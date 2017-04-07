Что в никнейме тебе моём?

Соответствующее решение было принято вчера на сессии Совета Усинска.
Поправки в положение о муниципальной службе предусматривают, что служащий обязан будет предоставлять сведения обо всех зарегистрированных в интернете аккаунтах, содержащих информацию о его личных данных. Кроме того, поправки предусматривают, что муниципальный служащий после увольнения не может устроиться в течении 3 лет в организацию, по профилю которой о осуществлял деятельность на службе без разрешения специальной комиссии.
Начальник Управления правовой и кадровой работы администрации МО ГО "Усинск" Юлия Демидова указала, что поправки производятся в связи с изменениями в федеральном законодательстве.
Решение о внесении изменений принято большинством голосов, против проголосовал один депутат.
- Во-первых нам не объяснили, для чего это вообще делается, - говорит Тарасов Павел, проголосовавший против. - Во-вторых, это выглядит как неуклюжая попытка регулировать интернет, но все прекрасно знают, что в любой социальной сети можно зарегистрироваться под любым вымышленным именем и спокойно ею пользоваться. То же самое и с форумами. Более того, кто-то может зарегистрироваться от имени служащего - как доказать, что это не его аккаунт? Что даст это новое правило, кроме ещё одного основания распрощаться с неугодным служащим?
Изменения в положение вступят после публикации решения Совета в средствах массовой информации.
(с) Усинск.Онлайн
Им теперь свою личную переписку начальнику нести . Или кому ?
А потом что . Тарелки спутниковые сшибать начнут ?
Ну тогда пусть отпилят нахрен весь росеянский интернет . Небыло раньше - и нахрен он такой будет нужен .
Пусть повесят на столб на главной площади громкоговоритель и портрет Темнейшего над ним - будем слушать новости и молиться .