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07.04.2017 12:19
В Колве состоялась встреча властей с местными жителями
Обсуждались вопросы газификации и расчистки дорог от снега.
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Состоялась встреча руководства городского округа «Усинск» с жителями села Колва. Встреча была посвящена текущим вопросам, которые волнуют сельчан.

Насущная проблема, которая беспокоит не первый год жителей не только Колвы, но и других сёл и деревень – качество питьевой воды. Эта проблема, по словам Станислава Хахалкина, сейчас решается.

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На территории села имеются две скважины, в 2011 году на обеих установлены системы водоподготовки, но они не справляются. В 2016 году по программе «Чистая вода» в целях реконструкции водозаборных скважин проведены инженерные изыскания, разрабатываются проекты планировки межевания и красных линий (границы территорий общего пользования). В дальнейшем эти проекты должны будут пройти публичные слушания, которые запланированы на ближайшее время. Далее ряд обязательных по закону процедур: официальное постановление, глагоэкспертиза, конкурс на выполнение работ, и уже потом, в конце – реконструкция.

В ходе беседы жители подняли ещё один больной для села вопрос – газификация. Станислав Юрьевич пояснил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о газификации пгт.Парма, следующий этап – Колва.

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Одна из самых насущных тем – расчистка дорог от снега. Как пояснил руководитель администрации села Игорь Комарь, в настоящее время заключен договор с ООО «ТрансКомСевер» на выполнение этих услуг. В этой связи руководством администрации села направлена претензия в общество о некачественном выполнении работ.

Не обошли стороной и вопрос строительства и реконструкции системы тепло-водоснабжения на селе. На данный момент продолжаются работы по разработке проектно-сметной документации.

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От колвинцев поступила просьба и предложение о необходимости продуктового магазина: «Самые необходимые продукты – хлеб, молоко, фрукты, овощи, порой вечером после работы не купить. А каждый вечер ездить в Усинск или Парму за ними – сложно. Откройте для нас еще один магазин, пусть даже и с чуть повышенными ценами» — пожаловалась жительница села. По словам главы городского округа — председателя Совета депутатов Николая Такаева обязать предпринимателей открыть новый магазин руководство муниципалитета не в праве. К тому же из-за логистики цены на продукты могут быть выше, чем, например, в городе, а это устроит далеко не всех. Но со своей стороны он пообещал обратиться к Координационному совету по малому и среднему предпринимательству, с просьбой рассмотреть такую возможность, а также поговорить об увеличении продуктового ассортимента с руководством действующего магазина.

На повестке дня рассматривались также вопросы теплоснабжения, экологии, освещения улиц и многое другое.

На встрече с сельчанами не обошлось и без приятных моментов. Руководитель администрации Усинска Станислав Хахалкин вручил Благодарность хореографическому коллективу колвинского дома культуры «Сияние» за большой вклад в развитие национальной культуры, а также подвел итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи — 2016 и вручил благодарственные письма от отдела организации сбора данных статнаблюдений в г. Усинске территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми Игорю Комарю и специалисту администрации села Ольге Беловой.

По материалам пресс-службы МО ГО "Усинск"

Комментарии (14)

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  • прочитал
    07.04.2017, 12:32:33
    20
    Короче, все в Колве хорошо, все довольны, проблемы решаются, а сельчане горячо благодарны администрации за непрерывную заботу о них.
    • прочиталу
      07.04.2017, 13:36:15
      8
      Дополнительно просят организовать магазин, где будут продавать товары с "колвинской" наценкой.
    • ПМ
      07.04.2017, 18:34:04
      13
      Очень содержательная статья и особенный оптимизм внушают ответы руководства города, такого содержания:
      -"Эта проблема сейчас решается"
      - "В настоящее время прорабатывается вопрос "
      - "На данный момент продолжаются работы по разработке..."
      - "Он пообещал обратиться..., а также поговорить.."
      Бурные и продолжительные аплодисменты!
  • Колва
    07.04.2017, 12:39:23
    19
    а где деньги РВП, которые на водовод давали?
    • :)))
      07.04.2017, 12:44:29
      0
      Какие деньги? Не было ничего.
      • Вася Рочев
        09.04.2017, 8:15:12
        1
        4 ый год разрабатывать ПСД . Это верх цинизма и безграмотности.
  • Сява
    07.04.2017, 12:45:28
    11
    бухнул чтоли опять?
  • м
    07.04.2017, 13:28:29
    9
    Миллер сказал что газификаци мелких населенных пункт газпрому на выгодна и они отказываются от этой программы
    • Хахалкину
      07.04.2017, 13:34:28
      17
      Зачем врать о газификации Колвы.. её не будет и нет её в программе газификации РК. Парму сделали потомучто Тян в программу включал и УТК кательную хотела перевести.
  • Обыватель.
    07.04.2017, 17:32:23
    16
    Стыдоба! На недрах республики наживают миллиарды! Да только именно тем.кто в принципе является истинным хозяином "сокровищ"достается голый "кукиш".Печору перекрыли сетями...чтобы семгой не объелись...нужно норвежскую "садковую" есть.печорская сильно жирная...Хорошо хоть пока в лес да на болото пускают.
    • Бобс
      07.04.2017, 18:23:59
      8
      В лес пока бесплатно пускают, но рассматривают вопрос ввести налог на посещение леса и сбор грибов и ягод. Всем сообщат, что средства пойдут на развитие паркового хозяйства... И заведовать всем этим будет, полагаю - Ротенберг...
      • шобс
        07.04.2017, 21:04:31
        7
        да шоб ему вротенберг
  • Александр
    07.04.2017, 18:19:49
    7
    Как всегда одни обещания....
  • Лёха
    09.04.2017, 6:09:05
    0
    хорош на колвинское кладбище городских ложить .уже к местным хоронить начали .Комарь не продавай места ука
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