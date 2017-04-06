Город Усинск получит почти семь миллионов на систему образования

Правительство Коми распределило субсидии муниципалитетам на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в образовательных организациях на 2017 год.

Всего на это будет направлено более 150 млн рублей, пишет БНК со ссылкой на официальный портал Республики Коми.

Как сообщила пресс-служба главы Коми, согласно постановлению правительства региона от 4 апреля 2017 года №208, на указанные цели будет направлено более 150 млн рублей, в том числе за счёт средств республиканского бюджета - 139,8 млн рублей, объём федерального финансирования составляет 10,5 млн рублей.

Распределение субсидий муниципалитетам на укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми на 2017 год: