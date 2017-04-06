Комментарии (8)

За год бедняков в России стало на 300 тыс. больше

За чертой бедности в 2016 году проживали 19,5 млн человек, то есть более 13% населения России.

Переход правительства к снижению прожиточного минимума (за вторую половину 2016 года он сократился на 265 руб.) помог Росстату отчитаться о снижении числа людей, живущих за чертой бедности. Если во втором квартале число бедняков с доходами ниже прожиточного минимума оценивалось ведомством в 19,8 млн человек, то уже в четвертом оно сократилось до 14,8 млн человек, следует из сообщения Росстата.

Таким образом, несмотря на неуклонное падение реальных доходов россиян (за последние два с лишним года их прирост был зафиксирован лишь однажды, в январе 2017 года, да и тогда его причиной стала выплата пенсионерам «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсий), доля бедняков за полгода сократилась на 3,4 п.п. — с 13,5 до 10,1%.

Тем не менее в целом за год число бедняков в России заметно увеличилось. По итогам 2015 года общее число живущих в России (с учетом Крыма и Севастополя) людей с доходами ниже прожиточного минимума оценивалось Росстатом в 19,5 млн человек. По итогам 2016 года среднее их число составило 19,8 млн, что свидетельствует о приросте в 300 тыс.

Накануне, 4 апреля, стало известно, что по итогам четвертого квартала 2016 года прожиточный минимум в России, на который, по словам вице-премьера Ольги Голодец, прожить «практически невозможно», снижен еще на 198 руб.

В марте 2016 года Росстат сообщил, что реальные доходы россиян возобновили свое падение. В тот же день глава Минэкономразвития назвал очередной отчет Росстата «нерепрезентативным по фундаментальным и по техническим причинам».

В начале апреля президент России Владимир Путин лишил Росстат статуса подконтрольного напрямую правительству ведомства и передал его в ведение Минэкономразвития.

Комментируя решение о переподчинении Росстата, глава Сбербанка Герман Греф пошутил, что рост экономики напрямую связан с тем, кому будет подчиняться Росстат.

«Поэтому это единственное, что может повлиять серьезно на темпы экономического роста, все остальное во многом уже задано», — сказал Греф (цитата по «РИА Новости»).