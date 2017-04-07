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07.04.2017 13:42
Усинцы могут принять участие в разработке Стратегии развития России до 2035 года

Максим Орешкин - Министр экономического развития Российской Федерации приглашает россиян принять участие в разработке Стратегии развития России до 2035 года на информационная площадке в сети Интернет.

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Уважаемые коллеги!*

Приглашаем вас принять участие в разработке Стратегии развития России до 2035 года. Совместными усилиями нам предстоит выработать основы современного «общественного договора», наладить эффективные механизмы диалога государства, гражданского общества и бизнеса, отражающие переход к политике «ответственного сотрудничества и взаимодействия».

Данная информационная площадка предназначена для проведения общественных консультаций по выработке представлений о перспективном облике России, обеспечивающем суверенитет страны, достойную жизнь и свободное развитие каждого из нас. В форме информационного взаимодействия на портале вы сможете пройти опросы, предложить свои идеи по вопросам долгосрочного развития страны, что окажет нам существенную помощь при формировании основных положений проекта Стратегии развития России до 2035 года.

Одновременно на сайте www.russia2035.ru вы сможете ознакомиться с текущими материалами, статьями, мнениями ведущих отечественных и зарубежных экспертов по различным проблемам стратегического развития страны.

Надеемся на ваше активное участие и благодарим за активную гражданскую позицию.

С уважением,
Максим Орешкин,
Министр экономического развития Российской Федерации.

* обращается министр к россиянам

Комментарии (6)

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  • Аноним
    07.04.2017, 14:14:09
    3
    "...по выработке представлений о перспективном облике России, обеспечивающем суверенитет страны, достойную жизнь и свободное развитие каждого из нас" - это шутка что-ли? Сами себе верите?
  • Обыватель.
    07.04.2017, 17:25:34
    3
    За текущее десятилетие количество населения уменьшится в России в разы...Так как с 1990 по 2000 годы детей практически можно было считать "на пальцах".Такие как Гуревич ,в свое время с общественной трибуны заявляли :"Рожать детей это роскошь"...народ внял наставлениям... рожать не стали...В результате Россию "выхолостили" без войны...плюс наркомания,алкоголизм,естественная убыль...Деревни ,села,поселки сдохли попросту.Исчезли с лица земли....
    • !
      07.04.2017, 17:51:53
      -3
      Возможно некоторое уменьшение, но не в разы. Смертность уменьшается, так что если будет уменьшение рождаемости из-за того что тех кто родился в 90ых у нас мало, не сильно скажется на демографии. Плюс сейчас модно рожать после 30 и 40 лет, так что поколение 80ых еще может в этом помочь стране. А деревни и поселки исчезли потому что многие переселились в города, большинство обл. центров сильно выросло за последние 10 лет, за счет как раз деревень и поселков. Там просто больше работы и возможностей - урбанизация.
  • БГБ
    07.04.2017, 18:11:45
    0
    Нью - Васюки!
    В отставку! Бредить нужно как минимум до пятидесятого.
  • вам"!"
    07.04.2017, 18:46:26
    2
    Вы хотите сказать ,что основная масса россиян научилась выживать с Божьей помощью,уповая на молитвы - когда все недоступнее становится мед.помощь.?
  • у
    09.04.2017, 23:55:32
    0
    Наивный парень!!!!!
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