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05.04.2017 17:47
В Усинске заработал новый светофор
Оживленное движение на пересечении улиц Возейская и Приполярная практически круглосуточное. Вот только преодолевать данный перекресток было непросто – ни зебры, ни светофора… А, значит, пешеходы переходили дорогу на свой страх и риск, зачастую подвергая опасности свое здоровье и жизнь.
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С этой проблемой к Александру Лейфриду, депутату Государственного Совета Республики Коми, генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» обратились неравнодушные жительницы Усинска с просьбой оказать содействие в оборудовании пешеходного перехода. Именно тогда и началась активная работа. Ведь установку светофора предстояло проработать и с руководством администрации Усинска, и с городским отделением ГИБДД.

В Госавтоинспекции выразили готовность согласовать оборудование перехода на участке улицы Возейская от дома 19 к дому 21, но с одним условием. «Зебру» можно нарисовать лишь после строительства тротуара для движения пешеходов вдоль улицы Возейская к дому 21.

Тогда было принято решение провести все работы силами предприятия, чтобы обеспечить безопасность жителей города. В итоге в конце лета 2016-го на этом участке уложили тротуарную дорожку длиной около ста метров, а зимой здесь появился долгожданный светофор. Он уже прошел все испытания, и теперь заработал в полную силу. Спустя несколько дней пешеходы по достоинству оценили новый дорожный объект.

– Ждала открытия этого перехода с большим нетерпением, – говорит Алена Васильева. – Живу недалеко, на работу хожу пешком. И вот приятно удивилась, когда обнаружила, что теперь светофор позволяет переходить дорогу по правилам. А значит, мой ежедневный маршрут наконец-то стал безопасным.

Комментарии (21)

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  • БГБ
    05.04.2017, 18:04:04
    -3
    А где ЛП? А НКТ забор?
    Не порядок!
  • Галина
    05.04.2017, 20:35:47
    0
    светофор
    Спасибо всем кто принимал участие в установке светофора
  • вопрос
    05.04.2017, 20:46:59
    7
    на фото женщина переходит дорогу, только непонятно куда она упрётся, на той стороне, куда она идёт, нет пешеходного тротуара, упрется в сугроб или пойдёт по проезжей части. Или я что-то путаю?
    • привет
      05.04.2017, 22:23:37
      0
      А они там уже привыкли, бедалаги, по сугробам прыгать... сколько не езжу, все время кто-то перебегает дорогу.... и по сугробам)
      Но я сегодня проезжала дважды (утром и в обед) не работал этот светофор
    • Вот так
      05.04.2017, 23:41:52
      0
      Там плиты летом еще положили и эту тропу трактор КАО чистит
    • вопросу
      06.04.2017, 9:42:11
      0
      Вы из другого города что ли пишите?)) Что за бред
      • вопрос
        06.04.2017, 9:44:08
        1
        нет, проезжаю там каждый день 4 раза
  • Герасим
    05.04.2017, 22:27:23
    -5
    светофор)))
    я теперича по иному заживу, хорошо будя, вот поставили сей фонарь, знать по нужде поставил его люд властимущий. Ты знай ходи токма там, где тебе барин указал.
  • 1703
    06.04.2017, 0:10:27
    3
    Ого, вот это событие.
  • Веня
    06.04.2017, 6:24:20
    -1
    Делать переход надо было где людям удобно ходить, чуть выше светофора там постоянно пешеходы переходят дорогу им там удобнее.
    • ГИБДД
      06.04.2017, 6:47:13
      3
      Их скоро начнем штрафовать, и тогда все начнут переходить улицу там, где положено.
    • Эюя
      06.04.2017, 9:24:25
      0
      Если светофор будет выше, где людям ходить удобно, будет офигеть какая пробка на дороге, где людям ездить удобно. Не нужно смотреть на проблему однобоко.
  • ПДД
    06.04.2017, 7:36:09
    0
    Сначала машины оштрафуйте которые возле ГИБДД вдоль дороги стоят , хотя там запрещающий знак .
  • Катя
    06.04.2017, 9:43:44
    1
    Алилуя!!! Наконец-то, а то вечно на работу через тропу испытаний
  • Добрый ээх...
    06.04.2017, 10:25:53
    -1
    А как на счет светофора на молодежке у мелодии??? едут как кто захочет.... и пешеходы бедолаги уворачиваются от машин, которые хотят проскочить перед другой машиной
    • ох
      06.04.2017, 10:56:36
      0
      Да у Мелодии напряжные переходы, а движение очень даже активное. Там светофор не помешает,удобнее будет, водителям в первую очередь- перед каждым пешеходом тормозят.
  • 53
    06.04.2017, 21:03:18
    -2
    Кате.
    Катя, я бы Вас переводил через перекресток, провожал бы до работы и встречал после. Может вдруг уберут светофор, а?
  • Пашка
    06.04.2017, 22:33:25
    -3
    Странно как то ,господа ,получается.Идет дама со стороны ГАИ ,зеленый свет ей,но на противоположной стороне-СУГРОБ.Как же она пройдет к водоканалу?Как Максим Перепелица-на пузе проползет?Хоть бы прочистили тропу для приличия,чтоб было куда идти.Сделали и ладно.А та дама,которая ходила пешком-она наверное никогда не видела светофора.Все ходили на зел.свет и ничего.
    • Коляны_4
      07.04.2017, 0:55:56
      0
      Там есть тротуар, его еще до зимы подготовили, спасибо ген. Директору за оказанную помощь и содействие. Очень супер, остается народу пдд изучить и культуру дорожного движения
      • Вася
        09.04.2017, 10:55:43
        -1
        Прогиб засчитан! Ожидай повышения!
  • Усин
    08.04.2017, 2:05:27
    0
    Куда вожнее
    Куда вожнее сделать светофор,на переходе от тротуара,сбоку Солнышка,в сторону пром зоны!!!
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