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07.04.2017 11:35
Что в никнейме тебе моём?
Усинские муниципальные служащие теперь обязаны отчитываться за аккаунты в социальных сетях и на форумах.
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Соответствующее решение было принято вчера на сессии Совета Усинска.

Поправки в положение о муниципальной службе предусматривают, что служащий обязан будет предоставлять сведения обо всех зарегистрированных в интернете аккаунтах, содержащих информацию о его личных данных. Кроме того, поправки предусматривают, что муниципальный служащий после увольнения не может устроиться в течении 3 лет в организацию, по профилю которой о осуществлял деятельность на службе без разрешения специальной комиссии.

Начальник Управления правовой и кадровой работы администрации МО ГО "Усинск" Юлия Демидова указала, что поправки производятся в связи с изменениями в федеральном законодательстве.

Решение о внесении изменений принято большинством голосов, против проголосовал один депутат.

- Во-первых нам не объяснили, для чего это вообще делается, - говорит Тарасов Павел, проголосовавший против. - Во-вторых, это выглядит как неуклюжая попытка регулировать интернет, но все прекрасно знают, что в любой социальной сети можно зарегистрироваться под любым вымышленным именем и спокойно ею пользоваться. То же самое и с форумами. Более того, кто-то может зарегистрироваться от имени служащего - как доказать, что это не его аккаунт? Что даст это новое правило, кроме ещё одного основания распрощаться с неугодным служащим?

Изменения в положение вступят после публикации решения Совета в средствах массовой информации.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (11)

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  • ...
    07.04.2017, 11:38:04
    6
    неуклюжая попытка регулировать интернет - да!
  • БГБ
    07.04.2017, 11:46:59
    0
    Самое главное в статье -
    Тарасов опять не согласен.
    • цуке
      07.04.2017, 11:55:26
      7
      Хоть один одыкват
  • Лаплан
    07.04.2017, 11:59:20
    1
    А Тарасов - против!
  • Бим
    07.04.2017, 12:08:20
    10
    Молодец Павел - все правильно обосновал. А тот кто вышел с этой инициативой, либо просто идиот, либо просто прикидывается. Знающий человек такое не предложит.
  • Тема
    07.04.2017, 12:30:46
    5
    А как Хахалкин будет отчитываться за свой аккаунт, если он его не ведет, а ведут специалисты его пресс-службы? Он наверняка и не знает, что они там пишут ))))
  • гость
    07.04.2017, 12:40:17
    2
    По ФЗ от 21 июля 2014 г. № 242-ФЗ сайты обязаны хранить на территории России персональные данные россиян. На кой хрен еще плодить подобные законы? Сделай запрос по базам и жди ответа. И вообще нужно было с детей работников муниципалитета начать. Чтобы знать, где сидят ребятишки и в случае чего наказывать их родителей за плохое воспитание =) У нас же все под предлогом "Защитим наших детей" начинается.
  • Затойчи
    07.04.2017, 14:17:54
    4
    форумы разные бывают . К примеру: есть такие специфические форумы где молодые мамки жалуются друг - другу на нехватку молока в груди и всякие болячки .
    Им теперь свою личную переписку начальнику нести . Или кому ?
    А потом что . Тарелки спутниковые сшибать начнут ?
    Ну тогда пусть отпилят нахрен весь росеянский интернет . Небыло раньше - и нахрен он такой будет нужен .
    Пусть повесят на столб на главной площади громкоговоритель и портрет Темнейшего над ним - будем слушать новости и молиться .
    • !
      07.04.2017, 17:32:30
      -1
      Ты вообще слепой, зачем тебе интернет?
  • Обыватель.
    07.04.2017, 17:37:01
    0
    Если я правильно поняла,регистрироваться будут обязанные абсолютно все под собственным именем...Ну а далее ,что получится...без прогнозов.Есть имя...даешь ответ!
  • оптимист
    09.04.2017, 22:25:48
    1
    маразм крепчает
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