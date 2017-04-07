Усинской предпринимательнице пришлось выплатить зарплату и еще 100 тысяч рублей штрафа

В Усинске к штрафу приговорена индивидуальный предприниматель за невыплату заработной платы продавцу.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю Елене Миндияровой. Она признана виновной в невыплате заработной платы работнице (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что обвиняемая свыше двух месяцев полностью не выплачивала заработную плату продавцу, в связи с чем перед женщиной образовалась задолженность за период с января по август 2016 года в размере более 76 тысяч рублей. Между тем, у предпринимателя была реальная возможность своевременно выплачивать вознаграждение за труд, однако имевшиеся денежные средства расходовались на иные цели.

В ходе предварительного расследования предприниматель признала вину по предъявленному обвинению и погасила задолженность перед работницей.

Приговором суда Миндияровой назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.