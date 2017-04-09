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09.04.2017 11:13
На севере Коми объявлено штормовое предупреждение
В ближайший час и с сохранением до 20:00 на крайнем северо-востоке Коми ожидается усиление восточного, юго-восточного ветра порывами до 18-23 метров в секунду, метель. Об этом сообщило Главное управление МЧС России по республике, ссылаясь на прогноз Коми ЦГМС.
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Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

Закрыть окна в домах и квартирах.

Ограничить время нахождения на улице, убрать транспортные средства из-под больших деревьев и рекламных щитов.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Быть внимательными при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного транспорта.

Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Не оставлять автомобили на проезжей части для беспрепятственного проезда снегоуборочной техники и проезда транспорта экстренных служб.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "010" или "101". В Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

Комментарии (13)

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  • */*
    09.04.2017, 11:26:33
    14
    Когда снег чистить будут?. Сегодня по улице идти невозможно. По прогнозу весь апрель будет снежный и таяния не предвидится Что теперь утонуть в снегу?
    • Угу
      09.04.2017, 12:04:44
      2
      Не ожидали таких снегопадов, думали само растает, а тут на тебе весна как не весна)))
  • Меня зовут
    09.04.2017, 12:10:24
    13
    А чего местное МЧС рассылку не делает по sms, через соцсети, через СМИ? Кроме этого сайта о предупреждении как ещё можно узнать? Или местное МЧС о существовании интернета и современных средств коммуникации не знает? МЧС Коми как обычно в коме
    • Коми МЧС
      09.04.2017, 12:49:26
      7
      Мы втихаря на своем сайте с самом укромном месте размещаем предупреждение что бы не дай бог ни кто не увидел.
      • .
        09.04.2017, 13:07:37
        5
        Когда выборы,машины ездят с громкоговорителями,а тут штормовое предупреждение, и молчок. А на улице столько людей с детками и колясками.
        • Да уж
          09.04.2017, 13:25:09
          -4
          А чем ДЕТКИ лучше обычных людей?)))
          • нет уж
            09.04.2017, 13:35:14
            3
            Беззащитнее, но такие же обычные люди.
    • Дима
      09.04.2017, 14:00:02
      5
      Потому что выходной в МЧС!
      • Саша
        09.04.2017, 14:44:52
        4
        В точку! Завтра, в понедельник, повсеместно выйдет объвление, когда шторм уже прекратится))
    • Артем
      09.04.2017, 16:02:27
      4
      На самом деле. Почему так плохо организована система оповещения. По эквусу тоже ничего не сказали. Пошли с детьми в лес, а там как задуло и деревья заскрипели. Неужели нельзя делать рассылку?
      • Хомяк
        09.04.2017, 16:17:41
        1
        Это Коми детка
  • Усинск
    09.04.2017, 13:45:10
    2
    То- то у меня башка болит,оказывается погода вредит
  • метель
    09.04.2017, 14:28:44
    -1
    я скоро прилечу, ждите меня...ухахахахахаха (злостный смех)
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