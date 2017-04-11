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11.04.2017 09:01
В Усинске сняли ролик "Жить"
Общество волонтеров подготовило вместе с жителями Усинска социальный ролик о добре и вере в чудо.
ghit.jpg

В нём участники - взрослые, маленькие и пожилые, студенты, школьники и люди в погонах поют по строчке из песни “Жить”, напоминая о том, что мы - одна большая семья, которая никогда не оставит в беде того, кто нуждается в помощи.

Это проект о надежде и вере. Видеоролик, который дает силы и вдохновляет. Он призван помочь всем, кто находится в сложной ситуации и переживает непростые моменты жизни.

Мы напоминаем вам о том, что никто не должен оставаться со своей проблемой один на один. Нам не безразлично что происходит в нашем городе!

Мне было очень приятно помочь ребятам снять и смонтировать этот ролик.

(с) Владимир Исинбаев

Комментарии (24)

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  • squab
    11.04.2017, 9:19:42
    8
    очень понравилось, молодцы классный клип и спели очень здорово!!!!...МОЛОДЦЫ!!!!
  • очень круто!
    11.04.2017, 9:26:40
    8
    молодцы!трогательно, душевно!!!
    • так
      11.04.2017, 9:37:22
      5
      Спасибо
      Классно, жизненно, за душу берет! Все большие Молодцы!!!
  • Евген
    11.04.2017, 10:08:51
    -3
    Некоторым подтянуть бы вокальные данные прежде чем песни петь!))) В целом молодцы!!!
  • Денис Пермь
    11.04.2017, 10:11:38
    3
    Присоединяюсь к вышеуказанным комментариям.
    МОЛОДЦЫ!!!!
  • Вовка
    11.04.2017, 10:15:11
    5
    Ковер очень понравился. Видео ряд временами сильный. Исинбаев воспользовался уже раннее испробованные приемы. Не хватило только общей панорамы города и экшена. Актеры подобраны удачно за исключением... некоторые сделали свою работу без эмоций. ощущение, что их заставили этим заниматься. Когда они говорят слово "жить" - хочется умереть. Заменить этих страдающих участников и будет всё на отлично. В Усинске всегда были и есть талантливые люди. Жаль, что Исинбаев не собрал из всех а поддался на уговоры политиков. Думаю, Усинск начнет воспринимать адекватно депутатов тогда, когда вернут городу полноценный хлебозавод как минимум.
    • оленевод Бельдыев
      11.04.2017, 10:50:19
      15
      самая главная и правильная Ваша фраза-В Усинске всегда были и есть талантливые люди. Жаль, что Исинбаев не собрал из всех а поддался на уговоры политиков.
      И в целом за такой комментарий Вам +1000. Песня хорошая-спору нет-только зачем все "политизировать"и засовывать в достойный клип лица от которых тошнит
    • Гость
      11.04.2017, 11:59:21
      1
      Насколько мне известно, актеры подбирал не Исинбаев
    • -_-
      11.04.2017, 12:33:44
      5
      Ковер очень понравился.
      А где там кОвер? о___О .
    • ~/~
      11.04.2017, 12:40:12
      8
      Это кавер
      Комментарий удален. Нарушение правил сайта
  • Усинец
    11.04.2017, 10:35:24
    7
    Если это сделано от чистого сердца, а не для поднятия "авторитета" депутатам, - уважение! А так согласен, выдавливающих из себя слово ЖИТЬ нужно было заменить на жизнерадостных людей, если эта тема чисто депутатская- то и песня должна быть другой. А то, посмотришь что в нашем городе сделано для инвалидов (теми же депутатами), слова =песни к сожалению разнятся с истинными делами и поступками. Дарить цветочки по случаю и вспоминать открытками - МАЛОВАТО будет!
  • Пев
    11.04.2017, 11:20:33
    0
    Круто! Молодцы!
  • 007
    11.04.2017, 11:27:22
    9
    Сюжет трогательный, конечно же. Но правы комментаторы выше, зачем было привлекать к этому клипу людей, которым не знакома искренность и честность. Ведь они лгут и даже в таком чистом ролике. Противно даже. А талантами Усинск полнится, мы даже порой не знаем кто нас окружает, какие самородки. Только вот все плагиат и кража идей которые уже кем-то воплощены чаще демонстрируется в Усинске. Неужели своих идей нет.
  • БГБ
    11.04.2017, 12:14:01
    1
    "Жить"
    Жуть.
  • World
    11.04.2017, 12:22:36
    3
    А почему рэп никто не прочитал, как в оригинале?
  • девушка
    11.04.2017, 13:16:54
    -4
    уважаемые комментаторы, откуда у вас столько злости? завидуете? завидуйте молча! я думаю, что героев - солистов подбирали не с учётом шикарных вокальных данных, а организаторы преследовали другой принцип!
    выдвините свою идею и снимите клип, кто Вам мешает?
    мне очень понравился ролик!!!!!!!!!!!!!!!!! все молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • 1111
      11.04.2017, 13:26:22
      7
      Зависть то тут при чем? просто город уже тошнит от этих бесполезных людей не стыдящихся участвовать в таких человечных роликах. Речь идет не о всех участниках этого хора, как надеюсь поняли. И, все же, это плагиат. Кража чужого интеллектуального труда. Надо свое придумывать и создавать - в этом цель творчества. Суть ролика зачет. Потрудились - молодцы без сарказма. Остальное копирайт.
      • так
        11.04.2017, 13:35:32
        -6
        Иногда лучше промолчать,чем опошлить хорошую идею. И неважно кто участвовал и как у них получилось. Главное - поддержал хорошее начинание.
        • 1111
          11.04.2017, 14:18:53
          5
          По вашей логике и Гитлер бы сошел, лишь бы что-то получилось. В том-то и дело что хороший ролик испортили ненужными в этой теме людьми. Тем более когда дело касается творчества, каким бы оно ни было. Неужели нельзя было собрать достойных уважения и любви горожан людей. нет же, и тут свои физиономии засунули. так что организаторам и участникам этого действа большой минус. Нельзя безоглядно творить что попало. И не надо бояться конструктивной критики, а то сразу все мы злые и завистливые. Мы за красоту и добро, только не лицемерное и фальшивое.
    • 100%
      11.04.2017, 15:17:51
      1
      Героев-солистов подбирали не с учетом вокальных данных, а с целью пропиарить. Почему-то в оригинале проекта "Жить" нет ни одного депутата, даже голосистого. А у нас как всегда показуха... Ребят, правда противно смотреть... Как вам не стыдно...
  • а чем вам насолили эти люди?
    11.04.2017, 15:10:32
    -1
    неужели эти люди так плохи?
  • Гость
    11.04.2017, 15:15:50
    0
    Вспомнился фильм "Собачье сердце"
  • север
    11.04.2017, 15:29:59
    0
    я с вас в шоке, уважаемые комментаторы!!!!!!!!!!!! ребята сделали шикарный ролик!!!!!!!!!!!! вместо злости и зависти просто бы промолчали!
    а как говорится всем люб не будешь!!!!!!!!!!! вам эти люди не симпатичны, а другим очень даже и наоборот!!!!!!!!!!!!!
    скажите, пожалуйста, кого вы бы хотели увидеть в этом ролике?
  • Красотка
    11.04.2017, 15:31:20
    0
    так и знала, что найдутся люди, которые сами ничего сделать не хотят и не могут, но горазды других оскорбить!
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