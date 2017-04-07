Школьники из Коми побывали в знаменитом «Сириусе»

Пятеро одаренных старшеклассников из Республики Коми при поддержке ЛУКОЙЛ-Коми прошли обучение в сочинском образовательном центре «Сириус».

Победители и призеры олимпиад по математике, физике и химии из Усинска, Ухты, Печоры, Ижемского и Усть-Цилемского районов приобщились к достижениям современной науки, приняв участие в краткосрочной образовательной программе.

- Поддержка сферы образования – это один из главных принципов кадровой политики ЛУКОЙЛ-Коми. Предприятие старается много делать для того, чтобы у молодежи школьного и студенческого возраста была возможность получать качественные знания в своих родных регионах. Тем самым мы формируем и собственный кадровый резерв. Поездка в «Сириус», передовой образовательный центр, стала частью этой большой работы, в которую входит посещение школьниками и студентами наших производственных объектов, создание именных аудиторий, учебных центров, лабораторий, проведение «Дней ЛУКОЙЛа» в учебных заведениях и многое другое, - отметил заместитель генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по управлению персоналом Заури Чопурян.

В Сочи для юных северян были организованы занятия по разработке проектов, на которых одаренные ребята действовали одной командой. За те пять дней, что длилась их смена, они познакомились с такими программами, как SolidWorks, Arduino, а также с печатью на 3D-принтере, фрезеровкой, лазерной резкой и пайкой. Кроме того, школьники побывали с экскурсиями в лабораториях и на полигонах образовательного центра, посетили объекты ЛУКОЙЛа: Краснополянскую ГЭС и автозаправочную станцию, оборудованную солнечными батареями.

Помимо образовательной программы, для ребят подготовили и культурную. Дети съездили в Сочи-парк, Олимпийский парк, посетили курорт Роза-Хутор и вольерный комплекс, приняли участие в спортивных и интеллектуальных играх, научных квестах.

– «Сириус» – это особый мир, где царит необыкновенная атмосфера. Здесь у меня возникло много интересных идей, я получила полезную информацию для их осуществления, – поделилась впечатлениями Аня Белова из Усинска.

– Это место, где ты можешь творить удивительные вещи для того, чтобы сделать жизнь людей лучше. За пять дней мы прожили маленькую жизнь, – говорит Кристина Артеева из Печоры.

Центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Он основан с целью раннего выявления, развития и дальнейшей профессиональной поддержки одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, технического творчества.

Организаторами поездки для детей из Коми выступили ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», Министерство образования, науки и молодежной политики республики и центр «Сириус». Финансирование взяло на себя нефтедобывающее предприятие.