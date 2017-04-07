Усинской предпринимательнице пришлось выплатить зарплату и еще 100 тысяч рублей штрафа

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю Елене Миндияровой. Она признана виновной в невыплате заработной платы работнице (ч.2 ст.145.1 УК РФ).
Следствием и судом установлено, что обвиняемая свыше двух месяцев полностью не выплачивала заработную плату продавцу, в связи с чем перед женщиной образовалась задолженность за период с января по август 2016 года в размере более 76 тысяч рублей. Между тем, у предпринимателя была реальная возможность своевременно выплачивать вознаграждение за труд, однако имевшиеся денежные средства расходовались на иные цели.
В ходе предварительного расследования предприниматель признала вину по предъявленному обвинению и погасила задолженность перед работницей.
Приговором суда Миндияровой назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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