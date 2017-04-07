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07.04.2017 15:01
Усинской предпринимательнице пришлось выплатить зарплату и еще 100 тысяч рублей штрафа
В Усинске к штрафу приговорена индивидуальный предприниматель за невыплату заработной платы продавцу.
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Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю Елене Миндияровой. Она признана виновной в невыплате заработной платы работнице (ч.2 ст.145.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что обвиняемая свыше двух месяцев полностью не выплачивала заработную плату продавцу, в связи с чем перед женщиной образовалась задолженность за период с января по август 2016 года в размере более 76 тысяч рублей. Между тем, у предпринимателя была реальная возможность своевременно выплачивать вознаграждение за труд, однако имевшиеся денежные средства расходовались на иные цели.

В ходе предварительного расследования предприниматель признала вину по предъявленному обвинению и погасила задолженность перед работницей.

Приговором суда Миндияровой назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Комментарии (4)

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  • как то так
    07.04.2017, 15:28:05
    0
    крышу надо иметь в скр по Усинску и платить не будеш
    • 11
      07.04.2017, 15:56:38
      3
      Так-то людей "кидать" не надо...
  • РАБотник
    07.04.2017, 16:05:10
    6
    Всё равно никакие штрафы не дисциплинируют работодателей- как не платили вовремя, так и не платят. Ещё и свои люди в Прокуратуре- не успеешь выйти от них, уже босс в курсе, что заяву его работники на него написали.
  • Вот поворот
    07.04.2017, 22:57:54
    0
    Странная дамочка... одни долги( за все
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