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07.04.2017 18:38
Дорога халатности не прощает
В «РН – Северная нефть», дочернем предприятии НК «Роснефть», проходит акция «Безопасная дорога».
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Контроль в области обеспечения безопасности дорожного движения, соблюдения водителями «РН – Северная нефть» и подрядных организаций БДД и корпоративных стандартов в сфере грузовых и пассажирских перевозок осуществляется в рамках Стандарта НК «Роснефть» на постоянной основе.

На предприятии проводится обучение и инструктаж персонала, утверждён график проверок, которые позволяют обеспечивать соблюдение законодательных и корпоративных требований в области ОТ, БДД как своих транспортных средств, так и транспортных средств подрядных организаций, выполняющих работы в рамках договорных отношений.

- Проведение подобных сезонных акций необходимо, - убеждён начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда управления ПБ, ОТ и ОС «РН – Северная нефть» Сергей Митрофанов, – усиленный контроль заставляет людей ещё более ответственно подходить к вопросам БДД, обращать внимание на вещи, которые в повседневной работе иногда упускаются. Отрадно, что водители и их руководители с пониманием относятся к дополнительным проверкам. В конечном счёте, наша общая задача – свести травматизм и аварийность на дорогах, эксплуатируемых «РН – Северная нефть», к нулю. А значит – сохранить жизнь и здоровье людей.

В рамках месячника сотрудниками управления ПБ, ОТ и ОС «РН – Северная нефть» совместно со службами безопасности дорожного движения «Усинского управления технологического транспорта» УФ ООО «РН-Сервис» и подрядных организаций проводятся регулярные рейды. Проверяется весь автотранспорт, задействованный в обеспечении производства «РН – Северная нефть» и, соответственно, курсирующий по внутри-, межпромысловым и муниципальным дорогам.

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Комиссия оценивает всё - наличие в машине и исправность бортовых систем мониторинга (тахографов), а также двухсторонних видеорегистраторов, исправность ремней безопасности и их использование водителями, оснащённость ТС средствами пожаротушения, аптечками, знаками аварийной остановки, состояние осветительных приборов, соответствие покрышек сезону, наличие у водителей необходимых разрешительных документов, актуальных удостоверений и допусков, знание и соблюдение работниками правил охраны труда и БДД…

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Самое серьёзное внимание уделяется качеству предрейсового и послерейсового осмотра водителя и автомобиля – состояние техсредства и здоровье человека не должны вызывать ни малейших сомнений. Даже лёгкое недомогание шофёра, отправившегося на «зимник» или везущего людей, может обернуться непоправимыми последствиями для всех.

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- Профилактический месячник «Безопасная дорога» в «РН – Северная нефть» продлится до 30 апреля, - подытожил Сергей Иванович, - всё это время транспорт, передвигающийся по промысловым дорогам предприятия, а также пассажирские автобусы, доставляющие сотрудников на рабочие места на пункт сдачи нефти на Головных сооружениях и промзону, будут находиться под усиленным контролем. Каждое нарушение фиксируется в акте и влечёт за собой определённые санкции. Но соблюдать правила безопасности люди должны не только из боязни наказания. Жизнь человека – главная ценность, дорога халатности не прощает, и ответственное отношение к вопросам БДД – лучший способ сохранить жизнь и себе, и другим участникам дорожного движения.

Пресс-служба «РН – Северная нефть»

Комментарии (13)

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  • Враньё
    07.04.2017, 19:35:53
    8
    Враньё
    Просто лапша на уши!!!особенно про транспорты на промыслах! и ремни безопасности!!!))))
  • макс
    07.04.2017, 21:11:43
    5
    пдд
    пусть сами почитают пдд кто имеет право остановки транспортных средств.
  • Водитель
    07.04.2017, 23:11:52
    2
    А кто ещё кроме сотрудника ГИБД имеет право провпрчть мой тахограф. Автомобиль прошёл техосмотр, досвидос умники.
  • Никита
    08.04.2017, 1:34:35
    2
    Бдд
    Всем привет.А кто дал право человеку на фото применять жезл.Куда ГИБДД смотрит????
    • БГБ
      08.04.2017, 7:18:25
      4
      Это не жезл,
      а игрушка из сексшопа.
  • 111
    08.04.2017, 8:42:11
    0
    это внутрипромысловые дороги которые являются собственностью РН, на них службы контроля имеют право и проверять, и останавливать, и жезлы использовать, т.к все это прописано в договорах "Умники"
    • макс
      08.04.2017, 8:54:31
      3
      ты правильно написал в договорах, но не в законах.
    • БГБ
      08.04.2017, 8:57:31
      4
      Почему тогда
      не контролируют режим труда и отдыха? Завоз срывается?
    • водитель
      08.04.2017, 20:28:44
      1
      111 умнику
      Ты попробуй меня остановить, умник. Своим жезло из сексшопа. За качеством дороги следи, чтоб вовремя чистили.
      • да
        09.04.2017, 7:36:27
        4
        Как всегда работа на публику,а внутри шариги,туши свет кино и немцы.
      • 111
        10.04.2017, 8:33:30
        0
        Не только остановлю, но и вставлю тебе кое куда этот жезл из секшопа
  • тесть
    09.04.2017, 7:46:43
    2
    А ещё в бак пытаются засунуть палку (остаток проверить)... Вообще озверели. Осталось мочу с калом сдать прям там же, на дороге..
  • Алексей
    09.04.2017, 13:24:22
    1
    Сев неф Гастербайтеров зашугала до смерти
    БДшники дрючат за лампочку
    А что нет тормозов похрын
    Показуха .
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