Мать усинской третьеклассницы, пострадавшей от осколка разбитой бутылки, не согласна с выводами проверки МВД

Мать третьеклассницы из Усинска, пострадавшей от осколка разбитой бутылки шампанского, не согласна с выводами полицейской проверки, не подтвердившей причинение вреда здоровью девочки. "Комиинформу" Анна Азаренко пояснила, почему не намерена опровергать свои слова, данные в СМИ.

Напомним, под Усинском 29 марта произошел инцидент, в котором пострадал ребенок. После школы в ожидании автобуса до дома дети играли в снежки. Неожиданно одноклассник девочки достал из рядом стоящего мусорного контейнера разбитую бутылку шампанского и кинул ей в лицо. Об этом А.Азаренко рассказала через день после случившегося.

Девочку доставили в медучреждение, где наложили несколько швов. Сама Анна Азаренко говорила о семи швах, в больнице называют меньшее количество, однако о том, что швов было несколько, свидетельствуют медицинские документы, предоставленные женщиной и публикуются с ее согласия, как и фото пострадавшей девочки.

Мальчик извинился перед пострадавшей, а в школе оперативно собрали документы и перевели ребенка в коррекционное учебное учреждение.

На прошлой неделе МВД по Коми распространило официальный пресс-релиз. "Комиинформ" публикует его текст полностью:

"В Усинске в ходе полицейской проверки факт причинения вреда здоровью третьекласснице не подтвердился.

Сотрудниками ОМВД России по городу Усинску проведена проверка по факту причинения вреда здоровью третьекласснице. Как писали СМИ, 11-летний мальчик бросил в одноклассницу разбитую бутылку из-под шампанского, которую достал из мусорного контейнера. В результате девочка получила травмы, после чего ей на лицо были наложены семь швов.

В ходе проверки данного факта сотрудники ОПДН выяснили, что мать девочки отказывается писать заявление в полицию, так как все произошло случайно. Установлено, что мальчик достал из мусорного контейнера бутылку и бросил ее в сторону остановочного комплекса. Один из осколков разбившейся бутылки попал в девочку, поранив ей губу. При этом ребенку был наложен только один шов.

Мама пострадавшей девочки, не разобравшись в обстоятельствах дела до конца, придала инциденту широкую огласку, тем самым поставив под подозрение невинных людей.

Вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела".

Женщина подтвердила, что отказалась писать заявление в полицию и пояснила почему. По словам А.Азаренко, она и не собиралась привлекать мальчика к ответственности через полицию, ее целью было оградить его от других детей. Однако это не значит, что девочке не причинен вред здоровью и мальчик не виноват.

"После публикации в учебное заведение стали поступать звонки с ОПДН, министерства образования, полиции. Самим правоохранителям нужно было заявление, потому что инцидент был. Директор школы спрашивала, почему я не решила все через нее. Она просто не хотела, чтоб это все вышло за пределы учреждения, - поделилась А.Азаренко. - Меня просили написать опровержение той статье, но я этого делать не стала, поскольку не согласна, что вред здоровью дочери нанесен не был".

"От заявления отказалась: ребенка перевели в другую школу (коррекционную - прим), он извинился. Этого достаточно", - заключила А.Азаренко.

(с) Комиинформ