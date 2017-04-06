Минтруд назвал самые востребованные профессии 2017 года

Работодатели ищут специалистов в сфере техники, науки и гуманитарных областях.

Министерство труда России представило список самых востребованных профессий в 2017 году. Работодатели нуждаются в специалистах высшей квалификации в сфере науки и техники. Также без работы не останутся и специалисты в гуманитарных областях.

Как уточняет RT со ссылкой на данные ведомства, имеются в виду работники строительной отрасли, промышленности и транспорта. В гуманитарной сфере востребованы юристы и врачи.

Наименьшая востребованность ожидает в текущем году администраторов, профессионалов в бизнес-сфере и сотрудников, занятых подготовкой документов.