Усинцы могут принять участие в разработке Стратегии развития России до 2035 года

Максим Орешкин - Министр экономического развития Российской Федерации приглашает россиян принять участие в разработке Стратегии развития России до 2035 года на информационная площадке в сети Интернет.



Уважаемые коллеги!*

Приглашаем вас принять участие в разработке Стратегии развития России до 2035 года. Совместными усилиями нам предстоит выработать основы современного «общественного договора», наладить эффективные механизмы диалога государства, гражданского общества и бизнеса, отражающие переход к политике «ответственного сотрудничества и взаимодействия».

Данная информационная площадка предназначена для проведения общественных консультаций по выработке представлений о перспективном облике России, обеспечивающем суверенитет страны, достойную жизнь и свободное развитие каждого из нас. В форме информационного взаимодействия на портале вы сможете пройти опросы, предложить свои идеи по вопросам долгосрочного развития страны, что окажет нам существенную помощь при формировании основных положений проекта Стратегии развития России до 2035 года.

Одновременно на сайте www.russia2035.ru вы сможете ознакомиться с текущими материалами, статьями, мнениями ведущих отечественных и зарубежных экспертов по различным проблемам стратегического развития страны.

Надеемся на ваше активное участие и благодарим за активную гражданскую позицию.

С уважением,

Максим Орешкин,

Министр экономического развития Российской Федерации.

* обращается министр к россиянам