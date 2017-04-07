В Колве состоялась встреча властей с местными жителями

Обсуждались вопросы газификации и расчистки дорог от снега.

Состоялась встреча руководства городского округа «Усинск» с жителями села Колва. Встреча была посвящена текущим вопросам, которые волнуют сельчан.

Насущная проблема, которая беспокоит не первый год жителей не только Колвы, но и других сёл и деревень – качество питьевой воды. Эта проблема, по словам Станислава Хахалкина, сейчас решается.

На территории села имеются две скважины, в 2011 году на обеих установлены системы водоподготовки, но они не справляются. В 2016 году по программе «Чистая вода» в целях реконструкции водозаборных скважин проведены инженерные изыскания, разрабатываются проекты планировки межевания и красных линий (границы территорий общего пользования). В дальнейшем эти проекты должны будут пройти публичные слушания, которые запланированы на ближайшее время. Далее ряд обязательных по закону процедур: официальное постановление, глагоэкспертиза, конкурс на выполнение работ, и уже потом, в конце – реконструкция.

В ходе беседы жители подняли ещё один больной для села вопрос – газификация. Станислав Юрьевич пояснил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о газификации пгт.Парма, следующий этап – Колва.

Одна из самых насущных тем – расчистка дорог от снега. Как пояснил руководитель администрации села Игорь Комарь, в настоящее время заключен договор с ООО «ТрансКомСевер» на выполнение этих услуг. В этой связи руководством администрации села направлена претензия в общество о некачественном выполнении работ.

Не обошли стороной и вопрос строительства и реконструкции системы тепло-водоснабжения на селе. На данный момент продолжаются работы по разработке проектно-сметной документации.

От колвинцев поступила просьба и предложение о необходимости продуктового магазина: «Самые необходимые продукты – хлеб, молоко, фрукты, овощи, порой вечером после работы не купить. А каждый вечер ездить в Усинск или Парму за ними – сложно. Откройте для нас еще один магазин, пусть даже и с чуть повышенными ценами» — пожаловалась жительница села. По словам главы городского округа — председателя Совета депутатов Николая Такаева обязать предпринимателей открыть новый магазин руководство муниципалитета не в праве. К тому же из-за логистики цены на продукты могут быть выше, чем, например, в городе, а это устроит далеко не всех. Но со своей стороны он пообещал обратиться к Координационному совету по малому и среднему предпринимательству, с просьбой рассмотреть такую возможность, а также поговорить об увеличении продуктового ассортимента с руководством действующего магазина.

На повестке дня рассматривались также вопросы теплоснабжения, экологии, освещения улиц и многое другое.

На встрече с сельчанами не обошлось и без приятных моментов. Руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин вручил Благодарность хореографическому коллективу колвинского дома культуры «Сияние» за большой вклад в развитие национальной культуры, а также подвел итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи — 2016 и вручил благодарственные письма от отдела организации сбора данных статнаблюдений в г. Усинске территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми Игорю Комарю и специалисту администрации села Ольге Беловой.

По материалам пресс-службы МО ГО "Усинск"