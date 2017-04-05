В Усинске заработал новый светофор

Оживленное движение на пересечении улиц Возейская и Приполярная практически круглосуточное. Вот только преодолевать данный перекресток было непросто – ни зебры, ни светофора… А, значит, пешеходы переходили дорогу на свой страх и риск, зачастую подвергая опасности свое здоровье и жизнь.

С этой проблемой к Александру Лейфриду, депутату Государственного Совета Республики Коми, генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» обратились неравнодушные жительницы Усинска с просьбой оказать содействие в оборудовании пешеходного перехода. Именно тогда и началась активная работа. Ведь установку светофора предстояло проработать и с руководством администрации Усинска, и с городским отделением ГИБДД.

В Госавтоинспекции выразили готовность согласовать оборудование перехода на участке улицы Возейская от дома 19 к дому 21, но с одним условием. «Зебру» можно нарисовать лишь после строительства тротуара для движения пешеходов вдоль улицы Возейская к дому 21.

Тогда было принято решение провести все работы силами предприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей города. В итоге в конце лета 2016-го на этом участке уложили тротуарную дорожку длиной около ста метров, а зимой здесь появился долгожданный светофор. Он уже прошел все испытания, и теперь заработал в полную силу. Спустя несколько дней пешеходы по достоинству оценили новый дорожный объект.

– Ждала открытия этого перехода с большим нетерпением, – говорит Алена Васильева. – Живу недалеко, на работу хожу пешком. И вот приятно удивилась, когда обнаружила, что теперь светофор позволяет переходить дорогу по правилам. А значит, мой ежедневный маршрут наконец-то стал безопасным.