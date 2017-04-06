В 2016 году Почта России добилась двукратного снижения объемов «серой почты»

В результате реализации Почтой России комплекса мероприятий по борьбе с «серой почтой» в 2016 году отмечено более чем двукратное сокращение оборота неучтённой корреспонденции.

Объем «серой почты» в прошлом году сократился по сравнению с 2015 годом на 55%, составив 154 млн единиц или 18% от общего годового объема письменной корреспонденции. Для сравнения, в 2015 году объем «серой почты» достигал 342 млн и составлял 36% от общего количества писем. В деньгах потери государства в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились с 5,8 млрд руб. до 3,0 млрд руб.

Достичь таких результатов позволила реализация комплексной программы по противодействию обороту неучтённой корреспонденции, которая включает в себя целую систему мер, последовательно реализуемых Почтой России с 2015 года:

сокращение точек приема письменной корреспонденции от организаций;

перевод крупных клиентов на прямую сдачу отправлений в сортировочные центры;

ужесточение процедуры входного контроля, тотальный пересчет поступающей в сортировочные центры корреспонденции;

усиление мер безопасности и повышение частоты проверок;

оснащение почтовых отделений, обслуживающих корпоративных клиентов, современным франкировальным оборудованием и счетными машинами.

Помимо этого, службой безопасности Почты России были своевременно выявлены случаи мошенничества на стороне посредников при массовой неотправке корреспонденции заказчиков, а также раскрыты мошеннические схемы по вбросу огромных объемов неучтенной корреспонденции на сети. По всем фактам вскрываемых нарушений и мошенничества материалы были переданы в правоохранительные органы. Со своей стороны, Почта России будет преследовать всех мошенников в суде, добиваясь компенсации ущерба, причиненного государству.

«Остановить рост неучтенной корреспонденции и добиться его заметного снижения впервые за последние годы мы смогли уже в 2015 году. Однако именно прошлый год стал переломным в борьбе с «серой почтой». Выстроена технологичная система, позволяющая блокировать мошеннические схемы и отсекать потоки «серой» корреспонденции, наносящей значительный ущерб государству», – отметил генеральный директор Почты России Дмитрий Страшнов.

Стоит отметить, что в рамках реализации программы по борьбе с «серой почтой» летом 2015 года был закрыт прием простой письменной корреспонденции на прижелезнодорожных почтамтах при Казанском, Ярославском и Павелецком вокзалах, а крупные компании-консолидаторы (посредники) были переведены в специальный пункт сдачи корпоративной корреспонденции на базе АСЦ (Автоматизированный сортировочный центр) Москва. В 2016 году открылась новая точка для приема больших объемов на базе логистического почтового центра Внуково (ЛПЦ Внуково), куда, наряду с АСЦ, также были переведены компании-консолидаторы из Москвы и Московской области, отправляющие крупные партии писем.

Совокупная мощность обработки логистического центра Внуково составляет более 1 млн отправлений в сутки. Он оснащен самым современным сортировочным, пересчитывающим, взвешивающим и франкировальным оборудованием, что позволяет значительно ускорить прием и обработку крупных объемов писем, а также обеспечить высокий уровень контроля за поступающими отправлениями. В апреле 2016 года была запущена автоматизированная система весового контроля в крупных магистральных объектах, позволяющая оперативно отслеживать потоки неучтенной корреспонденции.

Планы на 2017 год

Важной мерой по борьбе с «серой почтой» в 2017 году станет вступление в силу с 1 сентября приказа Минкомсвязи России №368 от 8 августа 2016 года «Об утверждении Порядка применения франкировальных машин»1. Он позволит внедрить принципиально новый формат работы франкировальной техники в России и тем самым более эффективно бороться с «серой почтой».

Почта России инвестировала большие средства на защиту доходов франкировальных машин в рамках программы по борьбе с серыми схемами отправки корреспонденции. На франкировальные машины и оборудование для контроля объемов письменной корреспонденции от корпоративных клиентов в последние годы направлено более двух миллиардов рублей (2,3 млрд).

Однако без законодательных изменений решить проблему использования франкировальных машин для отправки серой почты было невозможно. Например, сегодня только 10% всех франкировальных машин находятся у Почты России, остальные – у сторонних организаций и компаний, что выводило ситуацию с отслеживанием подлинности оттисков штемпелей из-под контроля. В результате Почта теряла от оборота неучтенной корреспонденции миллиарды рублей в год, 80% которых происходят на этапе франкировки писем машинами.

Новый порядок использования франкировальных машин позволяет автоматизировать процесс отправки корреспонденции и делает его полностью открытым и прозрачным.

При этом по прежнему нерешенным остается вопрос с подделками почтовых марок. Почта России выступает за возвращение уголовной ответственности за подделку знаков почтовой оплаты, а также за введение законодательного запрета на продажу почтовых марок ниже номинала.

Усинск.Онлайн