ЛУКОЙЛ-Коми готов к паводку

Основные усилия специалистов предприятия сейчас направлены на то, чтобы безопасно провести период активного таяния снега.

Согласно плану мероприятий, во всех структурных подразделениях проведены комиссионные проверки складов оборудования и средств, предназначенных для реагирования в условиях нештатных ситуаций. Для персонала проведены учебно-тренировочные занятия с привлечением инструкторов из профессионального аварийно-спасательного формирования.

В начале года предприятие закупило четыре мобильных комплекса «ПК ЛАРН-100» с оборудованием (мотопомпами, сборными резервуарами, вакуумными установками, скиммерами, боновыми заграждениями), а также другое противоаварийное оборудование и инструмент.

На сегодняшний день произведена очистка кустовых площадок и прилегающих территорий, находящихся в водоохранной зоне. На постоянной основе, до прекращения снеготаяния и окончания половодья, организован ежесуточный мониторинг состояния водотоков (более 10 рек и 100 ручьев). Проведена пропарка водопропускных труб. В готовность приведены дренажные емкости и системы промливневой канализации.

В рамках реализации подпрограммы «Экологический менеджмент» ведется экологический мониторинг и наблюдение за водными объектами на лицензионных участках и месторождениях, проводятся лабораторно-аналитические исследования проб воды, почвы, воздуха.

На весь период весеннего паводка в структурных подразделениях запланированы периодические аэровизуальные обследования с участием представителей муниципальных противопаводковых комиссий и комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все маршруты облетов и наземных обследований согласованы с надзорными органами.

По итогам запланированных и уже реализованных на сегодняшний день мероприятий «ЛУКОЙЛ-Коми» готов к безопасному пропуску весеннего паводка 2017 года, что подтверждается заключениями государственных органов.