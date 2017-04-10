Собаки: несостоявшийся аукцион и 50 обращений в прокуратуру

В минувшую пятницу аукцион по отлову и содержанию безнадзорных животных в очередной раз признан несостоявшимся.

На объявленный 27 марта конкурс до 4 апреля никто не подал заявку. В пятницу конкурс признан несостоявщимся.

Документы, опубликованные на электронной площадке подтверждают этот факт. Отсюда становится, понятным, что в ближайшее время вновь собаки смогут спокойно разгуливать по городу.

Между тем, ОВД сообщает о том, что за минувшую неделю к ним поступило около 50 заявлений, касающихся безнадзорных диких животных в Усинске. По каждому факту в городскую мэрию будет направлено соответствующее уведомление. Однако полицейские подчеркивают, что реального механизма по борьбе с проблемой на сегодня нет. Администрация с точки зрения закона делает всё возможное - объявляет конкурс в рамках того финансирования, которое предоставлено республиканским бюджетом. На конкурс же за такую сумму никто не выходит.

Александр Богатырёв, зоозащитник, так прокомментировал сложившуюся ситуацию (орфография сохранена):

"Данная документация - точная копия - того что было в феврале. Не смотря на то что нас возмутило множество ошибок (о которых мы писали) их никто не спешит исправлять. В этой документации все так же никто не изменил смету (точнее сметы там вообще нет а какая то непонятная таблица расценок), в конце документации все также непонятный пустой лист с надписью "техническое задание" не говоря уже про кинолога и прочую чушь которой она заполнена".

(с) Усинск.Онлайн