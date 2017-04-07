Что в никнейме тебе моём?

Усинские муниципальные служащие теперь обязаны отчитываться за аккаунты в социальных сетях и на форумах.

Соответствующее решение было принято вчера на сессии Совета Усинска.

Поправки в положение о муниципальной службе предусматривают, что служащий обязан будет предоставлять сведения обо всех зарегистрированных в интернете аккаунтах, содержащих информацию о его личных данных. Кроме того, поправки предусматривают, что муниципальный служащий после увольнения не может устроиться в течении 3 лет в организацию, по профилю которой о осуществлял деятельность на службе без разрешения специальной комиссии.

Начальник Управления правовой и кадровой работы администрации МО ГО "Усинск" Юлия Демидова указала, что поправки производятся в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Решение о внесении изменений принято большинством голосов, против проголосовал один депутат.

- Во-первых нам не объяснили, для чего это вообще делается, - говорит Тарасов Павел, проголосовавший против. - Во-вторых, это выглядит как неуклюжая попытка регулировать интернет, но все прекрасно знают, что в любой социальной сети можно зарегистрироваться под любым вымышленным именем и спокойно ею пользоваться. То же самое и с форумами. Более того, кто-то может зарегистрироваться от имени служащего - как доказать, что это не его аккаунт? Что даст это новое правило, кроме ещё одного основания распрощаться с неугодным служащим?

Изменения в положение вступят после публикации решения Совета в средствах массовой информации.

(с) Усинск.Онлайн