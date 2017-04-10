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10.04.2017 18:15
Усу будут взрывать
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций объявил запрос предложений на проведение взрывных ледокольных работ на реках региона в паводковый период 2017 года. Начальная (максимальная) цена контракта установлена в 3 971 000 рублей.
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Техническое задание определяет местом проведения взрывных ледокольных работ реку Печору (до границы с Ненецким автономным округом), а также реки Уса, Большая Инта, Мезень, Ижма и Пижма. Работы, финансирование которых идет из республиканского бюджета, должны быть закончены до 31 декабря 2017 года.

Вскрытие конвертов с окончательными предложениями состоится 13 апреля 2017 года, пишет "БНК".

Взрывные ледокольные работы проводятся персоналом бригады взрывников, имеющих подготовку и допуск на виды работ, а также разрешение Печорского межрегионального управления по технологическому и экологическому надзору (Ростехнадзора).

В период весеннего паводка исполнитель обеспечивает круглосуточное дежурство персонала бригады взрывников и специального автотранспорта для перевозки взрывчатых веществ и средств инициирования. Местом базирования персонала бригады взрывников определяется город Печора.

Отмечено, что до начала проведения взрывных ледокольных работ исполнитель должен испытать качество взрывного материала.

Даты начала и окончания несения круглосуточного дежурства персонала взрывной бригады определяются распоряжениями председателя комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности.

В 2016 году на реках Коми были произведены десять взрывов общей мощностью 5,4 тонны в тротиловом эквиваленте. Благодаря проведенным взрывным работам, удалось не допустить подтопления и затопления семи населенных пунктов, включающих около 300 домов.

Комментарии (4)

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  • ох
    10.04.2017, 18:40:09
    2
    Может не Усу, а лёд на Усе?
  • :)
    10.04.2017, 19:06:10
    2
    Освоить деньги до декабря 17 года. Пока пройдёт тендер,солнышко сделает своё дело.
  • Северный
    10.04.2017, 19:48:07
    2
    Какой может быть тендер??? У нас разве все предприятия имеют такое оборудование и взрывчатку? Этим вопросом должно заниматься МЧС и ВС России! За это уплачено нашими налогами
  • Алексей
    10.04.2017, 20:41:51
    1
    Весной у многих видов рыбы нерест ."Глушанут "немного численность летнего улова.
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