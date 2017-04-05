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05.04.2017 17:20
"Наивные" усинцы в шоке от цен на хлеб

Рассчитывать на снижение цены на хлеб наивно, считает вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко.

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Усинцы продолжают делиться возмущенными постами в социальных сетях. Тема обсуждений часто касается цен на продукты первой необходимости. Так, вчера жительница Усинска опубликовала фотографию батона по цене 71 рубль.

«Мне вот интересно, у нас в Усинске совсем офигели от наглости?! Вчера в Провианте купила батон. Даже не посмотрела на ценник, т.к всегда покупаю за приемлемую цену, но когда я пришла домой и посмотрела на цену, мне аж дурно стало! Батон золотой что ли или там мука с сусальным золотом, а может его с самой столицы везли?!»

Особенно удивляет рост цен на хлеб, учитывая, что после решения Турции ввести 130-процентные пошлины на ввоз российской сельхозпродукции России, наш внутренний рынок сможет принять дополнительные 2 млн т пшеницы. Это должно сбалансировать ситуацию с ценами и качеством.

Однако, вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко назвал наивными ожидания людей, что дополнительный объем пшеницы поможет снизить цены на хлеб внутри страны. «Зерна и так более чем достаточно, рентабельность и так более чем минимальная. Новый урожай не за горами, а соответственно, и сезонное снижение цен. Поэтому никто не будет делать запасы зерна, даже если цена на него обрушится, – считает Свириденко. – Кроме того, в себестоимости хлеба стоимость зерна составляет не такую уж и большую долю – там есть значительная составляющая энергетики, заработной платы, налогов, транспортных, торговых и прочих наценок. Так что рассчитывать на снижение цены для конечного потребителя, по меньшей мере, наивно».

Комментарии (65)

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  • Грут
    05.04.2017, 17:27:16
    3
    Ну что тут сказать, это Россия расслабьтесь.
  • Бим
    05.04.2017, 17:47:16
    13
    Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
  • а
    05.04.2017, 18:04:19
    19
    Хлеба в стоимости хлеба уже давно нет. Там сидят тарифы жкх, электроэнергия, платоны, налог покадастровой оценке недвижимости, акцизы, торговые сборы, и другие налоги и сборы. Смешно полагать "Много зерна-дешевый хлеб".
  • ***
    05.04.2017, 18:15:38
    23
    Даже вода,а без воды не обойтись...Если к примеру в Сыктывкаре стоимость 1 куб холодной воды - 24 руб**...то в Усинске 46,59 руб....водоотвод -Сыктывкар составляет 22 руб...то в Усинске 55,61 руб.И так возьмите любую графу из платежки и сравните...В Усинске в разы все дороже...лишь зарплата рабочих на одном уровне....
    • любопытно
      05.04.2017, 18:24:57
      15
      Сколько смотрю в квитанции, не могу понять почему слив дороже подачи воды? вниз сливать тяжелее?.
      Кто знает7
      • ёёй
        05.04.2017, 18:29:33
        12
        Всё потому, что пенсионерам добавят 35 рублей к пенсии. 36+35= 71. Только одно непонятно. Они считают, что одной булки хлеба в месяц старикам хватит?
      • усинка
        06.04.2017, 19:10:11
        1
        11 апреля с 15.00 до 16.00 будет проходить горячая линия по вопросам ЖКХ службы по тарифам Коми. Телефон горячей линии (8212)29-10-37. Звоните , спрашивайте, жалуйтесь .
      • усинка
        06.04.2017, 19:14:58
        1
        11 апреля с 15.00 до 16.00 будет проходить горячая линия по вопросам ЖКХ службы по тарифам Коми. Тел. (8212)29-10-37.Звоните, спрашивайте,жалуйтесь.
    • ИЯ
      05.04.2017, 19:00:02
      -21
      Да, но Сыктывкаре зп 10-15 т.р., а в Усинске 30-40. И коммунальщики тоже хотят получать зп северную, отсюда и тариф больше
      • гость
        05.04.2017, 19:08:51
        9
        20-25 не хотите
      • не согласна
        05.04.2017, 20:49:43
        11
        знакомая работает продавцом, з/пл 28 тышш в сыкте
  • мойша
    05.04.2017, 18:22:54
    4
    Мы вообще очень ниивные и глупые людишки ,все ждем от правительства комфортной жизни ,а воз и ныне там.
    • Абрам
      05.04.2017, 20:50:32
      5
      нет, воз не там, он тонет, почти уже утонул...
    • Изя
      06.04.2017, 18:51:08
      2
      Вы таки поц и хам, Мойша! Причём здесь правительство, когда местные барыги товаров и услуг или в сговоре или монополисты!
  • ту 95
    05.04.2017, 18:25:38
    12
    сволочи рулят
  • Ус
    05.04.2017, 18:36:17
    24
    в цене более 50% это транспортные компании. в данном случае "других" надбавщиков винить нельзя. В г.Усинске в ценообразовании хлеба виноват Хохалкин, на данный момент, больше никто
    • ...
      06.04.2017, 1:59:55
      -4
      не хахалкин "держит" транспорт в усинске,
    • 11
      06.04.2017, 11:07:03
      6
      Хаалкин первым делом, как приехал общеал разобраться с ценами на хлеб и с игровыми конторами.
      Кто ответит на вопрос, что он сделал из этого?
      • Ирис
        06.04.2017, 11:42:16
        2
        Хахалкин обещал разобраться с хлебом, разобрался продал городской ХК:))
        • Ирису
          06.04.2017, 14:41:02
          3
          Не пи..ди о том чего не знаешь.
  • Угу
    05.04.2017, 18:56:17
    8
    Так правильно, вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко имел в виду снижение цены на хлеб в центре России, где он стоит рублей 20, а не Усинск, где батон стоит 70 рублей.
    • Владимир
      06.04.2017, 17:00:54
      2
      Цена хлеба.
      В Брянске батон стоит 25руб, черный (серый) 24руб, а вот зарплата в среднем 15т.р пенсии от 7т.р, мясо свинина средн.цена 280р, говядина 300р, печень говяжья 250руб за кг телячья 350 руб, картофан от 16 до 25,капуста 25руб кг., молоко 48-50руб..л, яблоки от 50руб, кефир 50руб.л, курица(циплёнок) 130руб.кг и.т.д.
      • Усинец
        07.04.2017, 11:49:48
        2
        Зато Владимир!!! В городе герое Брянске, все свежее и все ростет, а не как в Усинске доставляется все перемороженное и срок давности продуктов из-за долгой доставки естественно сокращается до минимума
  • Угу
    05.04.2017, 18:57:41
    2
    Так правильно, вице-президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко имел в виду цены на хлеб в центре России, где он стоит 20 рублей, а не Усинск с ценой батона 70 рублей.
  • да уж
    05.04.2017, 19:09:09
    7
    его есть невозможно. Он весь крошится и сыпится.
    • ///
      05.04.2017, 20:04:06
      1
      Не покупайте такой,в пшеничном батоне и хлебе полезности нет,покупайте ржаной "бородино",не дорогой и полезный.
      • Зю
        06.04.2017, 2:09:05
        2
        Полезность в любом хлебе одинакова, давно доказанный учеными факт будь то хоть бородинский хоть пшеничный и т.д.
  • Булочка
    05.04.2017, 20:10:18
    22
    Как то странно все подзабыли про наш хлебокомбинат! Обещали что город не останется без хлеба, что новый собственник обеспечит хлебом усинцев, вкусным,недорогим! И где это всё? Сломать сломали,а построить забыли?
    • 1111
      05.04.2017, 20:27:19
      11
      А ломали не для того, чтобы построить новый...
    • Провиант
      05.04.2017, 20:36:12
      7
      Вы прям интересные люди. Гала там тонны алкоголя хранит, а вы тут за хлеб прямо слово.
    • батон
      05.04.2017, 20:52:34
      5
      ломали не для того, чтоб построить, а мошну набить. Некоторые ооочччень даже прилично обогатились, которые не попали в официальный список миллиардеров....
  • Галина
    05.04.2017, 20:46:26
    8
    хлеб всему голова
    С 1998 г пеку хлеб сама и меня не волнует стоимость буханки хлеба. Для меня себестоимость буханки хлеба- 8 руб 70 коп. Пеку 2 раза в неделю по 3 бух. Хлеб хранится долго, не плесневеет в течении долгого времени. Муку предпочитаю Рыбинскую или Челябинскую, покупаю на бывшей базе ОРСа. Подготовка к выпечке не обременительная, по времени выпечки в духовке 1 час. А во время выпечки хлебный аромат...
    • *
      06.04.2017, 10:09:11
      1
      Галина, а стоимость электроэнергии?
      • галина
        06.04.2017, 21:17:53
        1
        затраты на эл.энергию
        а у меня газовая духовка
    • Галине )))))
      06.04.2017, 10:40:49
      4
      6 булок хлеба????!!!!!Нам на двоих 1 булки много..в неделю.Тоже сама пеку.Каждую неделю-разный:с отрубями,ржаной,со злаками)))
      • галина
        06.04.2017, 21:19:00
        1
        сколько хлеба?
        А у меня семья 5 человек + гости
    • ??????????7
      06.04.2017, 22:12:17
      1
      Галина а рецептом поделитесь, а то что то у меня нет аромата
      • вопросикам
        07.04.2017, 20:10:04
        0
        ванилин или корицу добавьте)
  • В Печоре
    05.04.2017, 20:55:17
    1
    сколько стоит этот батон?
  • народ
    05.04.2017, 21:26:08
    1
    цена
    Вспомните политэкономию в школе сейчас страна строит дикий капитализм и что вы хотели дорогие россияне? Слабые должны умереть, это закон капитализма, выживает сильнейший.
  • Сволочи
    05.04.2017, 22:18:39
    17
    Какой блин Свириденко ...! Какие к черту запасы зерна...., оставили город без хлебозавода ...,,и сидят на своих ж***х ровно !!!! Везут хлеб с Печоры ...., смешно ! Получается в Печоре хлебозавод может существовать а у нас что ...? Сволочи .... Надеемся когда нибудь кто нибудь за это ответит !! Пол булки Бородинского хлеба из Кирова стоит 36 руб , пол буханки !!!!!!!
  • Герасим
    05.04.2017, 22:40:23
    4
    Ужо, ежели памяти мое меня не соизволит подводить, в годах 90-х все наши селяне усинския сами хлеб пекти сподобилися. По амбарам мели, по сусекам скребли, форму металличскаю у соседей в наем брали... и никто, акромя люда ужо с водки и колдакта безнадежнаго, в то времечко с голодухи-то и не пропал.
    • Герасиму
      05.04.2017, 22:54:24
      5
      Эх, Герасим. в 90- х ещё не все в ипотеке утонули, да в кредитах четырёх-колёсных, потому и выжили. А теперь многие себя в рабство добровольно сдали. Кто без кредитов, тот и сейчас густые щи варит.
  • ЛУНТИК
    05.04.2017, 23:31:17
    9
    Да не о том все говорите... Дело в том, что в Печоре буханка чёрного стоит 28 руб. При этом ее там производят, а в Усинск она же стоит 50 руб. и просто привести до Усинска. Вот в чем беспредел и отсутствие пресекательного допустимого предела наценки на продукцию реализуемую хозяйствующим субъектом, при этом им не производимым...
  • Я
    06.04.2017, 5:16:19
    -1
    Пердёж от этого хлеба и изжога. Вот и вся полезность. А ещё набирание веса. Такя бл** полезность.
  • -_-
    06.04.2017, 9:37:21
    1
    Это Сыктывкарский батон, тоже так попали. Кировский в два раза дешевле
    .
    • Затойчи
      06.04.2017, 10:46:01
      -2
      Интересно, если импортозаместить сыктывкарский хлеб хлебом из Гонолулу . Во сколько он обойдётся усинцам ?
      • для затойчи
        06.04.2017, 11:36:34
        4
        для вас ,убогого-бесплатно))
        • Затойчи
          06.04.2017, 20:42:17
          -2
          Да что ты злая такая на меня, звёздочка ? Давай я тебя трахну за небольшие деньги . И ты сразу добреть начнёшь :-) . И мне хорошо и тебе деньги богатырёву на приют :-) .
          • для Затойчи
            07.04.2017, 8:53:37
            2
            вот и стало понятно, Вы мужчина нижайшего социального поведения, оказывается...
            • -=-=
              07.04.2017, 9:23:33
              0
              Для "для Затойчи"
              А вы женщина, провоцирующая мужчину на грубость?
          • для затойчи
            07.04.2017, 20:11:28
            1
            А есть чем))((???!!!
  • ж
    06.04.2017, 9:58:26
    7
    Хлеб
    Цены космические , хлеб в любом случае остаётся товаром первой необходимости!!! Власти Усинска решайте вопрос!!!Хлебокомбинат про....ли и сейчас бездействуете! Видимо ваши доходы позволяют вам не смотреть на ценники в магазинах!
  • кореной Усинец
    06.04.2017, 11:02:03
    11
    Мне интересно у Хахалкина какой хлеб на столе, или он из многочисленных командировок в сыктывкар хлеб тожде в тихорца таскает. И очень интересно гдн на официальном сайте информация по их доходам? Очень интересно как благосостояние наших великих увеличилось.
    • БГБ
      06.04.2017, 11:11:52
      6
      Ты раскрыл канал поставки батонов.
      Туда письма - назад батоны.
    • .....
      06.04.2017, 17:42:36
      4
      Вот меня этот вопрос тоже интересует, где информация о доходах?????
  • Черчиль
    06.04.2017, 11:09:29
    -3
    Не покупайте этот хлеб из Печоры!
    Покупайте хлеб, испеченный в Усинске. Спрос рождает предложение. Если брать приезжий хлеб, то не будет спроса на наш (Усинский), соответственно стараться устроить быт по созданию хлебопекарни в Усинске отпадет.
    Я, например, покупаю хлеб минипекарни Одесса. Беру по минимуму, т.к. свежий он наивкуснейший, а через день его жрать не возможно, крошится весь и дрожжами воняет.
    А в Печорском, Сыктывкарском и Кировском какую баламуть мешают, можете догадаться, что он так долго сохраняет потребительские качества!
    Резюмировать я думаю мой комментарий не имеет смысла. Не судите за субъективность...
    • Гость
      06.04.2017, 11:21:46
      9
      Нормальный хлеб через сутки не крошиться и не воняет так, что жрать не возможно, а начинает потихонечку черстветь.
    • -_-
      06.04.2017, 12:32:04
      4
      и Усинский и Сыктывкарский хлеб, мягко говоря - не очень. А вот Кировский и Питерский - хороший и очень вкусный
      .
      • Черчиль
        06.04.2017, 14:31:22
        0
        Ну ну, хрень несете!
        Так может говорить только человек имеющий привязанность к определенному сегменту проживания!
        Вы из Кирова или Питера?
  • --------
    06.04.2017, 16:46:31
    3
    совет
    ........ хлебопечка панасоник - и хочеш злаковый , хочеш кукурузный . легко , качественно и по цене приемлимо . причём не обязательно постоянно печь , мы чередуем с покупкой хлеба в магазине . готовые смеси продают , можно и самим ...... в Усинске живём
  • la perdon
    06.04.2017, 19:16:09
    3
    Докатились, что хлеб возят за 1200 км из Кирова, ничего своего не осталось...(((
  • 10шт. яиц стоили 55руб.
    06.04.2017, 20:46:09
    2
    сегодня уже 60руб.
    )))
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