На севере Коми объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:
Закрыть окна в домах и квартирах.
Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.
Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.
Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.
Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101". В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.
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