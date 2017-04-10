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10.04.2017 14:40
Усинка выступила на Кубке Коми по фитнес-бикини
8 апреля в Сыктывкаре прошел VI Открытый кубок Республики Коми по бодибилдингу.
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Соревновались спортсмены в нескольких категориях, а открыл состязания министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

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У юношей победу одержал Аинди Баснукаев, у юниоров – Дмитрий Горбанев (победитель среди юношей также участвовал в этой категории).

В новой для Кубка номинации – фитнес-бикини старше 35 лет – первенствовала Ольга Иванова. Среди мужчин-мастеров победу одержал кировский учитель физкультуры Андрей Стародворский.

В категории бодифитнес первое место у Анны Суворовой, а вот многократный триумфатор соревнований Татьяна Маркова довольствовалась лишь третьим местом.

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Класс классического бодибилдинга выиграл Василий Ермаков, а пляжного – Александр Подлевских.

В весовых категориях у мужчин победили: Андрей Коваль (до 80 кг), Константин Соколов (до 90 кг), Дмитрий Горбанев (свыше 90 кг).

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В категориях фитнес-бикини победы на счету Анастасии Крыловой (до 166 см) и Кристины Гарьяновой (свыше 166 см).

Абсолютными победителями кубка стали Константин Соколов и Анастасия Крылова.

В рамках Кубка также прошла презентация категории модель-фит (фитнес-модель), которую планируется ввести в следующем году.

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Участвовала в соревнованиях и усинска Инга Зайцева.

- Из Усинска я была одна. В своей категории заняла 4-е место, в шаге от медали. В своей номинации я считаю, что должна была быть в тройке, хотя я очень самокритична. Уровень соревнований очень хороший, всё четко организовано, конкуренция достойная, публика Сыктывкарская очень тепло всех встречала, поддерживала. После соревнований подходили незнакомые люди и говорили, как за меня болели и что я для них лучшая. Это было очень приятно. Мои родные были зрителями, им понравилась организация, было интересно, несмотря на то что соревнования шли целых 5 часов. Очень хотелось выйти за свой город и достойно принять участие в соревнованиях и со своей задачей я справилась, - говорит Инга.

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Все призеры соревнований получили призы, кубки и медали. Без подарков не ушли и партнеры Кубка, а руководитель Федерации бодибилдинга Республики Коми Алексей Захаров получил благодарность из рук председателя Комитета Государственного Совета Республики Коми по бюджету, налога и экономической политике Степана Чуракова от имени законодательного органа региона.

Комментарии (11)

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  • !!!!
    10.04.2017, 15:32:34
    5
    Прости Господи,а с ними же ещё кто то спит((
    • ...
      10.04.2017, 15:34:53
      -4
      В такие моменты они максимально расслаб**ются, думаю.
    • ***
      10.04.2017, 18:35:22
      0
      анекдот
      Встречаются два друга. один говорит: вчера с беременной женой сходил в женскую консультацию. я в шоке- кого только не е б __т!
  • !!!!!
    10.04.2017, 15:33:10
    2
    Прости Господи,а с ними же ещё кто то спит(((
  • ****
    10.04.2017, 16:41:56
    2
    Такие спать не дадут , всю ночь будешь " спортом" заниматься )))
  • :)_
    10.04.2017, 16:43:02
    -3
    Какие вы "тёмные" люди....чушь всякую пишите
    ....они к этому конкурсу готовят себя...чтобы их со сцены было четко видно...это очень даже
    красивые люди...эх, темнотааааааа
  • ДЛ
    10.04.2017, 17:00:30
    -3
    Ябвлул!
  • ДЛ
    10.04.2017, 17:01:01
    -3
    Ябвдул!!!
    • !!!!!
      10.04.2017, 18:00:31
      7
      Они бы вам тоже))
  • Елена
    10.04.2017, 18:39:31
    3
    Инга! Ты умничка,красавица.Я искренне желаю тебе успехов на твоем поприще и личного счастья
    • /-
      10.04.2017, 18:47:16
      1
      Кошмарики...
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