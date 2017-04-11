В Усинске сняли ролик "Жить"

Общество волонтеров подготовило вместе с жителями Усинска социальный ролик о добре и вере в чудо.

В нём участники - взрослые, маленькие и пожилые, студенты, школьники и люди в погонах поют по строчке из песни “Жить”, напоминая о том, что мы - одна большая семья, которая никогда не оставит в беде того, кто нуждается в помощи.

Это проект о надежде и вере. Видеоролик, который дает силы и вдохновляет. Он призван помочь всем, кто находится в сложной ситуации и переживает непростые моменты жизни.

Мы напоминаем вам о том, что никто не должен оставаться со своей проблемой один на один. Нам не безразлично что происходит в нашем городе!

Мне было очень приятно помочь ребятам снять и смонтировать этот ролик.

(с) Владимир Исинбаев