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10.04.2017 07:43
"Первый канал" накажут из-за обращения усинского депутата
Напомним, обращение касалось выпусков передачи "Пусть говорят" о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций ответила на обращение граждан, среди которых и депутат Совета Усинска Павел Тарасов.

В ответе Роскомнадзора говорится следующее:

"В связи с Вашим обращением в отношении выпусков программы "Пусть говорят", вышедших в эфир телеканала "Первый канал" 31.01.2017, 20.02.2017, 21.02.2017, 06.03.2017, 07.03.2017 в 20.00 по московскому времени соответственно, Роскомнадзор в рамках полномочий по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций, телевизионного вещания и радиовещания в отношении редакции телеканала "Первый канал" будут приняты меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации".

- Не так давно по "Первому каналу" вышло несколько серий об изнасилованной несовершеннолетней. При этом в передачах напрямую указываются имена, фамилии несовершеннолетних, их родителей, а также пропагандируется потребление алкоголя, - говорит Павел Тарасов. - Да и вообще - темы передачи довольно сомнительные, на мой взгляд. Хотелось бы, чтобы авторы передачи пересмотрели направление программы и рассказывали бы лучше о достойных людях нашей страны или о том, как защитить свои права (например, в сфере ЖКХ).

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (26)

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  • молодец Пауль
    10.04.2017, 7:59:56
    22
    А теперь отправь Малахову сюжет о нашем запущенном городе. О снеге, о собаках, о разметках и заборах, о,'новых' домах и отчётах КСП. Тогда депутатский долг будет погашаться.
    • осмнг
      10.04.2017, 8:34:47
      -4
      Вы ещё других городов не видели. Нищих до такой степени, что люди смирились с этой безысходностью. Это мы тут ещё что-то возбухаем по привычке, а там уже давно приплыли (кроме Москвы, конечно).
  • Станислав
    10.04.2017, 8:10:23
    16
    Депутат делом займись в городе бардак............
  • Правда
    10.04.2017, 8:11:07
    13
    Хотелось бы, чтобы авторы передачи пересмотрели направление программы и рассказывали бы лучше о достойных людях нашей страны или о том, как защитить свои права (например, в сфере ЖКХ).
    Дядя вы дурак? с) Советское кино
    В 21.00 для вас идут новости,там всё хорошо, там (в параллельном мире всё зашибись, одни по беды и достижения).
    А такими передачами формируют общественное мнение о том, что такое хорошо и что такое плохо. В данном случае про момент: "Ну всё девочки, попили, поели, пора и честь терять". Для тех кто не соображает, зачем ей ехать со взрослыми мужиками на дачу приводят живой пример последствий.
    Тарасов, слишком много пиара, слишком мало толку от вас. Вы не лучше Шурыгиной "Обратите на меня внимание, я готов это сделать любым способом!"
    • Лол
      10.04.2017, 9:10:28
      0
      Здесь приводят пример того, как отдаваясь парню можно попробовать выманить с него денег, потом посадить, а потом стать звездой)))) Вот и вся мораль этой передачи. И так в каждом выпуске. Они культивируют только отрицательные стороны людей.
  • Артем
    10.04.2017, 8:28:10
    -6
    Что вы напали на человека-депутата?! Он ведь не в комиссии по ЖКХ, которая и занимается собаками, снегом и УК. Он в комисси по бюджету и управлению имуществом вот как раз благодаря ему и дом быта не ушел в частные руки и по муниципальным объектам бывшей поликлинике , ЦЖРИС, и молочной кухне какая-то информация озвучивается. Конечно сразу все не поменяется и этих муниципальных объектов в каждом доме есть в виде разных бытовок, но уже что то делается.
    • РФ
      10.04.2017, 8:46:40
      5
      Комиссия по бюджету и управлению имуществом занимается просмотром телепередач и их обсуждением?
  • Итд
    10.04.2017, 8:30:26
    4
    Молодец, всё правильно сделал. Это "Пусть говорят" надо закрывать вместе с первым каналом. Зачем они нужны, ещё и за наши деньги? Про митинги 26 марта - молчание, про забастовки дальнобоев - молчание, хотя на юге их там вон разгоняет омон уже. Для чего такие сми нужны? И эта передача - из той же серии. "Да какой Димон? Вы посмотрите, что с девочкой делается". "В деревне Верхнепопино 13-летний мальчик изнасиловал 12-летнюю соседку. Его ли ребёнок? Смотрите после рекламы". По-настоящему важного здесь не расскажут, а только истории из жизни одноклеточных.
    • ***
      10.04.2017, 9:08:22
      0
      Да-да, теперь пусть Домом-2 займётся. Опыт теперь имеется.
      • скр скр скр
        10.04.2017, 9:11:34
        0
        Дом-2 уже показывают после полуночи, тут сделали всё правильно.
  • la perdon
    10.04.2017, 8:39:27
    0
    Каждый понедельник можно показывать очередные выпуски про Шурыгину
  • Тарасову
    10.04.2017, 8:47:48
    9
    А теперь открытое письмо Хахалкину. Почему не чистят дороги, почему не заключён контракт, почему в городе, который кормит всю РК нет СВОЕГО хлеба, почему тарифы растут и их НИКТО не оспаривает, почему муниципальное имущество стоит и не приносит денег.... и тп. Открытое письмо на ОУ и пусть Усинцы его дополняют своими претензиями и 22 апр Хахалкин отчитываясь официально даёт ответ
    • ответ
      10.04.2017, 8:51:24
      0
      Вы наивный :)
    • упс
      10.04.2017, 9:08:07
      0
      Ты не поверишь
      http://usinsk.online/news/22020/
      http://usinsk.online/news/21996/
      Это по тарифам.
    • Вопрос
      10.04.2017, 9:09:33
      1
      А где 22 отчитывается? Мне в первую очередь интересно почему мои налоги с зарплаты тратятся на пиар и диспетчерскую для ЖКХ когда я итак исправно плачу квартплату.
      • Ддт
        10.04.2017, 9:14:07
        0
        Какая же каша в твоей голове...
        Интернет даёт слово каждой кухарке, а та считает своё мнение очень важным. Какое отношение квартплата имеет к пиару?
  • Семен
    10.04.2017, 8:50:48
    2
    Тарасов - борец за мораль и нравственность? Бу-га-га!
    Поплыл в той же волне желания хайпануть на Шурыгиной.
  • не понял
    10.04.2017, 8:53:50
    4
    А что значит "обращение граждан, среди которых и..."?
    Это, я так думаю, была какая-то общая петиция в интернете, которую и Тарасов подписал. А УО выдает это как конкретное обращение конкретного Тарасова? С маленькой лжи начинается большой обман )))
    • Совершенно верно!
      10.04.2017, 9:07:03
      0
      Среди многих, подписавших обращение, был и наш Павлик. Всего лишь! Ай,моська, знать она сильна...
    • 0_о
      10.04.2017, 9:16:37
      0
      А всего-то друже, ятобы не задавать глупых вопросов, надо было прочитать предыдущую статью, когда только подавалось заявление http://usinsk.online/news/24252/
      - Этим обращением я поддерживаю акцию, запущенную блоггером Дмитрием Ивановым, - поясняет Павел Тарасов. - Если вы тоже хотите обратиться в Роскомнадзор - посылайте обращение - ссылка на него - вот на этот сайт.
  • Миха
    10.04.2017, 8:56:37
    4
    Если б каждый своим делом занимался может и порядок был.
  • ахаха
    10.04.2017, 9:01:33
    4
    В "Пусть говорят" не рассказывают о достойных людях и проблемах ЖКХ? Ну надо же! Кто бы мог подумать!
    У Павла впереди еще много чудесных открытий :)
    • ххх
      10.04.2017, 9:18:31
      0
      Да, о достойный рассказывают)) О советских актёрах и певичках, которые рассказывают о своих молодых гламурных похаждениях)) Это достойные люди? Учёные - вот достойные люди. Врачи - вот достойные. Шахтёры - вот достойные. Видели? И я нет.
      • ...
        10.04.2017, 9:21:56
        0
        Формат передачи - сплетни, а не рассказы о героях. Малахов именно за них деньги получает.
        • ххх
          10.04.2017, 9:28:09
          0
          Да, наши бюджетные деньги) За сплетни, причём 5 раз пережёванные. Понятно, что политика именно на это и настроена, на отупление народа и - что самое смешное - этот же народ защищает предмет своего отупения) "Идеальное преступление".
  • Алена
    10.04.2017, 9:15:48
    0
    Капец у нас депутаты... :(((
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