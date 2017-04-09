В Усинске пройдет конкурс по рыбной ловле "Усинский пингвин-2017"

Соревнования открытые. К участию допускаются все рыболовы-любители, независимо от возраста, пола и места проживания. Юноши и девушки до 16 лет допускаются к участию в соревнованиях в присутствии родителей.
Соревнования проводятся в следующих видах зачета:
- Личный зачет мужчины (максимальный суммарный вес улова)
- Личный зачет женщины (максимальный суммарный вес улова)
- Скоростное бурение лунки (минимальный результат)
- Самая крупная рыба (длина).
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по тел. 89121260471 с 10 до 18 часов. Заявки принимаются включительно до 15 апреля.
Начало проведения соревнований 07.00. Соревнования проводятся в один тур продолжительностью 4 часа.
Ознакомиться с положением и заполнить анкету можно по ссылке.
(с) Усинск.Онлайн
Я думаю все все правильно поняли. Кто не подаст тот будет принят непосредственно на месте, но уже после тех кто зарегистрирован. А так, пустим всех, работник вы Лукойла или НАСА нам совершенно пофигу, на рыбалке все рыбаки равны и удача улыбается всем.
Лукойловцев мы пустим всех и не Лукойловцев тоже. Для нас нет негров и белых. Мы за интернационал!)))
П.С. Ну и кроме того сотрудники Лукойла, не несут никакой ответственности, за решения принимаемые их руководством.
Написано четко - Заявки на участие в соревнованиях принимаются по тел. 89121260471 до 15 апреля включительно с 10 до 18 часов.
До 15 включительно это значит, что 15 число включено в период приема заявок.