Комментарии (9)

Его куражило вовсю: он был поэт и мог немало,
Легко вписаться в полосу огней ближайшего квартала,
Он мог переселять миры на теплый плед его жилища,
Но, помня правила игры, тревожился, что не отыщет
Одной единственной , лишь той, что для него слагает песню,
Она могла быть непростой, большому миру неизвестной,
Но только лишь ему нести глоток воды спасти от жажды
И только на его пути вдруг повстречавшейся однажды;
Его куражило вовсю; стихи читал он до рассвета,
До капель пота на носу его, влюблённого поэта,
Он верил, пусть в который раз, что эту ночь откроет словом,
Что ключик подберет сейчас, сорвёт ненужные оковы,
Чтоб возвести на пьедестал её, венец его мечтаний,
Он очень искренне устал от затянувшихся скитаний,
Но был один, в немом лесу, где лето уходило в осень,
Его куражило вовсю среди ему внимавших сосен…
В парике я плыву по реке,
Что-то видится там, вдалеке,
Упаковка чипсонов в руке,
и т.д по тексту с рифмой ...... ке
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови... да, рука судьбы
Меня вела иным путем...
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.
Я ждал. И вот в тени ночной
Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный как стон
Раздался вдруг... и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил...
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек...
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!
Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье... Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик,
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я — и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык...
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз...
Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно — и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..