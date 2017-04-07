<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

07.04.2017 10:51
Два молодых жителя Усинска избили пенсионера до смерти
В Усинске к длительному лишению свободы приговорены два молодых человека за совершение преступлений против жизни и здоровья.
izbienie.jpg

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 21-летнему жителю г.Усинска Андрею Егорову и его 24-летнему приятелю Степану Цывунину. Они признаны виновными в незаконном проникновении в жилище (ч.1 ст.139 УК РФ) и умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшем его смерть, совершенном группой лиц, из хулиганских побуждений (ч.4 ст.111 УК РФ). Кроме того, Егоров признан виновным в совершении аналогичных преступлений в отношении другого мужчины (ч.1 ст.139, п.«д» ч.2 ст.111 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в ночь на 28 января 2016 года фигуранты, действуя группой лиц, незаконно проникли в комнату общежития по улице Парковой, в которой проживал 58-летний мужчина, и после того, как тот отказался дать им сигарет, жестоко избили его руками и ногами по телу и голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Еще одной жертвой преступных действий Егорова стал 52-летний житель указанного общежития. 08 января злоумышленник выбил дверь его комнаты и из хулиганских побуждений избил, причинив тяжкий вред здоровью.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы: Егорову – сроком на 12 лет, Цывунину – сроком на 8 лет 2 месяца. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Комментарии (13)

Добавить комментарий
  • О_О
    07.04.2017, 11:22:53
    32
    самый гуманный суд в мире. Этих подонков на пожизненно отправлять нужно! Выйдут еще более озверевшие и больше начнут убивать. Образования нет, работы нет, а курить и пить так же будут хотеть.
  • ватсон
    07.04.2017, 11:25:21
    28
    За убийства какие то сроки маленькие
  • Я
    07.04.2017, 11:30:04
    0
    Ошибка
    УО, исправьте ошибки!!!
    • Русский человек
      07.04.2017, 13:44:48
      1
      "...два молодых..." Аж слух режет!
  • народ
    07.04.2017, 12:03:44
    9
    убийцы
    Видимо власти выгодно иметь отмороженных чтобы отвлекать людей от насущных вопросов и политических проблем. Они так же расселили зверьков по всей стране чтобы те не давали покоя людям и держали всех в напряжении, по этому и сроки такие как за собаку. Не голосуйте за единую Россию, нужно всё срочно национализировать, и разогнать мафию.
    • для "народ"
      07.04.2017, 14:10:37
      0
      Ты не народ. ты сам по себе.... политик..блин..
      "народ", хорош навязывать свое мнение за кого голосовать. За тебя что ли голосовать, или за твоего самозванца Навального? Без тебя разберемся.
      Достал уже своей пропагандой со своими "отвлекающими моментами"
    • !
      07.04.2017, 17:35:15
      0
      Тебе лечиться надо.
  • Яя
    07.04.2017, 12:56:28
    15
    Ну и что, отсидят они, вернуться более озлобленными, и опять кого нибудь убьют.а все это время будут кататься там как сыр в масле.да еще и на казенные харчи жить, в которые мы с вами налоги вкладываем.убил- умри сам!
  • Dad
    07.04.2017, 14:02:56
    6
    Было бы интересно, если бы суд выложил смягчающие обстоятельства такого приговора.
  • наверно
    07.04.2017, 15:21:25
    1
    они за единую россию
  • Усинец
    07.04.2017, 15:39:56
    4
    Легко отделались!
  • Мда
    07.04.2017, 16:48:17
    7
    Конченные ублюдки. Пусть посмотрят, что значит слово У******, так вот это они и есть.

    И друзья их однозначно такие же лоси. Не попались нормальным пацанам, давно бы уже пятки переломали бы.

    В зоне их расшевелят. Будут заднеприводными шнярями.
  • Идиоты
    09.04.2017, 8:23:53
    -1
    кругом!
    Какой Веры и нации, где проживают родственники, откуда ХОТЬ родом эти животные??? Вот запрети бандитским родам курить, выпивать, убьют и родителей. Надо было посадить на пожизненно. То из-за кусочка сыра в магазине убивают старушек (Чьих-то родителей)...
Последние комментарии
Последние объявления
   
 