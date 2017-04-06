Миллионы авиапассажиров увидят природное чудо Коми

Во «Внуково» и «Пулково» торжественно откроется презентация туристического маршрута на Маньпупунёр.

В международном аэропорту «Внуково» 6 апреля открывается экспозиция «Мань-Пупу-Нер – гора малых идолов». Пассажиры смогут ознакомиться с одним из природных чудес России – геологическим памятником в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Пока только по фотографиям, но кто-то наверняка пожелает отправиться на Урал и ступить на таинственную землю.

В открытии выставки примут участие представители полпредства Республики Коми при Президенте России и одного из туроператоров, активно занявшийся реализацией маршрутов в Печоро-Илычский заповедник.

- Мансийские «болваны», победив в конкурсе «7 чудес России», стали привлекать не только отечественных туристов, но и европейцев. Руководство республики постоянно держит на контроле вопрос развития инфраструктуры, что способствует привлечению большего числа туристов в национальный парк «Югыд ва», на территории которого находятся 30-42-метровые останцы, - рассказывают организаторы.

Панорамы станут украшением аэропорта. Фото из соцсетей

Сегодня любителям экстрима предлагается успеть посмотреть на сказочные заснеженные истуканы. Однодневная поездка для группы из 15-20 человек обойдется туристам в 30000 рублей. Она включает четырехчасовой проезд на автобусе из Перми в Ныроб и обратно, полуторачасовой полет на вертолёте МИ-8 из Ныроба до Мань-Пупу-Нёр и обратно, страховку от несчастного случая, инструктаж, экскурсию и горячий обед. Для любителей пожить на природе с пешими прогулками, предлагается недельный маршрут из Перми для 10-15 человек. Стоимость для группы составит 35 000 рублей. Дополнительно будет организовано трёхразовое горячее питание.

Выставку смогут увидеть более миллиона человек. Фото из соцсетей

- Мы также покажем самые большие девственные леса в Европе, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Изюминкой путешествия может стать таинственный перевал Дятлова – это загадочное место уже много лет притягивает к себе исследователей аномальных явлений и телевизионщиков, - приоткрыли завесу туроператоры.

Благодаря развитию внутреннего туризма и увеличения вертолетных туров в парке «Югыд ва» в 2016 году побывало свыше 6 тыс. туристов. В том числе иностранцы. Мероприятия по привлечению туристов продолжаются и выходят на более многолюдные площадки.

В апреле ожидается открытие подобной экспозиции с участием полпредства РК в СЗФО и в аэропорту «Пулково», где пропускная способность пассажиров в месяц тоже свыше одного миллиона.

Каменные исполины доступны и зимой. Фото из соцсетей

(с) Валерий Чернов, "Комсомольская правда"