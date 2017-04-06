В Усинске не подтвердился факт причинения вреда здоровью третьекласснице

Сотрудниками ОМВД России по городу Усинску проведена проверка по факту причинения вреда здоровью третьекласснице.

Как мы сообщали ранее, 11-летний мальчик бросил в одноклассницу разбитую бутылку из-под шампанского, которую достал из мусорного контейнера. В результате девочка получила травмы, после чего ей на лицо были наложены семь швов.

В ходе проверки данного факта сотрудники ОПДН выяснили, что мать девочки отказывается писать заявление в полицию, так как все произошло случайно. Установлено, что мальчик достал из мусорного контейнера бутылку и бросил ее в сторону остановочного комплекса. Один из осколков разбившейся бутылки попал в девочку, поранив ей губу. При этом ребенку был наложен только один шов.

Мама пострадавшей девочки, не разобравшись в обстоятельствах дела до конца, придала инциденту широкую огласку, тем самым поставив под подозрение невинных людей.

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.