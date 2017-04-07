«РН – Северная нефть» - надёжный партнёр Совета ветеранов

Сотрудники «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», поздравили с 30-летним юбилеем Усинскую районную организацию ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

В числе почётных гостей поздравить юбиляров со знаменательным событием пришли руководители МО ГО «Усинск», представители градообразующих предприятий, общественных объединений, учреждений образования и культуры.

От имени генерального директора «РН – Северная нефть» Владимира Шульги собравшихся приветствовал заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам предприятия Сергей Кривоножкин. Он поблагодарил ветеранов за мужество и стойкость, за то, что помогают молодёжи не забывать уроки истории и уважать подвиг прадедов.

- Начиная с 2010 года коллективы «РН – Северная нефть» и других усинских предприятий НК «Роснефть» участвуют в республиканском благотворительном марафоне «Мы - наследники Великой Победы», - отметил С. Кривоножкин. - Перечисленные средства идут на помощь ветеранам – участникам Великой Отечественной войны и трудового фронта, жителям блокадного Ленинграда и узникам концлагерей, вдовам погибших и «детям войны». По обыкновению, наш коллектив подключился к марафону одним из первых и в этом году, сотрудники «РН – Северная нефть» отчисляют на счёт Совета ветеранов средства, которые станут хорошим подспорьем заслуженным людям. Спасибо вам, уважаемые ветераны, за труд. Живите долго, здоровья вам, бодрости, благополучия, заботы близких людей и всего самого доброго.

«РН – Северная нефть» и Совет ветеранов объединяют более 20 лет дружбы. Коллектив предприятия в общественной организации по-доброму называют «Наша скорая помощь».

Сотрудники Общества помогают пожилым людям с решением наболевших проблем, оказывают адресную и материальную помощь, принимают активное участие в торжественных мероприятиях, посвящённых памятным датам, в благотворительных и патриотических акциях.

Сегодня за «РН – Северная нефть» и Усинским филиалом «РН-Сервис» закреплены восемь ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, проживающих в городе и сёлах МО ГО «Усинск». Все они находятся под постоянным патронатом нефтяников, получают материальную и адресную помощь.

В прошлом году, к 71-й годовщине Великой Победы, сотрудники усинских дочерних предприятий НК «Роснефть» в рамках благотворительного марафона перечислили на счёт усинского Совета ветеранов 360 тысяч рублей. Ещё 700 тысяч ветеранская организация получила от «РН – Северная нефть» по программе благотворительности.

Благодаря этим средствам, всем ветеранам МО ГО «Усинск» вручили подарки ко Дню Победы и Рождеству, особо нуждающимся оказали адресную помощь, а члены Совета, ведущие активную общественную, просветительскую и воспитательную работу, получили подарки к 30-летию ветеранского объединения.

Председатель Совета Чеслава Попова поблагодарила коллектив «РН – Северная нефть» и другие организации за оказываемую помощь и вручила представителям предприятий-партнёров благодарственные письма.

Заслуженные награды получили и наиболее деятельные члены ветеранского движения. Эти удивительные люди, несмотря на почтенный возраст, не стареют душой. Занимаются физической культурой и декоративно-прикладным творчеством, поют в хоре и встречаются со школьниками.

Тридцать лет, как отметила Чеслава Попова, по меркам истории совсем юный возраст. Тем не менее, сделано за это время немало. Главное – у Совета ветеранов появились надёжные друзья, налажены крепкие связи с «РН – Северная нефть» и другими предприятиями города, которые почитают традиции, помнят уроки прошлого и считают помощь ветеранам своим сыновним долгом. А значит – и впредь Совет будет для пожилых людей вторым домом, где они смогут найти поддержку, общение с единомышленниками, возможность поделиться наболевшим и найти занятие по душе.

(с) Пресс-служба «РН – Северная нефть»