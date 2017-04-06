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06.04.2017 15:17
Минтруд назвал самые востребованные профессии 2017 года
Работодатели ищут специалистов в сфере техники, науки и гуманитарных областях.
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Министерство труда России представило список самых востребованных профессий в 2017 году. Работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации в сфере науки и техники. Также без работы не останутся и специалисты в гуманитарных областях.

Как уточняет RT со ссылкой на данные ведомства, имеются в виду работники строительной отрасли, промышленности и транспорта. В гуманитарной сфере востребованы юристы и врачи.

Наименьшая востребованность ожидает в текущем году администраторов, профессионалов в бизнес-сфере и сотрудников, занятых подготовкой документов.

Комментарии (2)

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  • 1703
    06.04.2017, 20:29:39
    9
    Пфф, я ожидал увидеть список востребованных профессий, а не общие понятия, о том что гуманитарии никому не сдались, это и так было известно.
  • ***
    07.04.2017, 19:06:42
    0
    "Менеджеров" уже "настряпали"...экономистов -хоть пруд -пруди.было бы что "экономить"...Юристов - если бы у нас в стране действительно действовали законы.каждому можно было бы не работать...судиться ,получать компенсации за задержку зарплаты.коммунальную службу...моральный ущерб...да мало ли за что...и жить на такой доход....пора заняться "технарями".
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