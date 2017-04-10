<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

10.04.2017 09:36
Мать усинской третьеклассницы, пострадавшей от осколка разбитой бутылки, не согласна с выводами проверки МВД
Мать третьеклассницы из Усинска, пострадавшей от осколка разбитой бутылки шампанского, не согласна с выводами полицейской проверки, не подтвердившей причинение вреда здоровью девочки. "Комиинформу" Анна Азаренко пояснила, почему не намерена опровергать свои слова, данные в СМИ.
ptopir.jpg

Напомним, под Усинском 29 марта произошел инцидент, в котором пострадал ребенок. После школы в ожидании автобуса до дома дети играли в снежки. Неожиданно одноклассник девочки достал из рядом стоящего мусорного контейнера разбитую бутылку шампанского и кинул ей в лицо. Об этом А.Азаренко рассказала через день после случившегося.

Девочку доставили в медучреждение, где наложили несколько швов. Сама Анна Азаренко говорила о семи швах, в больнице называют меньшее количество, однако о том, что швов было несколько, свидетельствуют медицинские документы, предоставленные женщиной и публикуются с ее согласия, как и фото пострадавшей девочки.

jaIzm3XXeDE.jpg

Мальчик извинился перед пострадавшей, а в школе оперативно собрали документы и перевели ребенка в коррекционное учебное учреждение.

На прошлой неделе МВД по Коми распространило официальный пресс-релиз. "Комиинформ" публикует его текст полностью:

"В Усинске в ходе полицейской проверки факт причинения вреда здоровью третьекласснице не подтвердился.

Сотрудниками ОМВД России по городу Усинску проведена проверка по факту причинения вреда здоровью третьекласснице. Как писали СМИ, 11-летний мальчик бросил в одноклассницу разбитую бутылку из-под шампанского, которую достал из мусорного контейнера. В результате девочка получила травмы, после чего ей на лицо были наложены семь швов.

В ходе проверки данного факта сотрудники ОПДН выяснили, что мать девочки отказывается писать заявление в полицию, так как все произошло случайно. Установлено, что мальчик достал из мусорного контейнера бутылку и бросил ее в сторону остановочного комплекса. Один из осколков разбившейся бутылки попал в девочку, поранив ей губу. При этом ребенку был наложен только один шов.

Мама пострадавшей девочки, не разобравшись в обстоятельствах дела до конца, придала инциденту широкую огласку, тем самым поставив под подозрение невинных людей.

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".

eoOJm1I3i-o.jpg

Женщина подтвердила, что отказалась писать заявление в полицию и пояснила почему. По словам А.Азаренко, она и не собиралась привлекать мальчика к ответственности через полицию, ее целью было оградить его от других детей. Однако это не значит, что девочке не причинен вред здоровью и мальчик не виноват.

"После публикации в учебное заведение стали поступать звонки с ОПДН, министерства образования, полиции. Самим правоохранителям нужно было заявление, потому что инцидент был. Директор школы спрашивала, почему я не решила все через нее. Она просто не хотела, чтоб это все вышло за пределы учреждения, - поделилась А.Азаренко. - Меня просили написать опровержение той статье, но я этого делать не стала, поскольку не согласна, что вред здоровью дочери нанесен не был".

"От заявления отказалась: ребенка перевели в другую школу (коррекционную - прим), он извинился. Этого достаточно", - заключила А.Азаренко.

(с) Комиинформ

Комментарии (13)

Добавить комментарий
  • 112233
    10.04.2017, 10:48:34
    11
    Вот так и работают наши доблестные полицейские, прям по фото видно, что вреда никакого не было. Интересно, какие следственные мероприятия они проводили, что сделали вывод об отсутствии вреда здоровью? Они также отсутствие коррупции в рядах депутатов расследуют.
  • )))))
    10.04.2017, 10:54:03
    10
    Я бы за своего ребёнка в пыль всех стерла виновных .Маме-не здаваться,а девочке выздоровления скорейшего...
  • Я
    10.04.2017, 11:02:36
    7
    А что по факту уже не заводят дела?
  • вова
    10.04.2017, 11:10:32
    6
    травма
    Интересно если бы их ребёнка так травмировали, чтобы они сделали? Вот гады только бы отписаться.
  • Бим
    10.04.2017, 11:22:44
    13
    Эти шрамы у девочки на всю жизнь. А недавно была новость как полицаю синяк поставили, так там чуть ли не тяжкие телесные и вред здоровью припаяли. Полицаи во всей красе.
    • Угу
      10.04.2017, 19:56:28
      0
      Если бы полицаю такое сделал, допустим взрослый мужик, то у полицая и сотряс бы был и в больничку бы улёгся, как самый больной в мире чел, ну а мужику тому дали бы лет 5.
  • Анна
    10.04.2017, 11:40:16
    2
    А почему мама заявление не написала? Если мальчик в 3-ем классе может делать такие поступки, то что будет через несколько лет? У ребенка по фото 4 шва и шрам на всю жизнь на лице, а мать даже заявления не написала. "Извините" - это достаточно - я в шоке!
  • Мама девочки
    10.04.2017, 12:04:02
    1
    Заявление не было написано,потому как мальчика перевели. Шрамы дай Бог разсосуться,идем на поправку уже. Бог им судья. Главное,чтоб ребенка никто больше не трогал.
  • ужасно
    10.04.2017, 12:19:30
    5
    ужасно, что можно на улице любого ребёнка ВОТ так???
    И ничего????
  • просто я
    10.04.2017, 13:10:23
    1
    А Усинск Онлайн как сами то вы прокомментируете то, что с подачи полиции и не проверив информацию у матери выдали ту лживую инфу?
    • Понка
      10.04.2017, 13:35:09
      -1
      В каком месте она лживая?
      • понке
        10.04.2017, 20:16:26
        1
        Когда писали что ивреда не причинено и шов один?
  • да
    10.04.2017, 13:21:25
    0
    И мальчик тут очень странный ,это как вот достать бутылку и кинуть в лицо девочки , мама в неодекквате.
Последние комментарии
Последние объявления
   
 