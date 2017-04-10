10.04.2017 17:31
В субботу - встреча усинцев с Хахалкиным и Такаевым
Можно будет прийти и задать вопрос.
22 апреля (суббота) 2017 года в 12:00 в актовом зале администрации МО ГО «Усинск» (2-й этаж) состоится встреча руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» Станислава Хахалкина с населением.
Также на вопросы горожан ответят глава ГО- председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев и депутаты Совета МО ГО «Усинск».
Формат общения: вопрос-ответ.
Приглашаются все желающие.
Воспользуются ли наши комментаторы такой возможностью? Думаем, что да. А пока - дадим самым активным пользователям общественную нагрузку - передать самые популярные вопросы, которые будут озвучены в комментариях.
(с) Усинск.Онлайн
- Поступления в бюджет сократились. Причина;
- Поступления от муниципального имущества упали. Почему?
- Кто в Усинске регулирует цены на продукты;
- почему вечером в бассейн ходяи только Лукойл
- почему дети, которые учатся во 2 смены вынуждены бросать хоккей потому что в Югдоме опять Лукойл.
- почему с транспортниками никто проработал вопрос по весовому контролю;
- что с старой поликлиникой, северянкой и молочной кухней УГИЦ и возейская 5 (фортуна)