07.04.2017 08:34
Штрафуют ли в Усинске за отсутствие знака "шиповки"?
Страну охватил ажиотаж: автомобилисты ищут где купить эти значки, распечатывают сами, приклеивают скотчем... А штрафуют ли за это?
Этот вопрос мы задали усинскому ГИБДД и получили такой ответ:
"За отсутствие опознавательного знака "Шипы" и другие опознавательные знаки предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают: предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Естественно в Усинске, как и в других городах работа в данном направлении ведется в полном объеме по выявлению нарушителей ПДД РФ".
Усинцы же считают, что штраф за значок "шипованная резина" - лишь способ пополнения бюджета за счёт уплаты 500 рублей. 55% респондентов именно так ответили на вопрос "Как вы считаете, для чего нужен этот знак"?
(с) Усинск.Онлайн
Допустим у тебя не шипованные колеса, а липучка, а у того впереди - шипованные колеса - тормозной путь у липучки будет больше чем шипованные колеса. Вот и весь расклад.
Поймите Вы - есть же такие же идиоты, которые не соблюдают дистанцию
Залепить наклейками всё заднее стекло и выглядывать через боковое окно ?
Вы неправильно инфу об этом знаке воспринимаете.
Думаете если на впереди идущей Ниве стоит шипованная Кама, то она будет эффективне Хакки или ГудЕров фрикционных установленных на современном мерседесе?
А если впереди участок с асфальтом - многие знают, что шип на мокром асфальте менее эффективен? Или то что шипованная резина при температуре от -13,5С начинает уступать фрикционной?
P/S Платон начинает рождать Платонят.
Права с 78 г. и в те времена был знак ШИПЫ
И те кто так возненавидел ШИПЫ
В автошколе не учились или сейчас так учат.
(Заметьте Я их БАРАНАМИ не назвал)...