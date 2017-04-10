Усинка выступила на Кубке Коми по фитнес-бикини

8 апреля в Сыктывкаре прошел VI Открытый кубок Республики Коми по бодибилдингу.

Соревновались спортсмены в нескольких категориях, а открыл состязания министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

У юношей победу одержал Аинди Баснукаев, у юниоров – Дмитрий Горбанев (победитель среди юношей также участвовал в этой категории).

В новой для Кубка номинации – фитнес-бикини старше 35 лет – первенствовала Ольга Иванова. Среди мужчин-мастеров победу одержал кировский учитель физкультуры Андрей Стародворский.

В категории бодифитнес первое место у Анны Суворовой, а вот многократный триумфатор соревнований Татьяна Маркова довольствовалась лишь третьим местом.

Класс классического бодибилдинга выиграл Василий Ермаков, а пляжного – Александр Подлевских.

В весовых категориях у мужчин победили: Андрей Коваль (до 80 кг), Константин Соколов (до 90 кг), Дмитрий Горбанев (свыше 90 кг).

В категориях фитнес-бикини победы на счету Анастасии Крыловой (до 166 см) и Кристины Гарьяновой (свыше 166 см).

Абсолютными победителями кубка стали Константин Соколов и Анастасия Крылова.

В рамках Кубка также прошла презентация категории модель-фит (фитнес-модель), которую планируется ввести в следующем году.

Участвовала в соревнованиях и усинска Инга Зайцева.

- Из Усинска я была одна. В своей категории заняла 4-е место, в шаге от медали. В своей номинации я считаю, что должна была быть в тройке, хотя я очень самокритична. Уровень соревнований очень хороший, всё четко организовано, конкуренция достойная, публика Сыктывкарская очень тепло всех встречала, поддерживала. После соревнований подходили незнакомые люди и говорили, как за меня болели и что я для них лучшая. Это было очень приятно. Мои родные были зрителями, им понравилась организация, было интересно, несмотря на то что соревнования шли целых 5 часов. Очень хотелось выйти за свой город и достойно принять участие в соревнованиях и со своей задачей я справилась, - говорит Инга.

Все призеры соревнований получили призы, кубки и медали. Без подарков не ушли и партнеры Кубка, а руководитель Федерации бодибилдинга Республики Коми Алексей Захаров получил благодарность из рук председателя Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налога и экономической политике Степана Чуракова от имени законодательного органа региона.