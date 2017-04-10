<a href="http://www.mt5.com/ru/" target="blank">Форекс портал"</a>

Архив

10.04.2017 17:31
В субботу - встреча усинцев с Хахалкиным и Такаевым

Можно будет прийти и задать вопрос.

1460035119_1.jpg

22 апреля (суббота) 2017 года в 12:00 в актовом зале администрации МО ГО «Усинск» (2-й этаж) состоится встреча руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» Станислава Хахалкина с населением.

Также на вопросы горожан ответят глава ГО- председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев и депутаты Совета МО ГО «Усинск».

Формат общения: вопрос-ответ.
Приглашаются все желающие.

Воспользуются ли наши комментаторы такой возможностью? Думаем, что да. А пока - дадим самым активным пользователям общественную нагрузку - передать самые популярные вопросы, которые будут озвучены в комментариях.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (13)

Добавить комментарий
  • ))))))
    10.04.2017, 17:57:11
    15
    Когда вы добровольно напишите заявление о своей отставке???!жители нашего города вас поймем))
  • дополняем
    10.04.2017, 18:34:45
    10
    А теперь открытое письмо Хахалкину. Почему не чистят дороги, почему не заключён контракт, почему в городе, который кормит всю РК нет СВОЕГО хлеба, почему тарифы растут и их НИКТО не оспаривает, почему муниципальное имущество стоит и не приносит денег.... и тп. Открытое письмо на ОУ и пусть Усинцы его дополняют своими претензиями и 22 апр Хахалкин отчитываясь официально даёт ответ
  • Усинка
    10.04.2017, 18:47:50
    17
    Меня волнует непомерная стоимость услуг ЖКХ.Когда власть услышит жителей.?Нигде нет такой бешеной квартплаты.В Москве,в элитных квартирах платят такую плату.И мы-за то,что не успели вовремя отсюда уехать.
  • 1234
    10.04.2017, 19:08:44
    11
    Вопрос один: что сделано значимого и радостного для населения Усинска за 3 года руководства? Именно администрацией, а не нефтяными компаниями.
  • Семенов
    10.04.2017, 19:25:53
    6
    ПОчему из обещанного Хахалкиным не выполнено абсолютно ничего. Ответьте Станислав :
    - Поступления в бюджет сократились. Причина;
    - Поступления от муниципального имущества упали. Почему?
    - Кто в Усинске регулирует цены на продукты;
    - почему вечером в бассейн ходяи только Лукойл
    - почему дети, которые учатся во 2 смены вынуждены бросать хоккей потому что в Югдоме опять Лукойл.
    - почему с транспортниками никто проработал вопрос по весовому контролю;
    - что с старой поликлиникой, северянкой и молочной кухней УГИЦ и возейская 5 (фортуна)
  • Вернуть
    10.04.2017, 19:38:56
    10
    Вернуть городу ХЛЕБОКОМБИНАТ!!! Иначе вам двоим уйти в отставку с понедельника 24 апреля 2017г.
    • Гольдштейн
      10.04.2017, 19:48:19
      2
      Как Вы себе это представляете?
      • Ровно
        10.04.2017, 19:52:21
        -1
        Так, как они и обанкротили данное стратегическое предприятие нашего города!!!
  • я валяюсь
    10.04.2017, 20:09:37
    2
    а что это за отчет такой? Почему не Хахалкин и ЗАмы или отдельно Такаев и депутаты. Я так понимаю Хахалкин будет кивать на депутатов -те на него. Кстати, Коля с переселением уже закончили заниматься. Артисты блин.
  • Усинка
    10.04.2017, 21:23:54
    0
    почему директор УК "Гелиос" в одностороннем порядке повысил тарифы, нарушая закон, о котором ему было указано прокурором. Почему продолжает выставлять счета с неверными тарифами?
  • Усинка
    10.04.2017, 21:26:22
    0
    Мой вопрос: Почему УК Гелиос в одностороннем порядке повысил тариф за ремонт и текущее содержание общедомового имущества? Это в нарушение законов. И продолжает выставлять счета с неверными тарифами. Когда, наконец, найдётся управа управляющим компаниям, грабящих население?
  • О_О
    10.04.2017, 21:27:25
    1
    у меня только комментарии не "вешаются"? Уже закрыли модераторы доступ на комментарии?
    • "Сове"
      10.04.2017, 21:28:44
      0
      Тож ip забанен
Последние комментарии
Последние объявления
   
 