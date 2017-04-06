Молодежь в террористы вербовали через Вконтакте

Арестованный в Петербурге по подозрению в вербовке террористов Атабек Рустамов признал, что администрировал некие «суннитские» группы Вконтакте.

По словам задержанного, он создавал в социальных сетях некие «суннитские группы», но вербовкой террористов не занимался.

На вопрос о найденном в его телефоне некоем видеоролике подозреваемый пояснил, что его ему прислал «один человек», однако распространением этого видео он не занимался. Судя по вчерашнему сообщению ФСБ РФ, на этих видео изображены люди в масках в характерных мусульманских одеждах, рассказывающие что-то на фоне черных флагов с арабской вязью.

Рустамов — один из восьми уроженцев Средней Азии, задержанных вскоре после теракта в петербургском метро по подозрению в вербовке в запрещенные организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». У следствия пока нет информации о возможной связи задержанных с организацией взрыва в метро. Сейчас суд решает вопрос об аресте брата Атабека Рустамова Азизбека.