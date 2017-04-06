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06.04.2017 18:55
Молодежь в террористы вербовали через Вконтакте
Арестованный в Петербурге по подозрению в вербовке террористов Атабек Рустамов признал, что администрировал некие «суннитские» группы Вконтакте.
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По словам задержанного, он создавал в социальных сетях некие «суннитские группы», но вербовкой террористов не занимался.

На вопрос о найденном в его телефоне некоем видеоролике подозреваемый пояснил, что его ему прислал «один человек», однако распространением этого видео он не занимался. Судя по вчерашнему сообщению ФСБ РФ, на этих видео изображены люди в масках в характерных мусульманских одеждах, рассказывающие что-то на фоне черных флагов с арабской вязью.

Рустамов — один из восьми уроженцев Средней Азии, задержанных вскоре после теракта в петербургском метро по подозрению в вербовке в запрещенные организации «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство». У следствия пока нет информации о возможной связи задержанных с организацией взрыва в метро. Сейчас суд решает вопрос об аресте брата Атабека Рустамова Азизбека.

Комментарии (13)

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  • что теперь подлог
    06.04.2017, 20:19:39
    -5
    за то, что мусульманин что ли?
    В Польше украинцам, на Украине такое отношение к русским насколько мы слышим в новостях. Неужели эти, необразованные сельские ребята, как учёные разбираются в науке, собирают взрывчатки))) Может быть среди наших задумано мутят завистники перед выборами или футболом. То организовали молодёжь, якобы против коррупции. Вот не нужно идти за такими провокаторами, кроме субботника с веником, лопатой я думаю.
  • БГБ
    06.04.2017, 21:11:31
    -4
    Хана контакту.
    • ...
      07.04.2017, 8:35:28
      -2
      Людей ножами режут, ножи ведь никто не запрещает.
  • нужно жить дружно
    06.04.2017, 22:48:03
    2
    уважать веру других
    Мирного небо, наше соболезнование родным! Не в какой вере не учат убивать.
  • народ
    07.04.2017, 8:31:31
    2
    терроризм
    Это отвлекающий манёвр никудышней власти, не голосуйте за жуликов и воров единой России!!!
    • "народ"-у
      07.04.2017, 9:07:16
      0
      Кто вас всё время отвлекает? Тем более терроризмом.
      Кому надо своровать свободно ворует и без террора. А террористы хотят убивать не взирая на личности, добиваясь своих целей.
      • ох
        07.04.2017, 9:09:15
        1
        Кстати, терроризм не только в России, если что... И воруют тоже не только в России.
    • -=-=
      07.04.2017, 14:20:29
      -3
      "народ", от какой партии орёшь? От чего отвлекаешь?
  • мм
    07.04.2017, 8:54:00
    -3
    мм
    (для тебе народ). Простой народ, дети не должны страдать из-за ваших делёжек.
  • Затойчи
    07.04.2017, 14:40:16
    -3
    А по мне, все эти вконтактики с одноглазками и где там ещё зоозащитнички тусуются - нужно грохнуть . Что-бы небыло . Пусть на заборах и привокзальных туалетах о своих помойных псах пишут . Что-бы дворники, которые все эти наскальные надписи потом затирают, всегда могли подойти и грохнуть этой "писаке" за "права" помойных собак лопатой по горбу грохнуть .
    • Почему?
      09.04.2017, 3:24:07
      0
      Затойчи,почему ты так озлоблен на собак?
  • "затойчи"это весь ты!
    07.04.2017, 17:44:37
    5
    Раздался голос из подвала...и показалась" голова..."песья...
    • затой че
      07.04.2017, 19:43:02
      5
      Не..лучше вас лопатой по горбу .Собаку жалко))
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