Собаки: несостоявшийся аукцион и 50 обращений в прокуратуру

На объявленный 27 марта конкурс до 4 апреля никто не подал заявку. В пятницу конкурс признан несостоявщимся.
Документы, опубликованные на электронной площадке подтверждают этот факт. Отсюда становится, понятным, что в ближайшее время вновь собаки смогут спокойно разгуливать по городу.
Между тем, ОВД сообщает о том, что за минувшую неделю к ним поступило около 50 заявлений, касающихся безнадзорных диких животных в Усинске. По каждому факту в городскую мэрию будет направлено соответствующее уведомление. Однако полицейские подчеркивают, что реального механизма по борьбе с проблемой на сегодня нет. Администрация с точки зрения закона делает всё возможное - объявляет конкурс в рамках того финансирования, которое предоставлено республиканским бюджетом. На конкурс же за такую сумму никто не выходит.
Александр Богатырёв, зоозащитник, так прокомментировал сложившуюся ситуацию (орфография сохранена):
"Данная документация - точная копия - того что было в феврале. Не смотря на то что нас возмутило множество ошибок (о которых мы писали) их никто не спешит исправлять. В этой документации все так же никто не изменил смету (точнее сметы там вообще нет а какая то непонятная таблица расценок), в конце документации все также непонятный пустой лист с надписью "техническое задание" не говоря уже про кинолога и прочую чушь которой она заполнена".
(с) Усинск.Онлайн
нет человека который бы занимался этой проблемой ...
даю 100500% если сегодня Путин или Медведев сказали что бы завтра не было безнадзорных собак в городе - выполнили бы к вечеру ... и законы бы нашлись ...
хотя по моему одной Конституции достаточно ....
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В трех районах Воронежа отстреляют бездомных собак из-за карантина по бешенству
28 Февраля, 20:40, Воронеж
Бездомных собак уничтожат в трех районах Воронежа из-за карантина по бешенству. Животных усыпят гуманным способом, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» руководитель городского управления экологии Наталья Ветер во вторник, 28 февраля. Дворняг отстреляют из ветеринарного ружья шприцами со специальным препаратом.
Отстрелы собак пройдут в Советском, Железнодорожном и Левобережном районах. Работы запланированы на март-апрель 2017 года. Трупы животных уничтожат на спецутильзаводе в Хохольском районе. По словам Натальи Ветер, отстрелы животных из-за бешенства проходят ежегодно.
– В Воронеже фиксируют единичные случаи бешенства. Они редки, но опасны. Поэтому нормативные акты требуют уничтожения всех безнадзорных животных в районе очага бешенства, – объяснила Наталья Ветер.
https://riavrn.ru/news/v-trekh-rayonakh-voronezha-otstrelyayut-bezdomnykh-sobak-iz-za-karantina-po-beshenstvu/
signal.rkomi.ru
"Администрация с точки зрения закона делает всё возможное - объявляет конкурс в рамках того финансирования, которое предоставлено РЕСПУБЛИКАНСКИМ бюджетом".
Нужно пробовать всё методы
Почитайте что сыктывкарцы про сектантов-зоозащитничков и их бродячих собак думают .
Комменты завораживают :-)
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"В Коми служба отлова собак уничтожала животных, игнорируя финансирование передержки "
http://pg11.ru/news/48247
А пока, для администрации, тендер на счёт денег нужно малёхо уменьшить . Деньги расчитаны на год, а четыре месяца уже прошло . Значит и тендер должен удешевиться .
На сэкономленные таким образом деньги лучше утилизатор для бродячих собак повместительней купить . В свой, в муниципальный приют . А не психбольному дяде-мошеннику подарить .
Кстати, богатырелло, где деньги на экспертизу взял ? Давай признавайся . Экспертиза одной собачьей тушки обходится в 28 тысяч рублей . За чей счёт банкет ? Почку продал ? Или у Геозоляна на "точке" подрабатываешь ?
Но отец родной всей Ухты, орёл тамошний, Магомет Османов, на скулёж псиноголовых неочень-то и поддался :-) .
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, 29.10.2016 / ОБЩЕСТВО
В Ухте бродячих собак утилизировали, не соблюдая сроки передержки
Организация, занимающаяся отловом бездомных собак, по условиям контракта должна была передерживать их от 3 до 5 дней на случай, если за собакой обратятся хозяева. Однако по факту животных сразу же утилизировали, несмотря на заложенные в смете деньги на их содержание. Об этом мэру Ухты Магомеду Османову сообщили городские общественники на встрече, посвященной проблеме бездомных животных.
https://www.bnkomi.ru/data/news/55421/