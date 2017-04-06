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06.04.2017 10:06
Миллионы авиапассажиров увидят природное чудо Коми
Во «Внуково» и «Пулково» торжественно откроется презентация туристического маршрута на Маньпупунёр.
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В международном аэропорту «Внуково» 6 апреля открывается экспозиция «Мань-Пупу-Нер – гора малых идолов». Пассажиры смогут ознакомиться с одним из природных чудес России – геологическим памятником в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Пока только по фотографиям, но кто-то наверняка пожелает отправиться на Урал и ступить на таинственную землю.

В открытии выставки примут участие представители полпредства Республики Коми при Президенте России и одного из туроператоров, активно занявшийся реализацией маршрутов в Печоро-Илычский заповедник.

- Мансийские «болваны», победив в конкурсе «7 чудес России», стали привлекать не только отечественных туристов, но и европейцев. Руководство республики постоянно держит на контроле вопрос развития инфраструктуры, что способствует привлечению большего числа туристов в национальный парк «Югыд ва», на территории которого находятся 30-42-метровые останцы, - рассказывают организаторы.

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Панорамы станут украшением аэропорта. Фото из соцсетей

Сегодня любителям экстрима предлагается успеть посмотреть на сказочные заснеженные истуканы. Однодневная поездка для группы из 15-20 человек обойдется туристам в 30000 рублей. Она включает четырехчасовой проезд на автобусе из Перми в Ныроб и обратно, полуторачасовой полет на вертолёте МИ-8 из Ныроба до Мань-Пупу-Нёр и обратно, страховку от несчастного случая, инструктаж, экскурсию и горячий обед. Для любителей пожить на природе с пешими прогулками, предлагается недельный маршрут из Перми для 10-15 человек. Стоимость для группы составит 35 000 рублей. Дополнительно будет организовано трёхразовое горячее питание.

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Выставку смогут увидеть более миллиона человек. Фото из соцсетей

- Мы также покажем самые большие девственные леса в Европе, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Изюминкой путешествия может стать таинственный перевал Дятлова – это загадочное место уже много лет притягивает к себе исследователей аномальных явлений и телевизионщиков, - приоткрыли завесу туроператоры.

Благодаря развитию внутреннего туризма и увеличения вертолетных туров в парке «Югыд ва» в 2016 году побывало свыше 6 тыс. туристов. В том числе иностранцы. Мероприятия по привлечению туристов продолжаются и выходят на более многолюдные площадки.

В апреле ожидается открытие подобной экспозиции с участием полпредства РК в СЗФО и в аэропорту «Пулково», где пропускная способность пассажиров в месяц тоже свыше одного миллиона.

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Каменные исполины доступны и зимой. Фото из соцсетей

(с) Валерий Чернов, "Комсомольская правда"

Комментарии (8)

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  • Меня зовут
    06.04.2017, 10:07:00
    1
    В домодедово уже давно такие картины стоят
  • Гость
    06.04.2017, 11:18:47
    2
    Никакие это не идолы, а горные останцы - то, что осталось от вершины горы при ее разрушении. На Урале этих вещей полно. А перевал Дятлова находится на территории Свердловской области, правда, не очень далеко от границы с Коми.
    • горожанка
      06.04.2017, 17:55:17
      1
      просто для справки: "Маньпупунёр, или Столбы́ выве́тривания (мансийские болваны) — геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми России. Находятся на территории Печоро-Илычского заповедника на горе Мань-Пупу-нёр (на языке манси — «малая гора идолов»), в междуречье рек Илыч и Печоры. Второе название — «Болвано-из», что с языка Коми — «Гора идолов». Отсюда и произошло народное упрощённое название останцев — «Болваны»." Какая разница как они называются, это просто красиво
      • Гость
        07.04.2017, 9:24:50
        0
        Народное название-Семь братьев.
  • Ю-ю
    06.04.2017, 12:10:47
    0
    Они же вроде Троицко-Печорскому заповеднику принадлежат, а не Югыд-ва
  • пассажир
    06.04.2017, 13:36:44
    2
    Я думал из окна самолета увидят...
  • Историк
    06.04.2017, 13:56:29
    1
    Их скоро демонтируют и установят у самого главного.
  • Ветерок
    07.04.2017, 20:49:43
    1
    Я очень хочу побывать там.....а еще на Байкале ,Алтае и в Японии. Люди! Поделитесь своими путешествиями...Спасибо
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