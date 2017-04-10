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10.04.2017 16:11
ЛУКОЙЛ-Коми готов к паводку
Основные усилия специалистов предприятия сейчас направлены на то, чтобы безопасно провести период активного таяния снега.
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Согласно плану мероприятий, во всех структурных подразделениях проведены комиссионные проверки складов оборудования и средств, предназначенных для реагирования в условиях нештатных ситуаций. Для персонала проведены учебно-тренировочные занятия с привлечением инструкторов из профессионального аварийно-спасательного формирования.

В начале года предприятие закупило четыре мобильных комплекса «ПК ЛАРН-100» с оборудованием (мотопомпами, сборными резервуарами, вакуумными установками, скиммерами, боновыми заграждениями), а также другое противоаварийное оборудование и инструмент.

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На сегодняшний день произведена очистка кустовых площадок и прилегающих территорий, находящихся в водоохранной зоне. На постоянной основе, до прекращения снеготаяния и окончания половодья, организован ежесуточный мониторинг состояния водотоков (более 10 рек и 100 ручьев). Проведена пропарка водопропускных труб. В готовность приведены дренажные емкости и системы промливневой канализации.

В рамках реализации подпрограммы «Экологический менеджмент» ведется экологический мониторинг и наблюдение за водными объектами на лицензионных участках и месторождениях, проводятся лабораторно-аналитические исследования проб воды, почвы, воздуха.

На весь период весеннего паводка в структурных подразделениях запланированы периодические аэровизуальные обследования с участием представителей муниципальных противопаводковых комиссий и комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Все маршруты облетов и наземных обследований согласованы с надзорными органами.

По итогам запланированных и уже реализованных на сегодняшний день мероприятий «ЛУКОЙЛ-Коми» готов к безопасному пропуску весеннего паводка 2017 года, что подтверждается заключениями государственных органов.

Комментарии (8)

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  • э
    10.04.2017, 17:15:26
    3
    и к тушению пожаров готовы?...
    • гм
      10.04.2017, 17:48:07
      2
      Какой там! Вторая скважина у Лукойла с начала зимы горит. Третий пожар крупный с учетом сгоревшего склада на Варандее.
  • прр
    10.04.2017, 17:21:49
    3
    10.04.2017 в МО ГО "Усинск" произошел технологический инцидент с возгоранием нефтяной скважины на Баяндыском месторождении ООО "Лукойл - Коми". На место происшествия выехали силы и средства аварийных служб объекта и МЧС России по Республике Коми в количестве 24 человек и 9 единиц техники.
    • !
      10.04.2017, 18:02:21
      1
      И как неделю назад тишина, в новостях не полслова.
      • Да ладна
        10.04.2017, 18:09:39
        0
        У них на офиц сайте висит, чего из пустого в порожнее то переливать
        • -
          10.04.2017, 21:10:26
          0
          В коем веке
  • Суждение
    10.04.2017, 18:15:55
    1
    По факту
    Будем посмотреть .... Чего , как всегда, заранее отчитываться , как бы не пришлось оправдываться.... К зиме тоже готовы были , парад техники (смех да и только) проводили.... По факту оказалось - не готовы , в городе снега валом, во дворах - жесть : сгуртуется всё, снег зачастую не вывозится... Будем в самом городе ждать паводка .... Вот где и пригодится помощь лукойлкоми.....
    • Снеговик
      10.04.2017, 19:01:55
      0
      В прошлом году точно помню писали, что ЛукойлКоми помогал городу техникой снег убирать
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