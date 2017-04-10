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10.04.2017 08:29
С автомобилей усинцев воруют номерные знаки
Полиция разыскивает похитителей.
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В полицию Усинска обратился автовладелец. С его личного автомобиля, неизвестные украли регистрационные знаки.

При просмотре камер видеонаблюдения видно, что несколько молодых людей стоят возле дома №6/1 по улице 60 лет Октября и сразу после того, как на стоянку подъехал автомобиль и хозяин зашел в подъезд, они скрутили номера и скрылись в неизвестном направлении.

О мотивах поступка ничего не известно. Номер - К844УХ11RUS. Если вам что-то известно о этом правонарушении - обратитесь в полицию - 02 или 5-44-58.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (1)

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  • Северянин
    10.04.2017, 8:52:01
    0
    Номера
    Жди в скором будущем неприятностей под этими номерами, и думаю не только в нашем регионе. А может быть какая-то месть
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