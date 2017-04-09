В Усинске пройдет конкурс по рыбной ловле "Усинский пингвин-2017"

15 апреля 2017 года на льду реки Уса в районе порта поселка Парма состоятся открытые городские соревнования по рыбной ловле.

Соревнования открытые. К участию допускаются все рыболовы-любители, независимо от возраста, пола и места проживания. Юноши и девушки до 16 лет допускаются к участию в соревнованиях в присутствии родителей.

Соревнования проводятся в следующих видах зачета:

- Личный зачет мужчины (максимальный суммарный вес улова)

- Личный зачет женщины (максимальный суммарный вес улова)

- Скоростное бурение лунки (минимальный результат)

- Самая крупная рыба (длина).

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по тел. 89121260471 с 10 до 18 часов. Заявки принимаются включительно до 15 апреля.

Начало проведения соревнований 07.00. Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 4 часа.

Ознакомиться с положением и заполнить анкету можно по ссылке.

(с) Усинск.Онлайн