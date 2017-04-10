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10.04.2017 12:29
В ЛУКОЙЛ-Коми прошел праздник рыбака
Десятков страстных поклонников рыбалки собрали ежегодные соревнования ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по подледному лову.
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В турнире, состоявшемся возле причала в поселка Парма, что под Усинском, приняли участие работники сразу нескольких предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми.

Первого ерша выловили спустя считанные минуты. Рыбацкое счастье улыбнулось оператору по добыче нефти и газа из Нефтешахтного управления «Яреганефть» Александру Ладыгину.

– Просто повезло, – скромно замечает Александр, получивший ценный приз в номинации «Первая пойманная рыба».

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Состязания проходили в праздничной атмосфере. Кого-то радовало просто общение с природой, теплое весеннее солнце и свежий воздух. А кого-то – процесс непосредственно рыбалки. Приятно ощущать натяжение лески, когда на крючке оказался сиг в 30 с лишним сантиметров. Такой трофей добыл Сергей Панькив из ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис» - победитель в номинации «Самая крупная рыба».

Обладателем приза в престижной номинации «Самый большой улов» в этом году стал работник территориального производственного предприятия «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Руслан Баксанов, выудивший в общей сложности 300 граммов рыбы.

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– Главный секрет успешной рыбалки – уважительное отношение к реке. Каждый раз, приходя на берег, я здороваюсь с ней, а перед уходом прощаюсь и благодарю вне зависимости от результата, – говорит победитель.

Среди заядлых рыбаков были пять представительниц прекрасной половины человечества. Не остались за бортом соревнований и начинающие рыбаки. Из их числа самым удачливым оказался 12-летний Кирилл – сын Юлии Матвеевой из Управления производственно-технической комплектации «ЛУКОЙЛ-Коми».

– Мы постарались сделать соревнования интересными для каждого участника вне зависимости от размера улова. Поэтому подготовили призы в самых разных номинациях, чтобы и опытные рыболовы, и новички могли их получить. И все же главное в наших соревнованиях – возможность пообщаться друг с другом в неформальной атмосфере, отдохнуть от городской суеты, – отметил главный организатор мероприятия, председатель объединенной профсоюзной организации ЛУКОЙЛ-Коми Андрей Еремеев.

Три часа рыбалки пролетели незаметно. Но праздник на этом не закончился. Соревновательная программа продолжилась традиционными конкурсами – бурением лунок на скорость и метанием валенка. В финале праздника участники собрались за общим столом.

Комментарии (8)

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  • 123
    10.04.2017, 13:07:29
    -5
    Единоличники! Могли бы и весь город пригласить
    • 456
      10.04.2017, 14:28:32
      6
      для "весь город" на этой неделе конкурс так то....
  • ***
    10.04.2017, 16:31:21
    1
    Я считаю,что программа А.Малахова о подростках очень нужная,подростков растлевают в открытую...молчать об этом ,тем более замалчивать не допустимо.А вот девочкам нужно прививать с детства не только на словах ...но и на деле ,что их защитят. П.Тарасов .к сожалению.выступил вольно или невольно,как раз за то ,чтобы все замалчивалось.За то .что бы издевательства над малолетками вошли в норму...за то ,что у нас и так многие мальчики , а далее выросшие мужчины не способные отвечать за свои поступки. Превращают девочек ,девушек.женщин в предмет удовлетворения собственной похоти..."Залетела"..виновата...нужно "загнобить"...уничтожить...главное -тихо выполнить.
    • для ***
      10.04.2017, 19:51:45
      1
      Не звездите.)))
  • просто
    10.04.2017, 17:08:26
    1
    Звездочки до чего вы на внимательны
    Ну не в тему...
  • GP
    10.04.2017, 17:19:58
    2
    Лучше бы отчистили водоёмы что сами и загрязнили.
  • саша
    10.04.2017, 19:44:36
    2
    у нас в кцднг-1 не знали что будут соревнования,а вы город пригласить. наверно выйду из профсоюза.ждал всю зиму этих соревнований и так кинули.
    • ...
      10.04.2017, 20:40:07
      0
      Так идите на городские
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