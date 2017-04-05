"Наивные" усинцы в шоке от цен на хлеб

Рассчитывать на снижение цены на хлеб наивно, считает вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко.

Усинцы продолжают делиться возмущенными постами в социальных сетях. Тема обсуждений часто касается цен на продукты первой необходимости. Так, вчера жительница Усинска опубликовала фотографию батона по цене 71 рубль.

«Мне вот интересно, у нас в Усинске совсем офигели от наглости?! Вчера в Провианте купила батон. Даже не посмотрела на ценник, т.к всегда покупаю за приемлемую цену, но когда я пришла домой и посмотрела на цену, мне аж дурно стало! Батон золотой что ли или там мука с сусальным золотом, а может его с самой столицы везли?!»

Особенно удивляет рост цен на хлеб, учитывая, что после решения Турции ввести 130-процентные пошлины на ввоз российской сельхозпродукции России, наш внутренний рынок сможет принять дополнительные 2 млн т пшеницы. Это должно сбалансировать ситуацию с ценами и качеством.

Однако, вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко назвал наивными ожидания людей, что дополнительный объем пшеницы поможет снизить цены на хлеб внутри страны. «Зерна и так более чем достаточно, рентабельность и так более чем минимальная. Новый урожай не за горами, а соответственно, и сезонное снижение цен. Поэтому никто не будет делать запасы зерна, даже если цена на него обрушится, – считает Свириденко. – Кроме того, в себестоимости хлеба стоимость зерна составляет не такую уж и большую долю – там есть значительная составляющая энергетики, заработной платы, налогов, транспортных, торговых и прочих наценок. Так что рассчитывать на снижение цены для конечного потребителя, по меньшей мере, наивно».