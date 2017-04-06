Дорожники планируют открыть автозимник Нарьян-Мар-Усинск сегодня

Главный зимник Нарьян-Мар - Усинск будет открыт для грузовой и полноприводной техники в вечернее время. Сейчас движение по ледовой автотрассе закрыто для всех видов транспорта.

На зимней автодороге работает 26 единиц техники, которая ликвидирует последствия недельной метели. Согласно проектной документации, зимник Нарьян-Мар – Усинск в этом сезоне будет работать до 26 апреля.

В текущем сезоне на зимнике Нарьян-Мар - Усинск организовано четыре ледовых переправы через реки Шапкина, Лаявож, Лая и Харьяха. На крутых спусках и подъемах дежурят бульдозеры. Для обозначения ширины полотна дороги и ориентации водителей в условиях пониженной видимости по обе стороны проезжей части установлены заметные на снегу вехи со светоотражающей пленкой через каждые 50 м.