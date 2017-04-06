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06.04.2017 16:23
В Усинске не подтвердился факт причинения вреда здоровью третьекласснице
Сотрудниками ОМВД России по городу Усинску проведена проверка по факту причинения вреда здоровью третьекласснице.
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Как мы сообщали ранее, 11-летний мальчик бросил в одноклассницу разбитую бутылку из-под шампанского, которую достал из мусорного контейнера. В результате девочка получила травмы, после чего ей на лицо были наложены семь швов.

В ходе проверки данного факта сотрудники ОПДН выяснили, что мать девочки отказывается писать заявление в полицию, так как все произошло случайно. Установлено, что мальчик достал из мусорного контейнера бутылку и бросил ее в сторону остановочного комплекса. Один из осколков разбившейся бутылки попал в девочку, поранив ей губу. При этом ребенку был наложен только один шов.

Мама пострадавшей девочки, не разобравшись в обстоятельствах дела до конца, придала инциденту широкую огласку, тем самым поставив под подозрение невинных людей.

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комментарии (28)

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  • Андрей
    06.04.2017, 17:02:11
    27
    А Усинск.онлайн, не разобравшись помог придать инциденту широкую огласку.
  • кузя
    06.04.2017, 17:18:02
    14
    травма
    Не надо бросаться разбитыми бутылками.
  • Бим
    06.04.2017, 17:27:43
    19
    А нафига вообще доставать из урны бутылку и швырять её чтобы разбить?
    • Эюя
      06.04.2017, 17:45:09
      6
      Сейчас дети не сдают бутылки, как это было в нашем далеком детстве. Вот взрослые по ним стреляют, а дети посто бьют.
    • понятно
      06.04.2017, 17:57:30
      7
      Он и кидал, умышленно в сторону людей, чтоб если что вдруг, прикинуться дураком. У него это и получилось. Мелкий выродок. Дитя шакалов.
  • Жанна
    06.04.2017, 17:57:49
    15
    Больше походит на прикрытие всей ситуации, а тут и заявление в полицию не пишут и т.д.
  • Мама девочки
    06.04.2017, 21:03:22
    13
    Мама девочки
    Откуда информация об одном шве???? Школа и мама мальчика выползли,сделали себя не виноватыми!!! Изначально было сказано,если ребенка переведут в другую школу,заявления не будет. Школа,а вернее директор просила написать опровержение первой статье,чего я не сделала! А теперь опу нужно чем-то прикрыть!
    • Человек
      06.04.2017, 21:14:52
      11
      А у нас всегда так. Сейчас еще и виноватыми сделают пострадавшую девочеу и ее маму. Главное чтоб ничего за пределы школы не вышло
  • Мама
    06.04.2017, 21:05:03
    1
    А Усинск онлйн делать больше не чего как копировать информацию с других СМИ.
  • Анна
    06.04.2017, 21:07:53
    8
    Степень тяжести
    Девочке еще не определили степень тяжести,а у Усинск онлайн уже есть вся информация.
    • Я
      06.04.2017, 21:17:37
      5
      Усинск онлайн слышит звон да не знает где он. Вы б сначала с родителями пострадавшей связались и все уточнили. Мы видели девочку и у нее точно не один шов.
  • Хохмач
    06.04.2017, 22:25:35
    -8
    Как то у вас все странно происходит:откуда то же поступила информация о 7швах,а сейчас 1.Мама подняла бучу,чтоб перевели ребенка неадекватного в коррекц.школу,подключились все.А сейчас на попятную?Просто решилась попиариться?Славу получила?Радуйся!Вы сами неадекватные родители-и лечить надо Вас самих в первую очередь,чтоб дружили с головой,прежде чем предавать такой огласке.
    • Житель
      06.04.2017, 22:37:30
      2
      Читайте выше
      Мама девочки пишет:
      Мама девочки
      Откуда информация об одном шве???? Школа и мама мальчика выползли,сделали себя не виноватыми!!! Изначально было сказано,если ребенка переведут в другую школу,заявления не будет. Школа,а вернее директор просила написать опровержение первой статье,чего я не сделала! А теперь опу нужно чем-то прикрыть!
  • Житель
    06.04.2017, 22:41:28
    4
    Замять
    Явно, чтобы замять дело придумали новую версию! Кому это надо? Можно догадаться...
  • Таша
    06.04.2017, 22:49:42
    13
    мама девочки не сдавайся, пиши на них заявление.у ребенка могут швы остаться навсегда.а виновные будут радоваться-этот пацан уже и так кому то зуб выбил,потом эта бутылка.А ДАЛЬШЕ ЧТО БУДЕТ? что отделались легким испугом.а директору конечно зачем такие проблемы,она все сделает,чтоб замять это дело.
  • И что?!
    07.04.2017, 9:34:01
    9
    Допускаю, что мама раздула из мухи слона, но если бы осколок рассек не губу девочки, а попал в глаз? Действия мальчика не нужно оправдывать. Шалость!? Да хоть без швов, да хоть синяк. Давайте ждать когда мальчик возьмет топор и кинет в прохожего. Возможно я и нагнетаю, но именно от безнаказанности и совершаются более тяжкие преступления. Нужно наказание в любом случае. Хотя бы для родителей. Пусть объяснят ребенку, что кидать любые предметы в кого либо нельзя.
  • Мама
    07.04.2017, 10:12:45
    5
    Вот это перевернули!
    Получается мама девочки сама себе хуже сделала отказавшись писать заявление!? И все решили, раз заявления нет, то и мальчик не виноват! А к тому же еще и маму девочки обвиняют что она из ничего раздула проблему! Не делай добра, не получишь зла!!! Думаю, маме девочки все-таки стоит написать заявление, чтобы некоторыезакрыли свой рот!!!
  • Один шов
    07.04.2017, 10:46:32
    1
    Странное название статьи. Получается не было ни мальчика, ни девочки, ни бутылки. Редакция определитесь.
  • Вопрос
    07.04.2017, 16:10:30
    0
    Кого, и каким образом, надо наказать в данной ситуации?
  • //*
    07.04.2017, 17:58:02
    1
    Никого не надо наказывать.
  • ***
    07.04.2017, 18:59:51
    0
    Наказать надо обязательно как мальчика...так же и родителей мальчика.Маме же пострадавшей девочки не нужно идти ни на какие уступки Логика такова :"идет на уступки - сама такая..."Парма -это тем более ,извините. менталитет деревни.Практически очень многие друг друга знают.Естественно разделятся на условно -два лагеря...Одни будут защищать девочку...другие провоцировать маму и склонять отступиться от требования наказать мальчика.Это не шалость мальчика,это элементарная хулиганская выходка.
  • @
    07.04.2017, 19:16:11
    -4
    Да за что их наказывать то? Совсем опупели? Раздули из мухи слона.
  • Таша
    07.04.2017, 20:19:12
    2
    Скоре всего маме девочки пригрозила директор школы и мама мальчика.
    • Мила
      07.04.2017, 20:41:32
      2
      Вот тут Вы абсолютно правы. Директору не нужно чтоб такие ЧП выходили за пределы школы.
  • /
    08.04.2017, 9:48:40
    -1
    Рекомендую мальчика вернуть обратно в школу. И пусть мама забирает документы куда его перевели и возвращает обратно.
    • Яяя
      08.04.2017, 17:39:59
      -1
      Мальчика в родителями в зоопарк в клетку с обезьянами посадить на перевоспитание.
      С нормальными детьми этому мальчику не место!
  • Ммм
    08.04.2017, 16:05:45
    1
    Шов не один
    Шов был не один,ВК в группе Усинск онлайн есть фото девочки
  • ТАША
    09.04.2017, 9:04:44
    -1
    Документы подтверждающие есть,что наложено семь швов.зачем маме девочки наговаривать на свою дочь.а пацана возвращать в пармскую школу не надо или эта школа уже коррекционная????????? Директор по другому бы решала эту проблему,а не запугиванием родителей,лишь бы выйти чистой из воды.
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