На зимнике Нарьян-Мар - Усинск неправильно работает электронное табло

На зимнике Нарьян-Мар - Усинск неправильно работает электронное табло.

Там неправильно работает электронное табло, сообщает pomorie.ru. Надпись сообщает, что зимник открыт, а на самом деле проехать по нему невозможно. Дорожные службы не справляются. Застрявшие автомобили люди бросают прямо в тундре.

- Как издевательство - на табло написано: зимник открыт для всех видов транспорта.

Информации на электронном табло Александр Стегайлов поверил. И решил ехать. По дороге в Нарьян-Мар из Усинска территорию Коми проскочил часов за восемь. Но стоило попасть на окружной зимник - начались проблемы.

Александр Стегайлов, водитель:

- Подошли трактора - два трактора. Мужики замученные, говорят, мы просто не успеваем и таскать машины, и чистить. Я всего увидел два трактора у нас гусеничных и один "кировец", больше техники не чистило дорогу. Пришлось бросить машину там, в тундре.

Из-за постоянных метелей на трассе огромное количество заносов. Или, как говорят здесь, перемётов. А частые оттепели превращают огромную снежную массу в труднопроходимое болото.

Захир Майнусов, предприниматель:

- Машины долго сейчас ездят. Ну, месяц февраль там, январь они ездили с Кирова сюда за двое и двое с половиной суток. Сейчас бывает, что и четверо суток.

Страдают не только водители, но и предприниматели. Захир Майнусов одиннадцать лет возит в Нарьян-Мар продукты из Санкт-Петербурга и Коми. Говорит, нынешняя весна стала самым сложным периодом за все эти годы.

- Портится товар!

- А что портится в первую очередь?

- Основное - огурцы, помидоры, вот зелень, бананы.

Из-за необычной для Заполярья весны автодорога Нарьян-Мар - Усинск практически постоянно либо закрыта, либо ограничена в движении. Недостоверную информацию на электронном табло дорожники объясняют просто - погода меняется слишком быстро.

Сергей Лемешко, заместитель директора по содержанию автомобильных дорог ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой":

- Конечно, мы работаем по этим перемётам постоянно, работаем в круглосуточном режиме. И, я думаю, что они будут устранены вот в ближайшие два-три дня.

По словам специалистов, если в ближайшее время установятся отрицательные температуры, то автодорога Нарьян-Мар - Усинск может прослужить до конца апреля.

(Видеоматериал подготовили: Лада Голтвина, Иван Кутейников, Сергей Качегов, Игорь Тарасевич)