В Усинске решить квартирный вопрос смогут нуждающиеся молодые семьи

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 4 апреля 2017 года №210, общий объём субсидий составляет более 84,5 миллиона рублей. Средства выделяются из федерального и республиканского бюджетов.
Соцвыплаты предоставляются молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильём населения Республики Коми» Государственной программы Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» и подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.
Распределение субсидий на предоставление в 2017 году социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства:
|Наименование муниципальных образований муниципальный районов (городских округов) Республики Коми
|всего
|в том числе из средств
|республиканского бюджета Республики Коми, руб.
|федерального бюджета, руб.
|Городской округ «Вуктыл»
|422 034,90
|158 487,41
|263 547,49
|Городской округ «Сыктывкар»
|7 152 473,07
|3 697 802,91
|3 454 670,16
|Городской округ «Усинск»
|33 502 988,13
|16 715 562,13
|16 787 426,00
|Городской округ «Ухта»
|27 450 307,00
|13 880 748,78
|13 569 558,22
|Городской округ «Инта»
|431 603,60
|223 746,21
|207 857,39
|Муниципальный район «Ижемский»
|349 820,00
|271 383,25
|78 436,75
|Муниципальный район «Княжпогостский»
|724 135,60
|525 141,56
|198 994,04
|Муниципальный район «Койгородский»
|819 800,00
|494 287,48
|325 512,52
|Муниципальный район «Корткеросский»
|1 877 248,00
|1 141 040,64
|736 207,36
|Муниципальный район «Печора»
|1 395 178,00
|532 373,72
|862 804,28
|Муниципальный район «Прилузский»
|876 749,50
|484 565,73
|392 183,77
|Муниципальный район «Сосногорск»
|2 410 221,00
|1 233 669,71
|1 176 551,29
|Муниципальный район «Сыктывдинский»
|657 625,00
|265 441,23
|392 183,77
|Муниципальный район «Сысольский»
|1 737 180,00
|1 031 249,23
|705 930,77
|Муниципальный район «Троицко-Печорский»
|974 200,00
|582 016,23
|392 183,77
|Муниципальный район «Удорский»
|871 500,00
|616 188,37
|255 311,63
|Муниципальный район «Усть-Вымский»
|1 519 920,20
|735 552,67
|784 367,53
|Муниципальный район «Усть-Куломский»
|665 166,00
|194 545,48
|470 620,52
|Муниципальный район «Усть-Цилемский»
|698 650,00
|329 997,26
|368 652,74
|Итого:
|84 536 800,00
|43 113 800,00
|41 423 000,00
Напомним, в декабре прошлого года Депутаты Совета города инициировали увеличение в бюджете на 2017 год суммы на обеспечение жильём молодых семей. Таким образом, в этом году будет потрачено в общей сложности порядка 55 млн. рублей в виде субсидий молодым семьям.
Субсидия будет предоставляться на строительство, приобретение жилья, а также на погашение кредитных обязательств в связи с приобретением жилья.
(с) Усинск.Онлайн
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