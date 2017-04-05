Детям до 14 лет хотят запретить соцсети из-за Шурыгиной

При регистрации в социальных сетях придется предоставить паспортные данные. Детям до 14 лет вход в соцсети запретят вовсе. Внесение проекта в Госдуму запланировано на 5 апреля.

Согласно законопроекту «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» пользователем соцсети может быть только лицо, достигшее возраста 14 лет. При регистрации владелец сервиса обязан проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. За нарушение этого правила юрлицу — владельцу сайта грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если пользователь не сообщил об изменении данных или умышленно указал недостоверную информацию, ему грозит штраф от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

Создавать страницу можно только одну и только под настоящим именем и фамилией, иначе последует штраф: владельцу сайта — до 300 тыс. рублей, пользователю — до 5 тыс. Пользователям, не достигшим 18 лет, запрещается вступать в сообщества, где размещена запрещенная для детей информация. В противном случае родителям придется заплатить штраф до 2 тыс. рублей. Продажа несовершеннолетним любых товаров через соцсети тоже будет караться законом. Кроме того, документ предполагает запрет на рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей».

Запрещается информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах, распространять информацию о несогласованных мероприятиях и публиковать переписку с другими пользователями без их согласия.

Нельзя распространять любую информацию (текст, фото, видео), пропагандирующую национальную и иную нетерпимость, употребление алкогольной и табачной продукции, нетрадиционные сексуальные отношения и прочее — если сообщение не сопровождается «явным осуждением указанных материалов».

В пояснительной записке упоминается резонансное дело воспитательницы детского сада Евгении Чудновец. Она сделала репост видеозаписи издевательства над ребенком в детском лагере. После этого виновные были наказаны. Но и саму воспитательницу признали виновной в распространении детской порнографии, хотя репост она делала, чтобы привлечь внимание к ситуации и найти преступников. Впоследствии приговор в отношении нее был отменен.

Один из авторов документа — депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров пояснил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года. У соцсетей будет время, чтобы привести пользовательские соглашения в соответствие с ним, удалить тех, кому еще не исполнилось 14 лет, а с остальных собрать паспортные данные, чтобы при необходимости изменить имена аккаунтов.

— Сейчас сложная ситуация: соцсети — это многомиллионные виртуальные общества, влияющие на реальную жизнь страны. Актуальность документа подтверждена недавними громкими событиями — от несанкционированных политических выступлений до террористической опасности, — пояснил Владимир Петров. — Ради общественной безопасности необходимо ввести принцип поголовной верификации пользователей, это можно сделать только с момента получения гражданином паспорта — с 14 лет. Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имен лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения.

Никто не пытается ввести цензуру или ограничить свободу слова. Верификация и строгий контроль за подлинностью имен лишь усилит цену собственного мнения и виртуального общения.

Кроме того, предположил депутат, привязка аккаунта к паспорту поможет решить проблему манипуляции общественным мнением в сети, уничтожит всевозможные «сообщества троллей» и пранкеров.

— В западных соцсетях заметна аналогичная тенденция — их администрации заинтересованы в защите пользователей от негативной и пагубной информации. Они стремятся к максимальному предоставлению личной информации. Уверен, что многие страны пойдут по данному пути, — отметил Владимир Петров.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что публикация фотографий и видео с употреблением алкоголя и запрещенных веществ, «по мнению подростка, делает его авторитетнее в глазах окружающих». К каким последствиям это может привести, показывает нашумевшее дело Дианы Шурыгиной, пострадавшей от своих пьяных сверстников.

Также упоминаются сообщения о подростках, совершивших суицид после вступления в интернет-сообщества. «Недостаточное внимание со стороны родителей, проблемы в школе, неразделенная любовь, страх перед будущим — заставляют детей погружаться в виртуальный мир», — говорится в документе.

— Надо признать: интернет уже перестал быть забавной игрушкой, где пересылают смешные картинки про котиков, — сказал депутат Госдумы Виталий Милонов. — Это виртуальное отражение государства. Злоумышленники нередко используют интернет и соцсети в своих целях — благо почва позволяет. Чем меньше будет безответственной анонимности, тем лучше — нельзя отдавать эту сферу на откуп растлителям, террористам и преступникам. Если документ поступит на рассмотрение Госдумы, то, думаю, с рядом поправок и после широкого обсуждения с отраслью он имеет высокие шансы на одобрение палаты.

Советник президента Герман Клименко заявил, что законопроект пока еще «крайне сырой».

— Я не юрист, но определение социальной сети выглядит очень расплывчато и под него подпадают все ресурсы с коммуникацией между зарегистрированными посетителями. Но что делать с незарегистрированными? Регистрация под своим именем без псевдонимов также порождает много вопросов, — прокомментировал Герман Клименко. — Мне кажется, что законопроект имело бы смысл предварительно обсудить с индустрией. Площадок, обладающих профессиональной и юридической компетенциями, достаточно: Институт развития интернета, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Региональный общественный центр интернет-технологий. Иначе можем получить эффект «пакета Яровой», когда из-за неточно сформулированных требований по объему хранения трафика начался информационный шторм.

С Германом Клименко солидарны представители Mail.ru Group (владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники»). По их мнению, инициатива «на первый взгляд недостаточно проработана».

— Если законопроект будет внесен на обсуждение, у нас будет возможность с ним ознакомиться, — прокомментировали в пресс-службе Mail.ru Group.

Директор по внешним коммуникациям Rambler & Co (владеет блог-платформой Livejournal) Матвей Алексеев сообщил, что в подобном законопроекте нет необходимости.

— Если проект станет законом, это будет ударом по отечественным проектам и соцсетям. При этом в документе нет ограничений на пользование иностранными соцсетями и блог-платформами.

Принятие законопроекта может ударить по бизнесу, считает Матвей Алексеев. Многие компании используют соцсети для продвижения товаров и услуг.

Еще одна инициатива из законопроекта — полный запрет на использование соцсетей в рабочее время для работников бюджетной сферы. В пояснительной записке указывается, что соцсети «поработили офисных работников»: потери рабочего времени огромны, а работодатели не могут с этим бороться.