11.04.2017 07:18
В I квартале 2017 года на 21% выросла детская смертность в ДТП
На дорогах стало гибнуть больше несовершеннолетних пассажиров.
С января по март на российских дорогах погибло на 21% больше детей, чем за те же месяцы прошлого года. Причина такой динамики — рост на 38% смертей среди детей-пассажиров. А детей-пешеходов, напротив, стало гибнуть меньше.
Эксперты объясняют это несколькими причинами, но главные из них — безответственность родителей и экономическая ситуация. Всё больше автомобилистов не находят достаточно денег на устранение неполадок в своих машинах и на покупку детских удерживающих устройств.
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