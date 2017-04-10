Усинские дети свободно разгуливают по крышам домов

В одном из усинских пабликов во Вконтакте появилась шокирующая фотография: на краю высотки стоит подросток.

Известно, что этот дом находится по адресу Нефтяников, 50.

Пользователь, который выложил этот снимок, утверждает, что в адрес управляющей компании не раз жаловались на то, что к крыше этой многоэтажки открытый доступ.

Как стало в последствии известно, история закончилась благополучно. Может быть, поэтому некоторые усинцы отнеслись к этой истории прохладно: мол, сами что ли детьми не были, так же ведь гуляли по крышам и чердакам.

Только вот дети тянутся к подобным опасным местам, которых в Усинске достаточно. Также, не стоит забывать о захватившей сознание детей моде на интернет игры и квесты в социальных сетях. Поэтому, нахождение ребенка на крыше высотного здания, вполне может оказаться финальным заданием создателей печально известных групп «Синий кит» и др.

Не оставайтесь равнодушными и сообщайте в свою управляющую компанию о фактах ненадлежащего содержания чердаков, подвалов в доме.

Напомним, что по закону чердаки и подвалы должны быть заперты на замки. Такие меры являются одним из способов противодействия и предупреждения терроризма.

Если управляющая компания не реагирует на ваши замечания и не запирает чердаки и подвалы в вашем доме, можете смело обращаться в прокуратуру.