Два молодых жителя Усинска избили пенсионера до смерти

В Усинске к длительному лишению свободы приговорены два молодых человека за совершение преступлений против жизни и здоровья.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21-летнему жителю г.Усинска Андрею Егорову и его 24-летнему приятелю Степану Цывунину. Они признаны виновными в незаконном проникновении в жилище (ч.1 ст.139 УК РФ) и умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшем его смерть, совершенном группой лиц, из хулиганских побуждений (ч.4 ст.111 УК РФ). Кроме того, Егоров признан виновным в совершении аналогичных преступлений в отношении другого мужчины (ч.1 ст.139, п.«д» ч.2 ст.111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 28 января 2016 года фигуранты, действуя группой лиц, незаконно проникли в комнату общежития по улице Парковой, в которой проживал 58-летний мужчина, и после того, как тот отказался дать им сигарет, жестоко избили его руками и ногами по телу и голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Еще одной жертвой преступных действий Егорова стал 52-летний житель указанного общежития. 08 января злоумышленник выбил дверь его комнаты и из хулиганских побуждений избил, причинив тяжкий вред здоровью.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы: Егорову – сроком на 12 лет, Цывунину – сроком на 8 лет 2 месяца. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.