МВД снова будет наказывать шумных соседей

Речь идет о заключении Соглашения между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Республики Коми о передаче органам внутренних дел полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных республиканским законом «Об административной ответственности в Республике Коми».

Как пояснил министр юстиции Дмитрий Наумов, сегодня сотрудник МВД может только побеседовать с нарушителем, например, с шумным соседом, но составить на него административный материал не в его компетенции. С 1 января 2016 года это прерогатива должностных лиц администраций органов местного самоуправления. Но в муниципалитетах не хватает квалифицированных юристов и специалистов, имеющих практический опыт работы по делам об административных правонарушениях, а также отсутствует доступ к информационным базам данных сотрудников ОВД.

«Логично возвратить эти функции в органы внутренних дел. Из большого количества материалов проверок, поступающих из полиции - более 10 тысяч за 2016 год, только в половине случаев составляются административные протоколы должностными лицами органов местного самоуправления. По остальным выносятся определения об отказе в возбуждении дела либо о прекращении дел об административном правонарушении. Получается, что нарушителей чаще предупреждают, чем штрафуют. А многие вообще избегают какого-либо наказания, то есть закон работает недостаточно эффективно», - пояснил Д.Наумов.

Министр отметил, что все участники обсуждения единогласно поддержали концепцию о передаче данных полномочий органам внутренних дел и заключении Соглашения. После его доработки совместно с заинтересованными органами проект документа будет внесен в Правительство Республики Коми. Если подписание Соглашения состоится, появится необходимость внести изменения в региональное законодательство.

*** В Республике Коми по закону «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Коми» нельзя шуметь в будние дни с 22:00 до 07:00, в выходные и нерабочие праздничные дни с 22:00 до 09:00, а также с 13:00 до 15:00. Нарушителям грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей.