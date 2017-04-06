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06.04.2017 11:09
Город Усинск получит почти семь миллионов на систему образования
Правительство Коми распределило субсидии муниципалитетам на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в образовательных организациях на 2017 год.
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Всего на это будет направлено более 150 млн рублей, пишет БНК со ссылкой на официальный портал Республики Коми.

Как сообщила пресс-служба главы Коми, согласно постановлению правительства региона от 4 апреля 2017 года №208, на указанные цели будет направлено более 150 млн рублей, в том числе за счёт средств республиканского бюджета - 139,8 млн рублей, объём федерального финансирования составляет 10,5 млн рублей.

Распределение субсидий муниципалитетам на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми на 2017 год:

Наименование муниципальных образований Сумма (тыс.рублей) в том числе:
за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми за счёт средств федерального бюджета
Городской округ «Сыктывкар» 39 000,0 39 000,0
Городской округ «Воркута» 9 000,0 9 000,0
Городской округ «Усинск» 6 812,0 6 812,0
Городской округ «Вуктыл» 31 037,0 31 037,0
Муниципальный район «Сыктывдинский» 43 749,0 42 049,0 1 700,0
Муниципальный район «Ижемский» 1 700,0 1 700,0
Муниципальный район «Корткеросский» 1 500,0 1 500,0
Муниципальный район «Прилузский» 1 700,0 1 182,0 518,0
Муниципальный район «Сысольский» 1 000,0 1 000,0
Муниципальный район «Удорский» 900,0 900,0
Муниципальный район «Усть-Вымский» 10 700,0 9 000,0 1 700,0
Муниципальный район «Усть-Куломский» 1 700,0 1 700,0
Муниципальный район «Усть-Цилемский» 1 500,0 1 500,0
Итого 150 298,0 139 780,0 10 518,0

Комментарии (10)

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  • БГБ
    06.04.2017, 12:37:15
    7
    Где
    новая школа?
  • гость
    06.04.2017, 12:39:50
    5
    А почему на "деревни" выктыл и сыктывдинский столько много? Почему в Усинск мало? На хороший лексус не хватит.
  • Семенов
    06.04.2017, 15:01:51
    5
    неужели в Сыке поняли, что Хахалкину никаких денег доверить нельзя. Где 200 млн подаренные Гайзером в 2014 году? ГДЕ???
  • мы
    06.04.2017, 15:40:47
    -8
    Строятся д/с в Мутном Материке, Щельябоже, спортивный зал в с. Захорвань!
    • Я
      06.04.2017, 15:44:15
      5
      ЗАХАРВАНЬ Карл! Захарвань! Третий год строите и название села не выучили.
      • мы
        06.04.2017, 16:04:37
        -6
        главное, что ведутся работы!
      • @
        06.04.2017, 18:29:41
        5
        На спортзал в Захарвани деньги выделены были ещё при Александре Романовиче.
        • Олег
          06.04.2017, 18:51:55
          6
          Тян вообще к селам относился очень трепетно. Респект ему!
  • ?
    06.04.2017, 18:54:18
    7
    Получается на школы на год выделили меньше чем на диспетчерскую для УК. Неужели УК дороже чем образовательный процесс?
    • правильно
      06.04.2017, 19:14:04
      4
      За сёла отчитываться надо и у всех на виду. А диспетчерскую??? Кто кстати в учредителях?
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