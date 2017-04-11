11.04.2017 09:01
В Усинске сняли ролик "Жить"
Общество волонтеров подготовило вместе с жителями Усинска социальный ролик о добре и вере в чудо.
В нём участники - взрослые, маленькие и пожилые, студенты, школьники и люди в погонах поют по строчке из песни “Жить”, напоминая о том, что мы - одна большая семья, которая никогда не оставит в беде того, кто нуждается в помощи.
Это проект о надежде и вере. Видеоролик, который дает силы и вдохновляет. Он призван помочь всем, кто находится в сложной ситуации и переживает непростые моменты жизни.
Мы напоминаем вам о том, что никто не должен оставаться со своей проблемой один на один. Нам не безразлично что происходит в нашем городе!
Мне было очень приятно помочь ребятам снять и смонтировать этот ролик.
(с) Владимир Исинбаев
МОЛОДЦЫ!!!!
выдвините свою идею и снимите клип, кто Вам мешает?
мне очень понравился ролик!!!!!!!!!!!!!!!!! все молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а как говорится всем люб не будешь!!!!!!!!!!! вам эти люди не симпатичны, а другим очень даже и наоборот!!!!!!!!!!!!!
скажите, пожалуйста, кого вы бы хотели увидеть в этом ролике?