9 из 19 медалей в копилку сборной Коми принесли спортсмены из Усинска

Сборная Республики Коми по самбо завоевала 19 наград на Первенстве Северо-Западного федерального округа России среди юношей и девушек 2001-2002 г.р.,2003-2004г.р..

фото: Рустам Нурисламов

Как сообщил старший тренер Рустам Нурисламов, в соревнованиях принимали участие 379 спортсменов из девяти регионов России.

Среди юношей 2001-2002 г.р. «бронзу» завоевали Алмаз Азаматов (весовая категория 46 кг, Усинск), Данил Райтенков (весовая категория 84 кг, Усинск), Вячеслав Денисов (весовая категория 60 кг, Печора) и Игорь Мироненко (весовая категория 50 кг, Усинск). «Золото» в копилку сборной Республики Коми принесли Григорий Квятковский (весовая категория +84 кг, Усинск) и Ролан Исмаилов (весовая категория 72 кг, Объячево). У девушек этого же возраста Елизавета Наточиева (весовая категория 52 кг, Воркута) завоевала первое место, а Кристина Неклюдова (весовая категория 60 кг, Воркута) - третье место.

Среди спортсменов 2003-2004 г.р. «золото» - у Александра Чумакова (весовая категория 54 кг, Усинск), Романа Соловьева (весовая категория 65 кг, Усинск), Елизаветы Талпа (весовая категория 42 кг, Воркута), Дарьи Валерьяновой (весовая категория 55 кг, Сыктывкар) и Лолиты Набокиной (весовая категория 65 кг, Воркута). Второе место заняли Эмирлан Ильязов (весовая категория 38 кг, Воркута), Андрей Карпенко (весовая категория 42 кг, Воркута), Альберт Нурисламов (весовая категория 50 кг, Усинск) и Дарья Волкова (весовая категория 42, кг, Усинск). Бронзовые награды - у Игоря Губерницкого (весовая категория 54 кг, Усинск) и Ксении Полукаровой (весовая категория 51 кг, Микунь).

«Победители Первенства Северо-Запада представят Республику Коми Международном юношеском турнире по самбо «Победа» в Санкт-Петербурге с 9 по 12 мая. Также обладатели золотых медалей примут участие в финале летней Спартакиады учащихся России, который состоится в начале июля в Армавире», - сообщил Рустам Нурисламов.

Кроме того, победители и серебряные призеры зональных соревнований поборются на финале Первенства России. Для юношей и девушек 2001-2002 г.р. турнир пройдет во Владивостоке, а для спортсменов 2003-2004 г.р. в Казани.