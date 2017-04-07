Штрафуют ли в Усинске за отсутствие знака "шиповки"?

Страну охватил ажиотаж: автомобилисты ищут где купить эти значки, распечатывают сами, приклеивают скотчем... А штрафуют ли за это?

Этот вопрос мы задали усинскому ГИБДД и получили такой ответ:

"За отсутствие опознавательного знака "Шипы" и другие опознавательные знаки предусмотрена административная ответственность по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают: предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей. Естественно в Усинске, как и в других городах работа в данном направлении ведется в полном объеме по выявлению нарушителей ПДД РФ".

Усинцы же считают, что штраф за значок "шипованная резина" - лишь способ пополнения бюджета за счёт уплаты 500 рублей. 55% респондентов именно так ответили на вопрос "Как вы считаете, для чего нужен этот знак"?

(с) Усинск.Онлайн