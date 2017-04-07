Дорога халатности не прощает

В «РН – Северная нефть», дочернем предприятии НК «Роснефть», проходит акция «Безопасная дорога».

Контроль в области обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения водителями «РН – Северная нефть» и подрядных организаций БДД и корпоративных стандартов в сфере грузовых и пассажирских перевозок осуществляется в рамках Стандарта НК «Роснефть» на постоянной основе.

На предприятии проводится обучение и инструктаж персонала, утверждён график проверок, которые позволяют обеспечивать соблюдение законодательных и корпоративных требований в области ОТ, БДД как своих транспортных средств, так и транспортных средств подрядных организаций, выполняющих работы в рамках договорных отношений.

- Проведение подобных сезонных акций необходимо, - убеждён начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда управления ПБ, ОТ и ОС «РН – Северная нефть» Сергей Митрофанов, – усиленный контроль заставляет людей ещё более ответственно подходить к вопросам БДД, обращать внимание на вещи, которые в повседневной работе иногда упускаются. Отрадно, что водители и их руководители с пониманием относятся к дополнительным проверкам. В конечном счёте, наша общая задача – свести травматизм и аварийность на дорогах, эксплуатируемых «РН – Северная нефть», к нулю. А значит – сохранить жизнь и здоровье людей.

В рамках месячника сотрудниками управления ПБ, ОТ и ОС «РН – Северная нефть» совместно со службами безопасности дорожного движения «Усинского управления технологического транспорта» УФ ООО «РН-Сервис» и подрядных организаций проводятся регулярные рейды. Проверяется весь автотранспорт, задействованный в обеспечении производства «РН – Северная нефть» и, соответственно, курсирующий по внутри-, межпромысловым и муниципальным дорогам.

Комиссия оценивает всё - наличие в машине и исправность бортовых систем мониторинга (тахографов), а также двухсторонних видеорегистраторов, исправность ремней безопасности и их использование водителями, оснащённость ТС средствами пожаротушения, аптечками, знаками аварийной остановки, состояние осветительных приборов, соответствие покрышек сезону, наличие у водителей необходимых разрешительных документов, актуальных удостоверений и допусков, знание и соблюдение работниками правил охраны труда и БДД…

Самое серьёзное внимание уделяется качеству предрейсового и послерейсового осмотра водителя и автомобиля – состояние техсредства и здоровье человека не должны вызывать ни малейших сомнений. Даже лёгкое недомогание шофёра, отправившегося на «зимник» или везущего людей, может обернуться непоправимыми последствиями для всех.

- Профилактический месячник «Безопасная дорога» в «РН – Северная нефть» продлится до 30 апреля, - подытожил Сергей Иванович, - всё это время транспорт, передвигающийся по промысловым дорогам предприятия, а также пассажирские автобусы, доставляющие сотрудников на рабочие места на пункт сдачи нефти на Головных сооружениях и промзону, будут находиться под усиленным контролем. Каждое нарушение фиксируется в акте и влечёт за собой определённые санкции. Но соблюдать правила безопасности люди должны не только из боязни наказания. Жизнь человека – главная ценность, дорога халатности не прощает, и ответственное отношение к вопросам БДД – лучший способ сохранить жизнь и себе, и другим участникам дорожного движения.

Пресс-служба «РН – Северная нефть»