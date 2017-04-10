"Первый канал" накажут из-за обращения усинского депутата

Напомним, обращение касалось выпусков передачи "Пусть говорят" о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ответила на обращение граждан, среди которых и депутат Совета Усинска Павел Тарасов.

В ответе Роскомнадзора говорится следующее:

"В связи с Вашим обращением в отношении выпусков программы "Пусть говорят", вышедших в эфир телеканала "Первый канал" 31.01.2017, 20.02.2017, 21.02.2017, 06.03.2017, 07.03.2017 в 20.00 по московскому времени соответственно, Роскомнадзор в рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания в отношении редакции телеканала "Первый канал" будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации".

- Не так давно по "Первому каналу" вышло несколько серий об изнасилованной несовершеннолетней. При этом в передачах напрямую указываются имена, фамилии несовершеннолетних, их родителей, а также пропагандируется потребление алкоголя, - говорит Павел Тарасов. - Да и вообще - темы передачи довольно сомнительные, на мой взгляд. Хотелось бы, чтобы авторы передачи пересмотрели направление программы и рассказывали бы лучше о достойных людях нашей страны или о том, как защитить свои права (например, в сфере ЖКХ).

(с) Усинск.Онлайн