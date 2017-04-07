<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

07.04.2017 17:49
Россию ожидает сокращение числа больниц до уровня 1913 года

Оптимизация здравоохранения привела к массовому закрытию больниц в России и к падению качества медицинской помощи, утверждают эксперты. В 2020 году страна по количеству больниц может достигнуть уровня Российской империи.

0_aa227_b6d7999a_XXXL.jpg

Больницы Российской империи

В 2000—2015 годах количество больниц в России сократилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. подсчитали эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных Росстата. В своем докладе «Здравоохранение. Оптимизация российской системы здравоохранения в действии» специалисты отмечают, что если власти продолжат закрывать больницы такими темпами (353 больницы в год), к 2020 году количество медучреждений в стране достигнет 3 тыс., то есть уровня Российской империи в 1913 году.

Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном медицинском страховании, напомнил директор НИИ организации здравоохранения при департаменте здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов.

Авторы доклада объяснили, что взяли 15 лет как период, когда у власти был Владимир Путин, включая его премьерский срок. Кроме того, активное реформирование и оптимизация здравоохранения началось еще в 2003—2005 годах, что видно из статистики по количеству больниц и поликлиник.

Вслед за больницами за 15 лет сократилось и количество больничных коек. В среднем их число уменьшилось на 27,5% — до 1,2 млн, подсчитали в ЦЭПР. В сельской местности сокращение мест заметнее — почти 40%. Эти данные подтверждает директор Фонда независимого мониторинга «Здоровье» Эдуард Гаврилов. По его словам, только с 2013 года мест в больницах стало меньше на 100 тыс.

Количество больниц и коек уменьшается, соглашается Мелик-Гусейнов, но эти цифры нельзя увязывать с доступностью медицинской помощи и качеством лечения пациентов. Главный показатель — количество госпитализаций, и оно растет, указывает он. Это значит, что хотя мест становится меньше, используются они эффективнее. Каждая койка должна быть загружена на 85%-90%, подчеркивает эксперт: если она простаивает, то от нее необходимо избавиться.

Маневр не в пользу поликлиник

Тенденцию сокращения количества больниц и коек можно было бы оправдать перераспределением ресурсов на уровень поликлиник, указывают в ЦЭПР, но в России закрываются и они. Их количество за период 2000—2015 годов сократилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений, а нагрузка возросла с 166 человек в день в 2000 году до 208 человек. «Декларируемого маневра по переносу нагрузки и ресурсов с больниц на поликлиники так и не произошло — ситуация осложнилась как в области стационарного, так и амбулаторного лечения», — делают вывод авторы доклада.

В своем докладе ЦЭПР ссылается и на результаты проверки оптимизации здравоохранения Счетной палатой, по итогам которой эксперты пришли к выводу, что реформа привела к снижению доступности услуг.

Как замечают в ЦЭПР, за 2000−2015 годы увеличилась заболеваемость населения: осложнения при беременности и родах увеличились на 39,1%, выявленные новообразования — на 35,7%, заболевания системы кровообращения — на 82,5%.

Доступность медицинской помощи в регионах эксперты проверили лично. Авторы доклада попробовали записаться к терапевту в небольшом российском городе, например, в Рыбинске Ярославской области. Если бы они были настоящими пациентами, приема врача им пришлось бы ждать 21 день. Кроме того, указывают эксперты, в больницах нет ряда лекарств: анальгина, феназепама, аскорбиновой кислоты и т. д.

Нельзя ориентироваться на данные по заболеваемости населения как на показатели ухудшения состояния здравоохранения в России, уверен Мелик-Гусейнов. Он обращает внимание, что речь идет не о заболеваемости вообще, а о диагностировании. И тот факт, что выявляемость растет — это хорошо.

Деньги на уровне фастфуда

Отсутствие лекарств в больницах отражает другую проблему в российском здравоохранении — его недофинансированность, пишут эксперты. Правительство постоянно заявляет о росте расходов на здравоохранение, но с учетом инфляции эти расходы, наоборот, падают. ЦЭПР ссылается на анализ бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Эксперты подсчитали, что реальные расходы в 2017 году снизятся на 6% в сопоставимых с 2015 годом ценах.

Обратили внимание авторы доклада и на оплату труда медперсонала. К 2020 году количество медучреждений в стране достигнет 3 тыс., а медработники среднего и младшего звена — 82 руб. и 72 руб. соответственно. «Оплата труда врача в час сравнима, например, с часовой ставкой рядового сотрудника сети фастфуда “Макдоналдс” (около 138 руб.). Администратор кафе данной сети получает уже порядка 160 руб. в час, то есть больше квалифицированного врача с высшим образованием», — замечают в ЦЭПР. По результатам опроса фонда «Здоровье», проведенного среди 7,5 тыс. врачей из 84 регионов России в феврале 2017 года, около половины медиков зарабатывают на одну ставку менее 20 тыс. руб. в месяц, рассказал Гаврилов.

Тарифы ОМС не покрывают реальных затрат на оказание медицинской помощи, указывают в Центре.

Например, к 2020 году количество медучреждений в стране достигнет 3 тыс., тогда как по ОМС поликлиники получают за него в среднем 70−100 руб

Из-за этого растет объем платных услуг: с 2005 по 2014 годы он увеличился с 109,8 млрд руб. до 474,4 млрд руб.

Сама система страховой медицины неэффективна в России, резюмируют автора доклада. С учетом протяженной и мало населенной территории нельзя привязывать деньги к количеству пациентов — это приводит к недофинансированию и «неизбежной деградации медицины в небольших городах и на селе». «Необходимо ставить вопрос о реформе страховой медицины, с частичным возвращением к действовавшим ранее в СССР принципам формирования и финансирования медицинской сети», — делают вывод эксперты.

Комментарии (57)

Добавить комментарий
  • БГБ
    07.04.2017, 18:05:39
    6
    Это и есть результат.
  • ***
    07.04.2017, 18:43:17
    3
    На местах как обычно "перестарались"...как в годы коллективизации ,репрессий.Главное было "выслужится" показать "себя"...план "перевыполнить"...За сто лет ничего не изменилось,ничему не научились.
  • усинка
    07.04.2017, 18:51:36
    9
    Картинка в тему.В недалеком будущем вот так и будут нас лечить.
  • ну а чо
    07.04.2017, 21:01:01
    13
    лишь бы Димону было хорошо
    • меня не зовут, я сам прихожу...
      07.04.2017, 22:57:48
      8
      ... но вы там держитесь...
    • Правда
      08.04.2017, 7:34:59
      7
      Димон эти цифры прокомментирует по своему "Нация оздоравливается, больных становится меньше! Всё потому, что я дал поручение правительству развивать спорт!"))))
  • ВоВа
    08.04.2017, 1:00:33
    -9
    У меня такое мнение что , что-то стало с этим сайтом , мало того что необразованные авторы делающие элементарные грамматические ошибки толкали людям фуфло. Так теперь откровенная антигосударственная деятельность какая то, я бы сказал что это проплаченно но это вряд ли.
    • Адольф
      08.04.2017, 3:50:00
      7
      Успокойся ватник, правление путина подходит к концу. Пора уже встать России с колен, отряхнутся от такого быдла как ты, и стать передовой страной.
      • Адольфу
        08.04.2017, 9:53:05
        -4
        Теперь понятно кто нас постоянно призывает "встать с колен". Наконец-то подписался своим именем- "Адольф".
        Что в войну не удалось нас на колени поставить? Сейчас междоусобицу раскачиваете? Мы не на коленях стоим, если что, мы терпеливо ждём. Придёт время и без провокаторов адольфовских наведём порядок и не только в России.
        • для Адольфу
          08.04.2017, 10:45:10
          3
          Вы сделали мой день!!!))))Придёт время-но не для вас))А вы сидите и терпеливо ждите.ПИПЛ хавает -называется..и ещё:дурак он мыслью богатеет))
    • БГБ
      08.04.2017, 7:27:11
      6
      Шоб ты ВоВа
      к терапевту стоял 21 день. А лучше к зубному, с острой болью. Хорошего тебе настроения, держись.
  • я
    08.04.2017, 9:09:57
    1
    молодцы голодцы и скворцовы с педросами
  • ту 95
    08.04.2017, 13:19:57
    1
    геноцид
    во всем виноват абама или кто
  • Ну и ладно,
    08.04.2017, 15:43:54
    0
    все равно все болезни от нервов. Изучайте психосоматическую таблицу и будьте здоровы!
  • ВоВа
    08.04.2017, 17:29:59
    -4
    ХАААААААххххАААА вы еще про Украину начните - Душевнобольные комментаторы. Путин Россию с колен поднял , а вы со своим проЗападным, скудным умишком пытаетесь его осквернить - разговаривая по дорогим телефонам, раскатывая на иномарках и худо-бедно имея крышу над головой , а то и не одну. Забыли про то как жили в 90-е или просто возраст не позволяет , так у мамы спросите !!!!!
    • БГБ
      08.04.2017, 18:31:37
      3
      Про болезнь душевную ты попутал.
      Мозговеду покажись или хоть травки попей.
    • Поддерживаю
      08.04.2017, 21:38:24
      -3
      Абсолютно прав, ВоВа. Все прямо последний кусок хлеба доедают и на телогреечки сменили шубки. Ходим все в джинсах со штопанными коленями и "попой"и свитерах с дырками на локтях, купленных на дешёвом рынке. В отпуск только в деревню - или всё-таки Кипр, Таиланд, Мальдивы, Египет...
      • ++++
        08.04.2017, 21:51:57
        -4
        Евроремонт сделать не на что, на подвесные потолки не хватает и на перепланировку...
        Ещё телек во всю стену, как у соседей и комп. последней модели.
        Нищие совсем стали...блин...
      • БГБ
        09.04.2017, 7:00:52
        1
        Какое примитивное
        материалистическое мышление.
    • Тролль
      09.04.2017, 0:42:31
      5
      Для ВоВы
      Кого он нахер поднял. Тупо повезло, что нефть в цене взлетела. Стоила бы как при боре, так бы в заднице и сидели бы.
    • Ну ну
      09.04.2017, 9:43:25
      1
      Хорошо мы жили в 2000, а сейчас полная ж..а, зарплата в медицине в два раза меньше, чем была раньше, нагрузка увеличилась многократно. Что-то там он поднял с колен мне не понятно, но вот то что медицину уже под плинтус загнали это точно. У нас люди не понимают, что ещё не много времени и за мед.обслуживание придётся платить, и о доступности мед.помощи придётся только мечтать. Оптимизация и модернизация продолжается.
      • Нуу
        09.04.2017, 10:06:07
        -3
        Ну ну, не надо было перестраивать мир. От добра добра не ищут. Так-то не Путин перестраивал жизнь нашу.
        Он, как раз пытается хоть как-то навести порядок. А разве можно остановить зарвавшихся жлобов, которые ничего и ни кого вокруг себя не видят.
        Хотели жить как на западе, вот и живем теперь. Не хотели ждать очереди на получение квартиры- теперь покупайте. Думали, у всех получится жить красиво и радостно - так не бывает. Кого-то не устраивал союз, перевернули весь мир-чего теперь винить одного человека. Раньше думать надо было. А после драки кулаками не машут.
        • Ну ну
          09.04.2017, 10:17:39
          2
          Это называется навести порядок? (Я имею ввиду медицину). Или вы считаете, что более 10 лет он находится в неведении, и не знает того, что происходит в медицине?
        • Ну ну
          09.04.2017, 10:20:23
          2
          Я не могу понять, как можно урезать везде и всё с целью экономии бюджета, но при этом оменить налоги аж с 2014 года, миллионерам, которые пострадали от санкций?! Это как так???
      • БГБ
        09.04.2017, 10:22:03
        2
        Хорошо
        мы никогда не жили. Лишь иногда думали,что хорошо живем.
        • Нуу
          09.04.2017, 10:53:14
          -3
          Жили стабильно, у всех была работа. Жить хорошо понятие растяжимое. Кому хорошо когда есть крыша над головой, работа и жирные щи, а кому жемчуга, бриллианты, яхты и терема.
          А медицина, как и образование у нас плохое не потому, что Путин плохой, а потому, что в перестройку дельцы напокупали себе дипломов о высшем образовании, а теперь делают вид, типа они спецы.
          Да у нас много не справедливости, подлости со стороны правительства и не понятно кто "правит бал". На мой взгляд, это все от "думских" работничков, которые как раз с купленными дипломами, но не умеющих работать.
          Ну не Путин же запрещает нашему Хахалкину и Такаеву навести порядок в городе и, хотя бы, вывести снег? Или денег на дороги и благоустройство города не выделяет? А если наши не могут их использовать по назначению, тоже только Путин виноват?
          • БГБ
            09.04.2017, 11:39:14
            3
            Учитывая его неограниченную власть - да.
  • ВоВа
    08.04.2017, 17:30:33
    -2
    Привет
    • БГБ
      08.04.2017, 18:32:05
      2
      Прощай!
  • Я
    09.04.2017, 11:30:23
    0
    С колен то он конечно поднял, но мы по-прежнему находимся в не очень удобной позе (в позе сломанной березки).
    • и я
      09.04.2017, 13:32:39
      -2
      Он нас от войны пока уберег. А евроремоны -это роскошь, которая уже многим под силу, хотя бы в кредит. То есть при неудобной позе, но делают, покупают машины и прочее..
      • БГБ
        09.04.2017, 14:04:02
        3
        Судя по убыли населения
        война нехилая идет.
  • */*
    09.04.2017, 11:37:33
    2
    А то что всё это ВоВа люди в основном в кредит делают и евроремонты и квартиры в ипотеки. Это что нормально? Ты сидишь и рассуждаешь наверно так: Пусть хата в ипотеку на 15 лет, зато своя, родная. А то что ты все эти 15 лет будешь свою семью и детей во всем обделять, на море раз в 3 года ездить а то вообще не ездить. Детям образования хорошего не дашь. Зато бл** на болоте у Тя квартира в 50 метров, эдакая сараюшка в которой не развернуться! Это всё не нормально ВоВа. ЗОМБИ из 90-х.
    • ъъ
      09.04.2017, 13:27:56
      1
      Когда кредиты и ипотеки брали, о чём думали, на что надеялись в такое нестабильное время? Все нюансы просчитали?
      Раньше строили кооперативные квартиры и никто при этом не голодал, учились и лечились бесплатно. Кому было хреново жить, что бучу подняли? плохо было? А сейчас чего тогда жалуетесь, поливая... советское время?
  • Ю-ю
    09.04.2017, 11:42:21
    2
    Видимо он в 90-е с голодухи помирал. Щас то конечно палка колбасы на столе для него это роскошь.
    • для Ю-ю
      09.04.2017, 15:53:58
      1
      А вы "пировали" в 90? . Рады за вас. Но зачем злорадствовать над теми, кому было не до "колбасы"? Сколько людей на улице оказались, без работы и без накоплений, которых их не глядя лишили желающие хапнуть всё, что можно и что стыдно хапать?
      Но по крайней мере,теперь люди, которые голодали в 90-е сейчас вряд ли влезли в большие кредиты, так как не уверены, что из снова не загонят в угол. Теперь они надеются только на себя.
      • Ю-ю, про колбасу не писавшая
        09.04.2017, 16:04:44
        -1
        Третий ник у меня воруют. Ладно, когда имя, но и до классиков добрались. Очень плохо, что нет регистрации на сайте.
        • БГБ
          09.04.2017, 17:15:51
          0
          Не ной.
          Пиши имя и фамилию. Кто мешает?
          • Ю-ю
            09.04.2017, 17:27:39
            0
            Будет еще отвратительнее, когда имя и фамилию Своруют. Доказывай потом, что не верблюд.
  • 66
    09.04.2017, 14:25:27
    3
    Приходит Иван к... к Банкиру:
    - Слушай, дай взаймы рубль, до весны, жратва кончилась! А по весне я дров нарублю, я ж дровосек, продам их и расплачусь.
    - Ой, конечно! На, держи рубль! Только ты сам понимаешь, мне же тоже нужно что-то кушать. Давай так: я тебе сейчас рубль дам, а ты мне весной два вернешь.
    - Ну... Давай, жрать-то хочется.
    - И вот еще что... Вдруг тебе бревно на голову упадёт и ты умрёшь не расплатившись? Так что ты мне оставь в залог свой топор, пока не расплатишься.
    - Ну... Забирай топор.
    - И еще... Я ж очень добрый. Я о тебе очень сильно беспокоюсь: ведь тебе будет очень тяжело весной мне сразу два руб** отдать. Ты мне лучше половину отдай сейчас, а весной в два раза меньше отдашь.
    Иван возвращает Банкиру рубль.
    Идёт домой и думает:
    "Руб** нет, топора нет, рубль еще должен... И вроде всё по честному..."
    • Нуу
      09.04.2017, 14:42:54
      1
      66-у
      Вот и я о том же. Нельзя жить в долг, лучше на хлебе с солью пережить трудное время, легче "подняться" будет.
  • Я
    09.04.2017, 14:34:44
    2
    ВоВа, а ты в курсе какая пенсия у тебя будет:? Она тебя устраивает? А ВВП сказал, что не все пенсионеры у нас нуждаются в пенсии.
  • Я
    09.04.2017, 16:03:03
    2
    Маленьких детей на хлебе с солью не выкормишь. Мы не в 42 году живём. А такое ощущение что на дворе далекие сороковые. Скоро в снегу утонем и собак есть начнем. И никогда не поверю что люди которые в 90-е голодали сейчас без кредитов живут. Это враньё. Им то как раз сейчас намного тяжелее.
    • БГБ
      09.04.2017, 17:13:01
      0
      Это я.
      Без кредитов. Поверь.
    • Нуу
      09.04.2017, 18:41:35
      0
      Уж поверьте, без кредитов жить легче. Лучше в пуховике и по-проще обои, лучше пешком и в тесной квартире, чем в долгах. Долг- это как камень на шее, тянет в низ и не даёт расти. Живешь в ожидании, когда его снять можно будет. Нервы не выдерживают, люди становятся злыми и агрессивными, или совсем беспомощными- по финансовой ситуации каждого, как запутавшиеся в сетке своих желаний не отстать от благополучных знакомых.
      А в 40-овые в телогрейках ходили и помогали соседям выжить и выжили. А теперь от зависти к достатку соседей с ума сходят, слава богу -не все.
  • ***
    09.04.2017, 16:54:39
    0
    "Девяностые " были действительно очень трудные годы...были у людей заработанные деньги...были на сбер.книжках...но денег просто не давали...В августе месяце многие питались одними грибами вареными...Если кто то из соседей раздобыл муки или крупы - делились друг с другом. Выжили многие благодаря сплоченности.Вот тогда собачки по городу не бегали...ели кошек ,если попадется,собак...Выжили,
    • звёздочкам
      09.04.2017, 18:46:12
      1
      Про собачек не в курсе, их как-то и до перестройки не особо много было. А вот что делились с друг с другом- это точно абсолютно.
  • Я
    09.04.2017, 17:55:14
    1
    БГБ, а чё? Кредитная история плохая? Не дают?))
    • БГБ
      09.04.2017, 18:29:58
      0
      Нет никакой
      истории.
  • ///
    09.04.2017, 17:56:29
    0
    Там прост до 60 лет дают. А БГБ постарше будет.
    • БГБ
      09.04.2017, 18:30:59
      0
      Сильно состарили.
      • так
        09.04.2017, 18:48:58
        0
        Никогда в кредит и мы не жили. Не знаешь что завтра будет, а на 15 лет в кабалу?... извините, не для слабонервных это.
  • Я
    09.04.2017, 19:20:57
    1
    Так вот и я же ш о том же. Люди не имеют возможности себе даже одежду то купить, не говорю уже о шубах. Это мы ещё с Вами здесь как-то на плаву держимся. А простой народ выживает к сожалению. Все в кредитах и долгах. Не лучше чем в 90-е.
    • и я
      09.04.2017, 20:03:29
      1
      Голые ходите? или на "бутик" не хватает? Жизни радоваться разучились, только дорогие вещи ненадолго радуют.
      Оглянитесь, счастье -оно не только в кошельке...
  • Затойчи
    09.04.2017, 20:10:02
    -4
    Да хватит вам ныть про "хреново живется" . И про девяностые хорош пестеть . Собак с кошками они ели ...
    И сейчас из-за кредитов собак есть собрались . Ага . Богатырёв вам не даст :-) . Сам съест:-) .
    Нормально живём . Голова есть - всё у тебя будет . Вместо головы кость - хорошо работай . И, в принципе, тоже всё будет . По потребностям . С "костью" вместо головы :-) .
    А с девяностых у меня кастет остался . На память :-) . Хоороший такой . Переносицы на раз ломал .
    • *
      10.04.2017, 8:06:03
      0
      То есть, Затойчи в 90-ых жил грабежом.
  • Хих
    10.04.2017, 5:35:55
    1
    Да людям простым не до бутиков. Разве пенсионерке бутик нужен? Ей бы хоть куртку зимнюю купить. А денег нет.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 