06.04.2017 11:09
Город Усинск получит почти семь миллионов на систему образования
Правительство Коми распределило субсидии муниципалитетам на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в образовательных организациях на 2017 год.
Всего на это будет направлено более 150 млн рублей, пишет БНК со ссылкой на официальный портал Республики Коми.
Как сообщила пресс-служба главы Коми, согласно постановлению правительства региона от 4 апреля 2017 года №208, на указанные цели будет направлено более 150 млн рублей, в том числе за счёт средств республиканского бюджета - 139,8 млн рублей, объём федерального финансирования составляет 10,5 млн рублей.
Распределение субсидий муниципалитетам на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми на 2017 год:
|Наименование муниципальных образований
|Сумма (тыс.рублей)
|в том числе:
|за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми
|за счёт средств федерального бюджета
|Городской округ «Сыктывкар»
|39 000,0
|39 000,0
|Городской округ «Воркута»
|9 000,0
|9 000,0
|Городской округ «Усинск»
|6 812,0
|6 812,0
|Городской округ «Вуктыл»
|31 037,0
|31 037,0
|Муниципальный район «Сыктывдинский»
|43 749,0
|42 049,0
|1 700,0
|Муниципальный район «Ижемский»
|1 700,0
|1 700,0
|Муниципальный район «Корткеросский»
|1 500,0
|1 500,0
|Муниципальный район «Прилузский»
|1 700,0
|1 182,0
|518,0
|Муниципальный район «Сысольский»
|1 000,0
|1 000,0
|Муниципальный район «Удорский»
|900,0
|900,0
|Муниципальный район «Усть-Вымский»
|10 700,0
|9 000,0
|1 700,0
|Муниципальный район «Усть-Куломский»
|1 700,0
|1 700,0
|Муниципальный район «Усть-Цилемский»
|1 500,0
|1 500,0
|Итого
|150 298,0
|139 780,0
|10 518,0
Комментарии (10)