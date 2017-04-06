В Усинске решить квартирный вопрос смогут нуждающиеся молодые семьи

Распределены субсидии муниципалитетам на предоставление в 2017 году социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 4 апреля 2017 года №210, общий объём субсидий составляет более 84,5 миллиона рублей. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов.

Соцвыплаты предоставляются молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» и подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

Распределение субсидий на предоставление в 2017 году социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства:

Наименование муниципальных образований муниципальный районов (городских округов) Республики Коми всего в том числе из средств республиканского бюджета Республики Коми, руб. федерального бюджета, руб. Городской округ «Вуктыл» 422 034,90 158 487,41 263 547,49 Городской округ «Сыктывкар» 7 152 473,07 3 697 802,91 3 454 670,16 Городской округ «Усинск» 33 502 988,13 16 715 562,13 16 787 426,00 Городской округ «Ухта» 27 450 307,00 13 880 748,78 13 569 558,22 Городской округ «Инта» 431 603,60 223 746,21 207 857,39 Муниципальный район «Ижемский» 349 820,00 271 383,25 78 436,75 Муниципальный район «Княжпогостский» 724 135,60 525 141,56 198 994,04 Муниципальный район «Койгородский» 819 800,00 494 287,48 325 512,52 Муниципальный район «Корткеросский» 1 877 248,00 1 141 040,64 736 207,36 Муниципальный район «Печора» 1 395 178,00 532 373,72 862 804,28 Муниципальный район «Прилузский» 876 749,50 484 565,73 392 183,77 Муниципальный район «Сосногорск» 2 410 221,00 1 233 669,71 1 176 551,29 Муниципальный район «Сыктывдинский» 657 625,00 265 441,23 392 183,77 Муниципальный район «Сысольский» 1 737 180,00 1 031 249,23 705 930,77 Муниципальный район «Троицко-Печорский» 974 200,00 582 016,23 392 183,77 Муниципальный район «Удорский» 871 500,00 616 188,37 255 311,63 Муниципальный район «Усть-Вымский» 1 519 920,20 735 552,67 784 367,53 Муниципальный район «Усть-Куломский» 665 166,00 194 545,48 470 620,52 Муниципальный район «Усть-Цилемский» 698 650,00 329 997,26 368 652,74 Итого: 84 536 800,00 43 113 800,00 41 423 000,00

Напомним, в декабре прошлого года Депутаты Совета города инициировали увеличение в бюджете на 2017 год суммы на обеспечение жильём молодых семей. Таким образом, в этом году будет потрачено в общей сложности порядка 55 млн. рублей в виде субсидий молодым семьям.

Субсидия будет предоставляться на строительство, приобретение жилья, а также на погашение кредитных обязательств в связи с приобретением жилья.

(с) Усинск.Онлайн