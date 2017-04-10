"Первый канал" накажут из-за обращения усинского депутата

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ответила на обращение граждан, среди которых и депутат Совета Усинска Павел Тарасов.
В ответе Роскомнадзора говорится следующее:
"В связи с Вашим обращением в отношении выпусков программы "Пусть говорят", вышедших в эфир телеканала "Первый канал" 31.01.2017, 20.02.2017, 21.02.2017, 06.03.2017, 07.03.2017 в 20.00 по московскому времени соответственно, Роскомнадзор в рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания в отношении редакции телеканала "Первый канал" будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации".
- Не так давно по "Первому каналу" вышло несколько серий об изнасилованной несовершеннолетней. При этом в передачах напрямую указываются имена, фамилии несовершеннолетних, их родителей, а также пропагандируется потребление алкоголя, - говорит Павел Тарасов. - Да и вообще - темы передачи довольно сомнительные, на мой взгляд. Хотелось бы, чтобы авторы передачи пересмотрели направление программы и рассказывали бы лучше о достойных людях нашей страны или о том, как защитить свои права (например, в сфере ЖКХ).
(с) Усинск.Онлайн
Дядя вы дурак? с) Советское кино
В 21.00 для вас идут новости,там всё хорошо, там (в параллельном мире всё зашибись, одни по беды и достижения).
А такими передачами формируют общественное мнение о том, что такое хорошо и что такое плохо. В данном случае про момент: "Ну всё девочки, попили, поели, пора и честь терять". Для тех кто не соображает, зачем ей ехать со взрослыми мужиками на дачу приводят живой пример последствий.
Тарасов, слишком много пиара, слишком мало толку от вас. Вы не лучше Шурыгиной "Обратите на меня внимание, я готов это сделать любым способом!"
http://usinsk.online/news/22020/
http://usinsk.online/news/21996/
Это по тарифам.
Интернет даёт слово каждой кухарке, а та считает своё мнение очень важным. Какое отношение квартплата имеет к пиару?
Поплыл в той же волне желания хайпануть на Шурыгиной.
Это, я так думаю, была какая-то общая петиция в интернете, которую и Тарасов подписал. А УО выдает это как конкретное обращение конкретного Тарасова? С маленькой лжи начинается большой обман )))
- Этим обращением я поддерживаю акцию, запущенную блоггером Дмитрием Ивановым, - поясняет Павел Тарасов. - Если вы тоже хотите обратиться в Роскомнадзор - посылайте обращение - ссылка на него - вот на этот сайт.
У Павла впереди еще много чудесных открытий :)