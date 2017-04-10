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10.04.2017 13:39
Усинские дети свободно разгуливают по крышам домов

В одном из усинских пабликов во Вконтакте появилась шокирующая фотография: на краю высотки стоит подросток.

Snimok-ekrana-2017-04-10-v-13.55.19_1.png

Известно, что этот дом находится по адресу Нефтяников, 50.

Пользователь, который выложил этот снимок, утверждает, что в адрес управляющей компании не раз жаловались на то, что к крыше этой многоэтажки открытый доступ.

Как стало в последствии известно, история закончилась благополучно. Может быть, поэтому некоторые усинцы отнеслись к этой истории прохладно: мол, сами что ли детьми не были, так же ведь гуляли по крышам и чердакам.

Только вот дети тянутся к подобным опасным местам, которых в Усинске достаточно. Также, не стоит забывать о захватившей сознание детей моде на интернет игры и квесты в социальных сетях. Поэтому, нахождение ребенка на крыше высотного здания, вполне может оказаться финальным заданием создателей печально известных групп «Синий кит» и др.

Не оставайтесь равнодушными и сообщайте в свою управляющую компанию о фактах ненадлежащего содержания чердаков, подвалов в доме.

Напомним, что по закону чердаки и подвалы должны быть заперты на замки. Такие меры являются одним из способов противодействия и предупреждения терроризма.

Если управляющая компания не реагирует на ваши замечания и не запирает чердаки и подвалы в вашем доме, можете смело обращаться в прокуратуру.

Комментарии (8)

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  • Андрей
    10.04.2017, 14:17:53
    4
    Управляющая компания - это танк, что бы достучатся до них надо что бы что то случилось (да и бывает не помогает).
  • П4ёла
    10.04.2017, 14:57:05
    0
    Ой, удивили! В УК "Гелиос", например, руководитель прямо так и ответил: "Всем известно, что с крыши вашего дома замечательный вид на город!" Адрес дома Пионерская, 16. Люк на крышу замечательно закрыт на замочек, прикрученный малюсенькими винтиками. Снять такой замочек сможет даже малолетний ребёнок. И висит он для галочки в отчёте. Так что пока кто-нибудь не слетит однажды с крыши - ничего не поменяется. Кратковременно объявится план под каким-нибудь громким названием. А когда пыль уляжется, дети снова полезут на крыши.
    • )))))
      10.04.2017, 15:11:06
      0
      Я пару раз такую же картину наблюдала:на Мира 17 и на Пионерской 3.И была удивлена,как быстро после звонка приехала полиция. А по Мира звонила в Модуль ..повесили замок на чердачную дверь
      • -=-=
        10.04.2017, 16:10:01
        0
        На Пионерской 16 постоянно вижу компании и парами бегающих, прыгающих, лазающих по краю- сердце замирает. В УК принимали к сведению, а они все равно там-" гуляют"...
        На Нефтяников 52 - та же история,но куда звонить не знаю.
  • ***
    10.04.2017, 16:05:25
    2
    Был случай(давненько) на Нефтяников 43 подростки баловались на крыше дома...по первому же звонку подъехала полиция.Прошло столько времени "гуляющих" по крыше не наблюдается.Взрослые не проходите мимо.Все детские беды в "пофигизме" взрослых . Не стесняйтесь показаться "сильно любопытным"...лучше лишний раз "проявить интерес" ,чем допустить непоправимое.
  • НК
    10.04.2017, 18:21:55
    -1
    Как будто кто-то в детстве сам так не делал.
    Там заборчик по краю есть, если что, случайно не упадёшь.
    • ))))))для НК
      10.04.2017, 18:26:01
      4
      Я лично так не делала. Мозги были и есть))
  • Зина
    10.04.2017, 19:20:51
    -2
    просто взяли пост с ПУ и радуются
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