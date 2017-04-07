ЛУКОЙЛ-Коми внедряет инновационные установки утилизации отходов

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» готовится ввести в эксплуатацию передовую установку переработки отходов производства на Варандейском месторождении в Ненецком автономном округе.

На объекте будут обезвреживаться нефтешламы, замазученный грунт, нефтесодержащие отходы, образующиеся в процессе периодической чистки оборудования и резервуаров, ремонта трубопроводов, обслуживания других объектов без риска загрязнения окружающей среды.

Сейчас в процессе монтажа на Варандее находится компактная установка отечественного производства УТД-2-200 – она размещается в одном 20-футовом морском контейнере. Ее работа исключает горение отходов, а, следовательно, - выбросы в атмосферу. В основе производственного процесса лежит пиролиз – контролируемое разложение отходов под воздействием высоких температур без доступа кислорода.

В результате переработки получается нефтесодержащая жидкость, которая будет перекачиваться из установки в систему сбора «черного золота» на месторождении, а также пиролизный газ. Последний по замкнутому циклу подается обратно на установку и используется как катализатор горения. Очищенный грунт подходит для отсыпки дорог, промплощадок, рекультивации. Вырабатывающаяся на УТД-2-200 тепловая энергия используется для обогрева помещений.

Данная установка разработана в 2014 году, оборудование получило положительное заключение Государственной экологической экспертизы и превосходит действующие экологические нормативы.

Несмотря на новизну технологии, в России она успешно применяется. Такие установки, в частности, действуют на космодроме «Восточный», в морском торговом порту Усть-Луга, на месторождениях углеводородов в разных регионах. Еще один аналогичный комплект оборудования планируется ввести в эксплуатацию в составе полигона по обезвреживанию и переработке промышленных отходов на Щельяюрском месторождении (Ижемский район Республики Коми).