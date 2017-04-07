Усинцы примут участие в соревнованиях по бодибилдингу

В программе - такие категории как фитнес-бикини, бодифитнес и менс-физик.

8 апреля в Сыктывкаре пройдет VI Открытый кубок Республики Коми по бодибилдингу, бодифитнесу, фитнес-бикини и менс-физик.

Как рассказал руководитель Федерации бодибилдинга Республики Коми Алексей Захаров, в программе соревнований несколько категорий: юноши (абсолютная), юниоры (абсолютная), фитнес-бикини (свыше 35 лет), бодибилдинг мастера (абсолютная), бодифитнес (абсолютная), классический бодибилдинг (абсолютная), пляжный бодибилдинг (абсолютная), бодибилдинг до 80 кг, 90 кг и свыше 90 кг, бодибилдинг абсолютная, фитнес-бикини до 166 см, и фитнес-бикини свыше 166 см, абсолютная категория фитнес-бикини.

Новые из них – это классический бодибилдинг и фитнес-бикини мастера (свыше 35 лет).

Ожидается участие спортсменов из Сыктывкара, Ухты, Печоры, Усинска, Воркуты, Санкт-Петербурга, Кирова, Нижнего Новгорода, Архангельска и гостьи из Украины.

Начнется Кубок в 17-00 в КСЦ «Ренова».