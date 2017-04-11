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11.04.2017 07:18
В I квартале 2017 года на 21% выросла детская смертность в ДТП

На дорогах стало гибнуть больше несовершеннолетних пассажиров.

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С января по март на российских дорогах погибло на 21% больше детей, чем за те же месяцы прошлого года. Причина такой динамики — рост на 38% смертей среди детей-пассажиров. А детей-пешеходов, напротив, стало гибнуть меньше.

Эксперты объясняют это несколькими причинами, но главные из них — безответственность родителей и экономическая ситуация. Всё больше автомобилистов не находят достаточно денег на устранение неполадок в своих машинах и на покупку детских удерживающих устройств.

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Комментарии (6)

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  • БГБ
    11.04.2017, 7:49:14
    5
    Основная причина смертности -
    дегенераты за рулем.
  • родитель
    11.04.2017, 8:24:41
    5
    Ребенок после 6 лет уже в кресло не влезает, а вы все про кресла , другие способы фиксации разрабатывать нужно. для детей постарше а не списывать что родители безответственные.
  • степан
    11.04.2017, 9:22:33
    2
    аварийность
    с детьми нужно ездить медленно и акуратно
    • ///
      11.04.2017, 9:30:45
      6
      Многим водятлам всеравно ,что ты едешь медленно и аккуратно и с детьми
  • 343
    11.04.2017, 10:07:25
    1
    Про экономическую ситуацию тоже правильно написали, уже многие не могут содержать авто, цены на содержение авто не реальные. Безопастность детей конечно прежде всего.
  • 398
    11.04.2017, 10:38:10
    1
    Часто вижу что детей вообще на руках держат на переднем сиденье .
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