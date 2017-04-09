На севере Коми объявлено штормовое предупреждение

В ближайший час и с сохранением до 20:00 на крайнем северо-востоке Коми ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра порывами до 18-23 метров в секунду, метель. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по республике, ссылаясь на прогноз Коми ЦГМС.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

Закрыть окна в домах и квартирах.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.

Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101". В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.