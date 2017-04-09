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09.04.2017 08:33
В Усинске пройдет конкурс по рыбной ловле "Усинский пингвин-2017"
15 апреля 2017 года на льду реки Уса в районе порта поселка Парма состоятся открытые городские соревнования по рыбной ловле.
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Соревнования открытые. К участию допускаются все рыболовы-любители, независимо от возраста, пола и места проживания. Юноши и девушки до 16 лет допускаются к участию в соревнованиях в присутствии родителей.

Соревнования проводятся в следующих видах зачета:

- Личный зачет мужчины (максимальный суммарный вес улова)

- Личный зачет женщины (максимальный суммарный вес улова)

- Скоростное бурение лунки (минимальный результат)

- Самая крупная рыба (длина).

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по тел. 89121260471 с 10 до 18 часов. Заявки принимаются включительно до 15 апреля.

Начало проведения соревнований 07.00. Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 4 часа.

Ознакомиться с положением и заполнить анкету можно по ссылке.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (16)

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  • Станислав
    09.04.2017, 11:19:10
    7
    Ну всем участникам "Ни хвоста, ни чешуи"!!!
  • странно
    09.04.2017, 12:22:46
    2
    Я не понял, как это - принимать заявки до 15 апреля включительно аж до 18 часов, если само соревнование 15 апреля в 7 утра???
    • Логотип
      09.04.2017, 17:19:33
      0
      Не, ну ты можешь и в 18.00 15 подать я не против)))
      Я думаю все все правильно поняли. Кто не подаст тот будет принят непосредственно на месте, но уже после тех кто зарегистрирован. А так, пустим всех, работник вы Лукойла или НАСА нам совершенно пофигу, на рыбалке все рыбаки равны и удача улыбается всем.
      • помбур
        09.04.2017, 17:26:09
        0
        Лукойловские команды принимаете, Володь?
        • Логотип
          09.04.2017, 17:59:41
          0
          Не будет командного зачета. Я же сказал ошибка. Прочитайте положение, только личка. Командный зачет был прошлый год, когда с Лукойлом проводили, тогда и финансирование было другое и команды были их по дочкам.
          Лукойловцев мы пустим всех и не Лукойловцев тоже. Для нас нет негров и белых. Мы за интернационал!)))
          П.С. Ну и кроме того сотрудники Лукойла, не несут никакой ответственности, за решения принимаемые их руководством.
  • Хорек
    09.04.2017, 12:30:21
    -1
    Странному. Читать умеешь,странный?До 15.А это значит по14 включительно.Думай,голова,прежде чем писать.Хреновый ты,рыбак.
    • Хорьку
      09.04.2017, 12:39:07
      4
      Ты дурак? Русский понимаешь?
      Написано четко - Заявки на участие в соревнованиях принимаются по тел. 89121260471 до 15 апреля включительно с 10 до 18 часов.
      До 15 включительно это значит, что 15 число включено в период приема заявок.
      • Логотип
        09.04.2017, 17:24:43
        0
        Телефон мой личный, поэтому время указано в разумных пределах, ночью звонить не надо. Отдельно 15 число как-то выделять не подумал. Естественно до регистрации до 7 утра можете звонить если есть вопросы.
  • Житель
    09.04.2017, 14:11:39
    4
    Не надо ссориться!
    Это у нас такие горе-писаки! И кто их вообще статьи писать допускает? То в заголовках куча опечаток, то слова в статьях с ошибками! Куда мир катится?!
    • союзник
      09.04.2017, 14:13:52
      1
      зато понятно, что люди обычные трудятся, что объем работы большой! Описки, опечатки, запинки и оговорки в сми - это нормально!))) так веселее)))
      • вопрос
        09.04.2017, 15:07:41
        -2
        Ты дурак?
  • вопрос
    09.04.2017, 14:11:54
    0
    А говорят, что лукойловцы там рыбку ловят? Или не там? Или не ловят?
    • Мамук
      09.04.2017, 14:58:01
      2
      Лукойловцы прикормили, ловиться будет на следующие выходные )))
  • Логотип
    09.04.2017, 17:29:20
    1
    Прочитал новость внимательно, тут накладка. Командного зачета не будет. Только личное первенство среди мужчин и женщин. Так что звЫняйте за кривое объявление.
    • Vel
      09.04.2017, 17:50:24
      0
      Рыбалка
      Володь! Ни хвоста, ни чешуи!
      • Логотип
        09.04.2017, 18:02:03
        2
        Спасибо! Желающих приглашаем на уху к 12.00. Вход без билетов и пропусков.
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