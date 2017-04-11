В I квартале 2017 года на 21% выросла детская смертность в ДТП

На дорогах стало гибнуть больше несовершеннолетних пассажиров.

С января по март на российских дорогах погибло на 21% больше детей, чем за те же месяцы прошлого года. Причина такой динамики — рост на 38% смертей среди детей-пассажиров. А детей-пешеходов, напротив, стало гибнуть меньше.

Эксперты объясняют это несколькими причинами, но главные из них — безответственность родителей и экономическая ситуация. Всё больше автомобилистов не находят достаточно денег на устранение неполадок в своих машинах и на покупку детских удерживающих устройств.