"Наивные" усинцы в шоке от цен на хлеб

Рассчитывать на снижение цены на хлеб наивно, считает вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко.
Усинцы продолжают делиться возмущенными постами в социальных сетях. Тема обсуждений часто касается цен на продукты первой необходимости. Так, вчера жительница Усинска опубликовала фотографию батона по цене 71 рубль.
«Мне вот интересно, у нас в Усинске совсем офигели от наглости?! Вчера в Провианте купила батон. Даже не посмотрела на ценник, т.к всегда покупаю за приемлемую цену, но когда я пришла домой и посмотрела на цену, мне аж дурно стало! Батон золотой что ли или там мука с сусальным золотом, а может его с самой столицы везли?!»
Особенно удивляет рост цен на хлеб, учитывая, что после решения Турции ввести 130-процентные пошлины на ввоз российской сельхозпродукции России, наш внутренний рынок сможет принять дополнительные 2 млн т пшеницы. Это должно сбалансировать ситуацию с ценами и качеством.
Однако, вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко назвал наивными ожидания людей, что дополнительный объем пшеницы поможет снизить цены на хлеб внутри страны. «Зерна и так более чем достаточно, рентабельность и так более чем минимальная. Новый урожай не за горами, а соответственно, и сезонное снижение цен. Поэтому никто не будет делать запасы зерна, даже если цена на него обрушится, – считает Свириденко. – Кроме того, в себестоимости хлеба стоимость зерна составляет не такую уж и большую долю – там есть значительная составляющая энергетики, заработной платы, налогов, транспортных, торговых и прочих наценок. Так что рассчитывать на снижение цены для конечного потребителя, по меньшей мере, наивно».
Кто знает7
Кто ответит на вопрос, что он сделал из этого?
Я, например, покупаю хлеб минипекарни Одесса. Беру по минимуму, т.к. свежий он наивкуснейший, а через день его жрать не возможно, крошится весь и дрожжами воняет.
А в Печорском, Сыктывкарском и Кировском какую баламуть мешают, можете догадаться, что он так долго сохраняет потребительские качества!
Резюмировать я думаю мой комментарий не имеет смысла. Не судите за субъективность...
Вы из Кирова или Питера?