С автомобилей усинцев воруют номерные знаки

Полиция разыскивает похитителей.

В полицию Усинска обратился автовладелец. С его личного автомобиля, неизвестные украли регистрационные знаки.

При просмотре камер видеонаблюдения видно, что несколько молодых людей стоят возле дома №6/1 по улице 60 лет Октября и сразу после того, как на стоянку подъехал автомобиль и хозяин зашел в подъезд, они скрутили номера и скрылись в неизвестном направлении.

О мотивах поступка ничего не известно. Номер - К844УХ11RUS. Если вам что-то известно о этом правонарушении - обратитесь в полицию - 02 или 5-44-58.

(с) Усинск.Онлайн