом и ошпарить;

- в течение сети-десяти дней после контакта с дикой птицей при появлении симптомов гриппа или инфекции глаз следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

***Полученные разрешения на добычу охотресурсов необходимо возвращать по месту получения в течение 20 дней после окончания охоты.

Нарушение правил охоты, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой, или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет (ст. 8.37 ч.1. КоАП РФ).

Приказом Минприроды Коми от 31.08. 2016 года № 1424 установлены нормы добычи охотничьих ресурсов.

Наименование охотничьего ресурса Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов за день охоты (особей) на одного охотника Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов за сезон охоты (особей) на одного охотника Селезни уток 5 5 Гуси* 2 2 Вальдшнеп 2 5 Глухарь** (самцы) 1 1 Тетерев** (самцы) 1 1

*Кроме видов, занесенных в Красную Книгу РФ и РК.