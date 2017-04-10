В субботу - встреча усинцев с Хахалкиным и Такаевым

Можно будет прийти и задать вопрос.

22 апреля (суббота) 2017 года в 12:00 в актовом зале администрации МО ГО «Усинск» (2-й этаж) состоится встреча руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» Станислава Хахалкина с населением.

Также на вопросы горожан ответят глава ГО- председатель Совета МО ГО «Усинск» Николай Такаев и депутаты Совета МО ГО «Усинск».

Формат общения: вопрос-ответ.

Приглашаются все желающие.

Воспользуются ли наши комментаторы такой возможностью? Думаем, что да. А пока - дадим самым активным пользователям общественную нагрузку - передать самые популярные вопросы, которые будут озвучены в комментариях.

(с) Усинск.Онлайн