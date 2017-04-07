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07.04.2017 08:34
Штрафуют ли в Усинске за отсутствие знака "шиповки"?
Страну охватил ажиотаж: автомобилисты ищут где купить эти значки, распечатывают сами, приклеивают скотчем... А штрафуют ли за это?
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Этот вопрос мы задали усинскому ГИБДД и получили такой ответ:

"За отсутствие опознавательного знака "Шипы" и другие опознавательные знаки предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают: предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Естественно в Усинске, как и в других городах работа в данном направлении ведется в полном объеме по выявлению нарушителей ПДД РФ".

Усинцы же считают, что штраф за значок "шипованная резина" - лишь способ пополнения бюджета за счёт уплаты 500 рублей. 55% респондентов именно так ответили на вопрос "Как вы считаете, для чего нужен этот знак"?

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(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (45)

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  • Бим
    07.04.2017, 8:55:28
    14
    Мне вот даже интересно какие идиоты ответили "знать тормозной путь"?
    • tom
      07.04.2017, 9:06:24
      -4
      Знать тормозной путь - это значит ты должен соблюдать дистанцию во избежании ДТП и от ударов камней и т.п..
      Допустим у тебя не шипованные колеса, а липучка, а у того впереди - шипованные колеса - тормозной путь у липучки будет больше чем шипованные колеса. Вот и весь расклад.
      • Бим
        07.04.2017, 9:18:45
        21
        О! Один идиот даже комент написал... соблюдать дистанцию любой водитель обязан
        • tom
          07.04.2017, 10:14:15
          1
          Сам Вы такие, если написали про "знать тормозной путь"
          Поймите Вы - есть же такие же идиоты, которые не соблюдают дистанцию
          • 112233
            07.04.2017, 11:24:47
            11
            Тем кто не соблюдают дистанцию знак "Ш" вообще ничем не поможет, а ответ "Знать тормозной путь" действительно немного некорректный, возможно это имелось ввиду "Приблизительно рассчитать дистанцию с учетом имеющейся информации, что впереди едущий автомобиль скорее всего едет на зимней шипованной резине (если не забыл отклеить наклейку с прошлого зимнего сезона)" а то, что шипы по сравнению с липучкой значительно сокращают тормозной путь это сомнительное утверждение
      • КС
        07.04.2017, 14:13:08
        0
        Вы очень мало знаете, если считаете так...
  • БГБ
    07.04.2017, 9:04:03
    5
    Купил этот кусочек полиэтилена за 160 р.
    • tom
      07.04.2017, 9:07:32
      2
      А где Вы купили? размер по ГОСТу? То есть по 20 см.?
      • БГБ
        07.04.2017, 9:11:27
        1
        Сто на Возейской.
        Не мерял.
      • Мек
        07.04.2017, 9:15:57
        4
        Дом быта 2 этаж 100 р, вчера брал.
  • Алла
    07.04.2017, 9:11:25
    2
    ШТРАФУЮТ!!!
    Вчера около Дома Быта гайцы одного водителя штрафанули, причем до выписки протокола, гаец водителю пару раз "провел наглядный инструктаж" на примере машины ДПС - что знак "Шипы" должен быть обязательно+ чистые номерные знаки
    • КС
      07.04.2017, 12:50:35
      4
      А его остановили за отсутсвие наклейки? =)
  • Водитель.
    07.04.2017, 9:12:01
    3
    В Дом Быта на втором этаже в Типографе по 100 рублей продаются.
  • : )
    07.04.2017, 9:32:06
    7
    если не ошибаюсь соблюдение дистанции и выбор скоростного режима в правилах прописано отдельно и не важно шипы или нет и нужно быть внимательнее . Всем не гвоздя ни жезла.
    • Иван
      07.04.2017, 10:56:54
      3
      А на Нефтяников 33 в рекламном агентстве 70 руб, молодцы, не дерут в три шкуры, и все по ГОСТу)))
  • Затойчи
    07.04.2017, 9:40:09
    4
    А как быть начинающему водителю - инвалиду в таврии на шипованной резине ?
    Залепить наклейками всё заднее стекло и выглядывать через боковое окно ?
    • Greff
      07.04.2017, 10:12:10
      2
      А если он еще и глухой?
      • ЯГ МОРТ
        07.04.2017, 11:18:47
        2
        А если у него еще и дети есть....!?
        • Тоже
          07.04.2017, 11:22:47
          2
          И вдобавок ко всему, он женщина ))
        • КС
          07.04.2017, 12:51:26
          0
          Дети то тут причем.
          Вы неправильно инфу об этом знаке воспринимаете.
    • еще
      07.04.2017, 11:26:17
      1
      а еще с гранатой в руках...
  • Чел
    07.04.2017, 9:59:51
    8
    Опять народ нагибают, типо платите!!!
  • гон
    07.04.2017, 10:03:00
    2
    знаки
    не лучше ездить без бамперов и брызговиков зато не тронут наши бес....!
    • БГБ
      07.04.2017, 10:10:30
      3
      Платил за брызговик.
      • Северянин
        07.04.2017, 11:19:44
        -1
        Знак
        Похоже те люди, которые возмущаются, права купили, ибо, если-бы было наоборот, то они бы знали, что этот знак существует уже давно, и его обязаны клеить все, у кого шипованная резина У меня права с 96,года, поменял четыре машины, и на всех клеил, правила надо соблюдать, потому что, как говорят в автошколах, они написаны кровью
        • КС
          07.04.2017, 12:56:28
          3
          А поведайте нам, бывалый водитель, в чем смысл знака "Ш"?
          Думаете если на впереди идущей Ниве стоит шипованная Кама, то она будет эффективне Хакки или ГудЕров фрикционных установленных на современном мерседесе?
          А если впереди участок с асфальтом - многие знают, что шип на мокром асфальте менее эффективен? Или то что шипованная резина при температуре от -13,5С начинает уступать фрикционной?
  • $
    07.04.2017, 11:06:56
    2
    Все прям держат дистанцию п****** у меем
  • кон
    07.04.2017, 11:25:25
    6
    Наклеечный заводик
    Такое ощущение, что кто то из друзей прикупил заводик по выпуску наклеек. Теперь развивает наклеечный бизнес за счет населения. Успешный бизнес план! Поздравляю!
    P/S Платон начинает рождать Платонят.
  • без наклейки
    07.04.2017, 11:45:00
    5
    А почему водитель который покупает наклейку должен знать её размеры, с линейкой что ли ездить. Покупая хлеб не меряем его длину,сколько там муки,дрожжей.
    • я
      07.04.2017, 13:13:25
      1
      незнание закона не освобождает от ответственности. А водитель обязан проверять соответствие знаков законам.
  • Дмитрий
    07.04.2017, 12:26:36
    1
    Ул. Промышленая 19 (КомиКвест) в цокольном этаже за полтиник брал и всё по ГОСТу.
  • Нечто
    07.04.2017, 16:20:17
    2
    С 1993 года за рулем и всегда клеил наклейки Ш. Вообще не вижу проблемы при смене резины при клеить наклейку.
    • Гость2
      08.04.2017, 8:49:34
      -4
      Просто все !!! Ты просто ПРИ дурок
  • ...
    07.04.2017, 16:32:31
    -2
    А если у меня внесезонная резина, я какой знак должен вешать?
    • Знак
      07.04.2017, 17:12:23
      0
      Треугольник с буквой "В"
    • Гога
      07.04.2017, 18:44:10
      1
      Знак с надписью: "Изобретатель ВНЕсезонной резины"
  • ???
    07.04.2017, 16:45:40
    1
    ???
    Что за авария по Парковой, живы хоть?
    • Не порядок
      07.04.2017, 17:33:09
      3
      Тетя синяя как аватар, за рулем))))
  • Александр
    07.04.2017, 18:26:33
    0
    Я как купил машину так и наклеил этот знак, десять лет висит и зимой и летом.
    • ????А если резина не
      07.04.2017, 19:40:24
      1
      шипованная???((
      • Александр
        08.04.2017, 9:15:27
        4
        За то что висит летом не штрафуют.
  • "Ш"
    07.04.2017, 21:03:39
    1
    На лето можно не отклеивать?
  • Зять
    07.04.2017, 21:59:35
    1
    Мне проще переобуться завтра на летнюю, но ни копейки не заплачу на Гиббдд, ни печатальщикам знаков...
  • Гость2
    08.04.2017, 8:51:12
    -1
    При
    Дурок
  • 78
    09.04.2017, 13:39:43
    0
    Не люблю грубость НО.
    Права с 78 г. и в те времена был знак ШИПЫ
    И те кто так возненавидел ШИПЫ
    В автошколе не учились или сейчас так учат.
    (Заметьте Я их БАРАНАМИ не назвал)...
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